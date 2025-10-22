Softwarová sklizeň (22. 10. 2025): moderní čtení elektronických knih

GenAI E‑Book Reader
Čtečka elektronických knih a PDF s funkcemi AI, zaměřená na soukromí a produktivitu. GenAI E‑Book Reader nabízí pohodlné čtení, procházení obsahu (TOC) a inteligentní vyhledávací nástroje s moderním a lehkým uživatelským rozhraním.
Zahrnuje AI (RAG) pro shrnutí a vysvětlení, přehledné a přizpůsobitelné rozhraní. Nabízí podporu PDF/EPUB, poznámek, slovníku, TTS, statistik a integraci s Calibre.
github.com/RapportTecnologia/GenAI-E-Book-Reader, 0.1.14
QFF Media Converter
Lehká aplikace založená na Qt, která zjednodušuje úkoly související s konverzí médií pomocí výkonného enginu FFmpeg. Tento nástroj, vyvinutý společností Bitmutex Technologies, poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní pro konverzi zvukových, obrazových a video souborů z jakéhokoli formátu do jakéhokoli formátu.
github.com/aamitn/qff-media-converter, 1.2.14
Simplex Solver
Desktopová aplikace určená k řešení lineárních programovacích problémů pomocí simplexové metody. Disponuje přehledným grafickým rozhraním vytvořeným pomocí PySide6 (Qt pro Python), které uživatelům umožňuje interaktivně definovat problémy nebo je načíst ze souborů .lp nebo .txt.
V současné době je k dispozici pouze pro Linux jako AppImage. Verze pro Windows a macOS zatím nejsou podporovány.
github.com/xeland314/simplex, 0.1.1
Bazaar
Obchod s aplikacemi pro GNOME, který se zaměřuje na vyhledávání a instalaci aplikací a doplňků z Flatpak remotes, zejména Flathub. Je rychlý a můžete v něm zařadit do fronty tolik stahování, kolik chcete, a spustit je, zatímco si prohlížíte nejnovější vydání Flathubu. Je to díky tomu, že uživatelské rozhraní je zcela oddělené od všech backendových operací.
github.com/kolunmi/bazaar, 0.5.6
