 »   »  Softwarová sklizeň (20. 3. 2019)

SteamCAD

2D CAD speciálně navržený pro tvorbu výkresové dokumentace k parním lokomotivám. Dají se s ním samozřejmě kreslit i jiné výkresy. Je založen na LibreCADu a QCADu a zvládá vše, co oba tyto programy, odstraňuje ale použití DXF jako nativního formátu a nahrazuje jej vlastním. To mu však nebrání v tom do DXF exportovat stejně tak jako do PDF, PS, EPS, SVG nebo PNG.

github.com/oskardolch/SteamCAD, 44a87bb

Rats on The Boat

Program pro vyhledávání torrentů pro web i desktop s integrovaným bittorentovým klientem. Mezi jednotlivými torrenty se můžete zorientovat za pomoci kategorií a statistik. Funguje na P2P protokolu, takže vyhledávání a sdílení torrentů probíhá mezi jednotlivými klienty.

github.com/DEgITx/rats-search, 1.1.4

Puppetry

Otevřená desktopová aplikace, která dává nevývojářům možnost vytvořit, spravovat a integrovat automatické testy pro web. K jeho použití není potřeba mít programátorské schopnosti, stačí navolit vše potřebné v grafickém průvodci. Výsledky testu pak umí exportovat do Jest.js projektu.

puppetry.app, 1.0.6

Siderus Orion

Jednoduchý a přehledný klient pro IPFS. Pomáhá se sdílením souborů na veřejné peer to peer síti bez nutnosti použití příkazové řádky. Aplikace poskytuje naprosto všechno, co je potřeba k vytvoření vašeho vlastního IPFS uzlu. Není proto nutné, aby uživatel oplýval technickými znalostmi o fungování protokolu IFPS.

orion.siderus.io, 1.0

Blbinka

Narozeninový vtípek v dobách sociálních sítí může občas být úspěšnější, než by se dalo očekávat.