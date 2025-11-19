Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (19. 11. 2025): připojte si Apple AirPods k Linuxu

Softwarová sklizeň (19. 11. 2025): připojte si Apple AirPods k Linuxu

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si na Linuxu připojíme Apple AirPods, přehrajeme si hudbu v GNOME, porovnáme si dva texty a nastavíme si herní myš.

LibrePods

Tento projekt přináší dosud nejkomplexnější podporu bezdrátových sluchátek Apple AirPods pro Linux (a částečně i Android). Nabízí funkce, které byly dosud mimo ekosystém Applu nedostupné, jako například automatické rozpoznání v uchu, pauza a obnovení přehrávání, informace o baterii pro sluchátka i pouzdro, gesta, duální připojení ke dvěma zařízením, vlastní akce dlouhého stisku a další drobnosti.

Plně otestované jsou AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 fungují téměř kompletně (bez měření tepu). Ostatní modely by měly podporovat základní funkce, ale nejsou zatím úplně prověřené.

Librepods

github.com/kavishdevar/librepods, 0.1.0

Gapless

Lehký přehrávač zvuku pro prostředí GNOME napsaný v GTK4. Design je plynulý a samotné rozhraní je vysoce adaptivní s krásným rozostřeným pozadím a umožňuje přetahování přímo ze souborů GNOME. Podporuje všechny nejoblíbenější typy hudebních souborů, stejně jako většinu základních protokolů pro dálkové ovládání.

Poskytuje také některé jednoduché možnosti seskupování a třídění (podle alba/umělce/názvu), seznam náhodného přehrávání a také fulltextové vyhledávání.

Gapless

gitlab.gnome.org/neithern/g4music, 4.6

Text Compare

Jak už název napovídá, jedná se o aplikaci zaměřenou na porovnávání textu. Nabízí moderní rozhraní GTK/Libadwaita a tři hlavní panely: Starý text, Nový text a Náhled porovnání. Nabízí funkce jako porovnání v reálném čase, citlivost na velká/malá písmena, světlý a tmavý motiv nebo čtyři režimy porovnání: znaky, slova, řádky, věty.

Pro pokročilejší úlohy ale není ideální, protože neumí porovnávat více než dva soubory, různé formáty ani detailněji zvýrazňovat typy změn.

Text Compare

github.com/josephmawa/TextCompare, 0.1.8

Piper

Aplikace s grafickým uživatelským rozhraním pro Linux, která umožňuje nastavovat herní myši podporované službou ratbagd. Podporuje modely od výrobců jako Logitech, Roccat, SteelSeries aj. Nabízí možnost změnit rozlišení a frekvenci dotazování, možnost mapovat tlačítka, ovládat LED diody a vzory osvětlení.

Jednou z nejlepších funkcí je skutečnost, že Piper umožňuje přidat více profilů, takže můžete okamžitě přepínat mezi herními a pracovními profily.

Piper

github.com/libratbag/piper, 0.8

Blbinka

Když vyrábíte humanoidního robota, musíte si dát pozor na to, aby nebyl zas až příliš lidský.

