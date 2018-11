 »   »  Softwarová sklizeň (21. 11. 2018)

Guitar

Tentokrát nebudeme skládat písně, ale usnadníme (možná by se hodily uvozovky) si práci s verzovacím systémem git. Nástroj s poněkud exotickými kořeny nabízí kromě pohodlného klikání i lepší vizualizaci, jak se projekty postupem času rozrůstaly o nové změny. O standardních příkazech pro stahování a odesílání změn či klonování není třeba vést rozsáhlé diskuze. Pro sledování provedených operací je přítomen panel s logem.

github.com/soramimi/Guitar, 0.9

Pennywise

Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje ruční transformace okna webového prohlížeče do miniaturního režimu, a k tomu všemu ještě v kombinaci s nastavením always on top, můžete vyzkoušet už hotový a připravený kompromis. V malém plovoucím okně si můžete načíst např. tutoriál nebo přednášku a během toho dělat jiné věci. Oknu lze definovat průhlednost.

github.com/kamranahmedse/pennywise, 0.6.2

BIR

Jednoduchý pomocník pro rychlou hromadnou úpravu fotek. Umožní zpracovat obsah zvoleného adresáře s možností vnoření do podadresářů. Nabídne relativní nebo absolutní změnu rozměrů, nastavení poměru stran, oříznutí nebo otočení. Upravené soubory lze uložit do specifikovaného umístění. Program pracuje s formáty BMP, JPH, JPEG, PNG, PPM, TIFF, XBM a XPM.

github.com/agronick/BIR, 2.0

Tizonia

Terminálová utilita pro přehrávání hudby skrze oblíbené streamovací služby – Spotify, Google Play Music, Soundcloud, YouTube, Dirble, Plex nebo Chromecast. Poradí si i s lokálními soubory, zahrnuje SHOUTcast/Icecast LAN server pro lokální MP3 soubory nebo rozhraní pro vzdálené ovládání (MPRISv2).

tizonia.org/, 0.15.0

Blbinka

Dystopie – to je to správné slovo pro jezdící cosi, kterému je málo automat, tak funguje i jako billboard. O to více v historickém centru Prahy, zatím tedy jen na obrázku.