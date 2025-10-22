Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (22. 10. 2025): moderní čtení elektronických knih

Softwarová sklizeň (22. 10. 2025): moderní čtení elektronických knih

Filip Zatloukal
Dnes
Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si vyzkoušíme čtečku elektronických knih s AI funkcemi, zkonvertujeme si mediální soubory, vyřešíme lineární programovací problémy a řekneme si o obchodu s aplikacemi pro GNOME.

GenAI E‑Book Reader

Čtečka elektronických knih a PDF s funkcemi AI, zaměřená na soukromí a produktivitu. GenAI E‑Book Reader nabízí pohodlné čtení, procházení obsahu (TOC) a inteligentní vyhledávací nástroje s moderním a lehkým uživatelským rozhraním.

Zahrnuje AI (RAG) pro shrnutí a vysvětlení, přehledné a přizpůsobitelné rozhraní. Nabízí podporu PDF/EPUB, poznámek, slovníku, TTS, statistik a integraci s Calibre.

GenAI E‑Book Reader

github.com/RapportTecnologia/GenAI-E-Book-Reader, 0.1.14

QFF Media Converter

Lehká aplikace založená na Qt, která zjednodušuje úkoly související s konverzí médií pomocí výkonného enginu FFmpeg. Tento nástroj, vyvinutý společností Bitmutex Technologies, poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní pro konverzi zvukových, obrazových a video souborů z jakéhokoli formátu do jakéhokoli formátu.

QFF Media Converter

github.com/aamitn/qff-media-converter, 1.2.14

Simplex Solver

Desktopová aplikace určená k řešení lineárních programovacích problémů pomocí simplexové metody. Disponuje přehledným grafickým rozhraním vytvořeným pomocí PySide6 (Qt pro Python), které uživatelům umožňuje interaktivně definovat problémy nebo je načíst ze souborů .lp nebo .txt.

V současné době je k dispozici pouze pro Linux jako AppImage. Verze pro Windows a macOS zatím nejsou podporovány.

Simplex Solver

github.com/xeland314/simplex, 0.1.1

Bazaar

Obchod s aplikacemi pro GNOME, který se zaměřuje na vyhledávání a instalaci aplikací a doplňků z Flatpak remotes, zejména Flathub. Je rychlý a můžete v něm zařadit do fronty tolik stahování, kolik chcete, a spustit je, zatímco si prohlížíte nejnovější vydání Flathubu. Je to díky tomu, že uživatelské rozhraní je zcela oddělené od všech backendových operací.

linux_sprava_tip

Bazaar

github.com/kolunmi/bazaar, 0.5.6

Blbinka

Krádeže mobilních telefonů a jiné elektroniky jsou bohužel na denním pořádku. Někdy je ale zloděj opravdu nečekaný.

Přišel někdo na to, jak ten e-book reader přepnout do angličtiny? Portugalština není úplně můj šálek kávy.
MichalB

