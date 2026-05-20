Softwarová sklizeň (20. 5. 2026): sledujte web s pomocí RSS

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si na Linuxu připojíme bezdrátová sluchátka, vyzkoušíme čtečku RSS kanálů, podíváme se na proxy server a load balancer a řekneme si o aplikaci pro plánování, řízení a sledování projektů.

BudsLink

Linuxová aplikace pro správu bezdrátových sluchátek značek Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds, Sony či Nothing. Program rozšiřuje základní bluetooth funkce Linuxu o zobrazení stavu baterie sluchátek i nabíjecího pouzdra, ovládání aktivního potlačení hluku, ambientního režimu, gest nebo automatického pozastavení přehrávání při vyjmutí sluchátek z uší. Aplikace je dostupná přes Flathub a podporuje integraci s desktopovými prostředími KDE Plasma, GNOME a Cinnamon.

github.com/maniacx/BudsLink, 0.1.4

FreshRSS

Lehká self-hosted čtečka RSS kanálů, která umožňuje pohodlné sledování novinek z webů na vlastním serveru. Nabízí podporu více uživatelů, anonymní režim čtení, vlastní štítky, API pro mobilní klienty i rozhraní příkazové řádky. Díky podpoře standardu WebSub dokáže přijímat okamžitá upozornění z kompatibilních služeb, jako jsou WordPress nebo Medium.

FreshRSS zvládá také základní web scraping pomocí XPath pro stránky bez RSS kanálu a podporuje i zdroje v JSON. Nechybí možnosti sdílení článků přes HTML, RSS či OPML, více metod přihlášení včetně OpenID Connect a systém rozšíření pro další přizpůsobení funkcí i vzhledu.

freshrss.org, 1.29.0

Traefik

Moderní reverzní proxy server a load balancer určený především pro prostředí s mikroslužbami, kontejnery a orchestrace jako Kubernetes, Docker Swarm nebo Consul. Automaticky sleduje změny ve službách a dynamicky vytváří směrování bez nutnosti ruční konfigurace a restartů.

Podporuje HTTPS certifikáty přes Let’s Encrypt, WebSocket, HTTP/2, gRPC, různé load balancing algoritmy, retry mechanismy i monitoring pomocí Prometheus či Datadog. Traefik nabízí také přehledné webové rozhraní REST API a je distribuován jako jediný binární soubor nebo oficiální Docker image.

traefik.io, 3.7.1

LibrePlan

Webová aplikace pro plánování, řízení a sledování projektů. Nabízí kolaborativní prostředí, ve kterém mohou členové týmu společně plánovat úkoly v reálném čase pomocí WBS struktur a správy zdrojů, jako jsou zaměstnanci či stroje. Systém podporuje automatické přidělování práce podle dovedností, opakovaně použitelné šablony projektů, sledování nákladů, odpracovaných hodin i analýzu průběhu projektů pomocí metodiky Earned Value Management.

LibrePlan zvládá také outsourcing úkolů mezi firmami, správu materiálu, LDAP autentizaci a integraci s dalšími firemními nástroji prostřednictvím webových služeb.

www.libreplan.dev, 1.6.0

Blbinka

Hra Minecraft se stala populární hlavně díky tomu, že v jejím otevřeném světě můžete dělat prakticky cokoli. Nově například i spustit Wayland.

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

