Softwarová sklizeň (21. 6. 2023): ukládejte záznam obrazovky ve formátu GIF

Teleprompter

Aplikace pro Linux, která umožňuje uživatelům číst plynule se pohybující text z obrazovek počítačů nebo mobilních zařízení. Byl navržen tak, aby fungoval jak na počítačích, tak na mobilních zařízeních s Linuxem.

Má tedy adaptivní rozvržení a režim celoobrazovkového zobrazení. Grafické uživatelské rozhraní aplikace v GTK4 je navrženo tak, aby bylo co nejméně rušivé a co nejlépe zapadalo do prostředí GNOME.

github.com/Nokse22/teleprompter, 0.1.1





Norka

Open-source nativní textový editor pro Linux. Rozhraní má vytvořené pomocí GTK3 knihoven a je primárně navržený pro prostředí GNOME a linuxovou distribuci elementary OS (lze jej samozřejmě použít i jinde). Má funkci automatického ukládání, vyhledávání v textu, plnou podporu formátovacího jazyka Markdown a kontrolu pravopisu.

Také se pyšní panelovým živým náhledem, podporou přetažení a přesouvání místních souborů, stejně jako možností exportovat dokumenty do formátu PDF, HTML a na služby jako Medium.com a Write.as.





tenderowl.com/work/norka, 1.1.0

Setzer

Plně vybavený editor sázecího softwaru LaTeX pro Linux. Aplikace je napsána v jazyce Python s použitím knihoven Gtk a primárně je navržena s ohledem na prostředí GNOME. Setzer se pyšní většinou funkcí, které byste očekávali od LaTeXového editoru, s přidanou výhodou prohlížeče PDF. Navíc zobrazuje všechny chybové zprávy v protokolu sestavení a má povedeného průvodce, který by měl pomoci začátečníkům.

www.cvfosammmm.org/setzer, 56

Gifex

Jednoduchý nástroj pro záznam animovaných GIFů na Linuxu. Jedná se o aplikaci, která umožňuje zaznamenávat konkrétní části pracovní plochy ve formátu GIF. Funguje velmi podobně jako většina ostatních aplikací pro záznam obrazovky: vyberete oblast pracovní plochy a stisknete tlačítko „Nahrát“. Jakmile je nahrávání dokončeno, umožní vybrat požadovanou snímkovou frekvenci a rozlišení, zobrazit a upravit nahrávku, přejmenovat ji a určit cílové umístění pro výsledný soubor.

github.com/keshavbhatt/gifex, 1

Blbinka

Od umělé inteligence se očekává ledasco, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu. Druhé zmrtvýchvstání Ježíše Krista by ale čekal málokdo.