Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (20. 8. 2025): spouštějte snadno webové servery

Softwarová sklizeň (20. 8. 2025): spouštějte snadno webové servery

Jiří Sluka
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Pravidelná sonda do světa software. Podíváme se na nástroj pro spouštění HTTP/HTTPS serverů, budeme generovat RSS feedy a nakonec si vyzkoušíme pomocníka pro správu kontejnerů.

Netter

Co se dozvíte v článku
  1. Netter
  2. Katharsis
  3. gfold
  4. Nookat
  5. Blbinka

Netter je nástroj v CLI pro rychlé spouštění HTTP/HTTPS serverů na základě konfiguračního souboru. Používá vlastní Route Definition Language (.rd) pro definici tras a logiky serveru. Umí pracovat s chybami přímo v RDL.

Má vestavěnou podporu TLS a dá se rozšířit pomocí modulů v jazyce Rust. Funguje jako daemon/služba, takže servery lze spravovat pomocí příkazů. Do budoucna je v plánu podpora dalších typů serverů (WebSocket, gRPC, TCP/UDP).

github.com/bjfssd757/Netter, 0.5.0

Katharsis

Katharsis je nástroj pro generování RSS feedů z HTML článků nebo webových souborů. Vezme vstupní data (články, metadata) a podle konfiguračního souboru (katharsis.toml) vytvoří validní RSS 2.0 feed (např. rss.xml).

Podporuje vlastnosti RSS 2.0, jako je název webu, popis, jazyk, copyright nebo obrázek. Umožňuje seřadit články podle data publikování. Výstupní RSS feed je možné uložit do souboru.

Katharsis

github.com/arghena/katharsis, 1.0.0

gfold

gfold je nástroj v CLI, který pomáhá udržovat přehled o více Git repozitářích. Namísto ručního procházení adresářů a zjišťování stavu přes git status na úrovni každého projektu dojde k rekurzivnímu projití zvoleného adresáře a zjištění stavu všech repozitářů najednou. 

Umožňuje nastavit více cest najednou. Podporuje barevný výstup i konfiguraci, co se má zobrazovat.

gfold

github.com/nickgerace/gfold, 2025.7.0

Nookat

Nookat je nástroj pro správu kontejnerů. Umožňuje jejich spouštění, zastavování, mazání a monitorování. Podporuje práci s Docker images.

Lze pracovat s kontejnerovými sítěmi, které propojují kontejnery mezi soubou nebo s hostitelským systémem. Nechybí možnost připojování a odpojování datových svazků.

docker + kubernetes školení s dotací tip

Nookat

github.com/nookat-io/nookat, 0.1.2

Blbinka

Německo možná brzy zakáže adblockery. Axel Springer tvrdí, že blokování reklam je porušením autorských práv, protože prohlížeč mění HTML/CSS webu a to je prý jako kopírovat software.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jiří Sluka

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Přehled daňových povinností do konce léta

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Screening rakoviny plic čeká změna, lékaři budou hledat i CHOPN

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI