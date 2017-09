 »   »  Softwarová sklizeň (20. 9. 2017)

Mini vMac

Otevřený, multiplatformní a minimalistický emulátor počítače Macintosh Plus. Jedná se o třetí počítač firmy Apple, který byl vyvinut v roce 1986. Software, který na něm tenkrát běžel, už dnes nelze spustit na moderních počítačích. Tento emulátor tedy pomáhá uchovat křemíkovou historii. Je napsaný v jazyce C a snaží se být pro uživatele tak jednoduchý, jak to jen jde.

www.gryphel.com/c/minivmac, 3.5.8

Dust Racing 2D

Dvourozměrná závodní hra, která sází na nostalgii. Inspirovala se u titulů Slicks’n Slide Super Cars a zahrát si ji můžete jak proti lidskému hráči na rozdělené obrazovce, tak proti umělé inteligenci. Na výběr hra nabízí tři módy: závod, časovku a duel. K dispozici je vestavěný editor úrovní. Hra je napsaná v C++ a grafika je vytvořená v QT4 a QT5.

github.com/juzzlin/DustRacing2D, 1.13.0

Fastoredis

Jedná se o grafické uživatelské prostředí a administrační nástroj k databázím Redis. Používá stejné jádro jako nástroj redis-cli, takže cokoli zvládnete s tímto nástrojem v příkazové řádce, to si můžete ve Fastoredisu „naklikat“. Navíc program poskytuje zvýraznění syntaxí, automatické doplňování, různé možnosti zobrazování (stromové, textové, tabulkové) nebo možnost pracovat ve více oknech.

fastoredis.com, 1.8.0

Kup Backup System

Kup je tu od toho, aby uživatelům pomohl udržovat aktuální zálohy svých osobních souborů. Po připojení externího média (FAT32 nebo NTFS) nebo přes USB začne program automaticky zálohovat vaše poslední změny. Uživatelé si samozřejmě mohou tuto funkci vypnout a nebo si nastavit zálohování na server. K dispozici je jak rozdílová, tak úplná záloha. Na pozadí Kupu běží program bup.

github.com/spersson/Kup, 0.7.0

Blbinka

Už jste zažili někdy situaci, kdy jste se snažili někomu ukázat, jak něco funguje, a ono to nefungovalo? Pro tyto případy je dobré mít jeden kousek navíc v záloze.