 »   »  Softwarová sklizeň (22. 2. 2017)

Hyper

Hyper, dříve Hyperterm, si dává za cíl „vytvořit krásné a rozšiřitelné rozhraní pro uživatele příkazové řádky, postavené na otevřených webových standardech“. Používá jádro z Chromia, takže má i velice podobné ovládání (klávesové zkratky, zvětšování kolečkem a klávesou Ctrl). Poskytuje celkem zajímavé možností konfigurace fontu, velikosti a barvy textu nebo velikosti kurzoru. Existuje pro něj i spousta různých rozšíření, které vylepší jeho vzhled i funkce.

hyper.is, 1.2.1

DEFT

Tato zkratka znamená Digital Evidence and Forensic Toolkit a jedná se o specializovanou linuxovou distribuci postavenou kolem DART (Digital Advanced Response Toolkit) a založenou na Ubuntu. Je k dispozici jako live DVD pro 32 bitovou i 64 bitovou architekturu a obsahuje spoustu forenzních nástrojů seřazených do specifických kategorií. Je tedy ideálním nástrojem pro IT auditory nebo policejní vyšetřovatele.

www.deftlinux.net, 8.2

GNU Guile

Preferovaný skriptovací jazyk projektu GNU, který představuje implementaci jazyka Scheme. Je dostupný ve formě knihovny (balíčku), takže jej můžou využívat ostatní programy. Jeho vývoj začal už v roce 1993 a od té doby si našel místo ve spoustě aplikací, jako je například GNCash nebo LilyPond.

www.gnu.org/software/guile, 2.0.14

Linux-libre

Svobodné jádro operačního systému, odvozené od originálního linuxového jádra, očištěné od nesvobodného softwaru. Jeho vývoj zastřešuje Free Software Foundation v latinské Americe. Práce na vyčištění linuxového jádra začaly už v roce 2006 a tento projekt v nich pokračuje. K dispozici je jako alternativní kernel v několika mainstreamových distribucích (např. Debian a Gentoo) a jako hlavní v několika méně známých.

www.fsfla.org/ikiwiki/selibre/linux-libre, 4.9.6

Blbinka

Pokud během domácího kutění začnete z ničeho nic slyšet hlasy, není třeba hned utíkat za psychiatrem. Možná jste si jen omylem postavili FM rádio.