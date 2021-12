Softwarová sklizeň (22. 12. 2021)

AppImagePool

Nástroj pro vyhledávání, stahování a aktualizaci balíčků ve formátu AppImage. Vlastně se jedná o celkem zdařilé rozhraní pro AppImage Hub. Balíčky jsou rozděleny do kategorií, je možné je jak upgradovat, tak downgradovat a problém není ani stahování více balíčků naráz.

github.com/prateekmedia/appimagepool, 4.4.0

Blanket

Sluch je jedním ze základních lidských smyslů. Občas nás ale to, co slyšíme, vyrušuje od práce, soustředění nebo spánku. Právě na to se zaměřili tvůrci této aplikace. V jejím jednoduchém rozhraní si přehráváte různé zvuky a posloucháním jednoho nebo více zvuků se naučíte soustředit nebo usnout v hlučném prostředí.

github.com/rafaelmardojai/blanket, 0.5.0

IPTVnator

Multiplatformní přehrávač internetového televizního vysílání. Podporuje playlisty ve formátech m3u a m3u8, vlastní seznamy oblíbených stanic, televizní programy, archivy a díky podpoře EPG informací i spoustu dalšího.

github.com/4gray/iptvnator, 0.9.0

QEFI Entry Manager

Multiplatformní editor záznamů v EFI. Má grafické uživatelské rozhraní napsané v Qt. Můžete v něm trvale změnit pořadí záznamů tak, aby se po spuštění počítače zavedl ten systém, který si přejete. Další možností je změnit pořadí jen dočasně a jednorázově restartovat počítač do požadovaného systému.

github.com/Inokinoki/QEFI­EntryManager, 0.1.1

Blbinka

Jak se nejlépe ochránit před škodlivým 5G zářením? Na hrubý pytel hrubá záplata.