Softwarová sklizeň (22. 5. 2024): založte kapelu a hrajte přes internet

JackTrip

Zvukový systém pro více strojů se systémem Linux, macOS nebo Windows, který slouží k síťovému přehrávání hudby přes internet. Podporuje libovolný počet kanálů obousměrného, vysoce kvalitního a nekomprimovaného přenosu zvukového signálu.

S virtuálním studiem JackTrip můžete zpívat se svým sborem nebo jamovat se svou kapelou online, aniž byste museli opustit domov.

2.3.0





Floorp

Webový prohlížeč založený na Firefoxu, který přidává více funkcí a možností přizpůsobení. Jeho grafické rozhraní je založené na technologii Microsoft Flutter a je dodáván s integrovaným blokátorem sledování/reklamy uBlock Origin.

Co se týče řádných bezpečnostních funkcí, dostanete v podstatě to, co ve Firefoxu: automatické blokování sledovacích zařízení a souborů cookie třetích stran, režim pouze HTTPS, blokování vyskakovacích oken atd.





11.13.2

SiteMarker

Lokální správce záložek, který je dodáván v podobě nádherné desktopové aplikace GTK4 pro Linux (přesněji pro desktopové prostředí GNOME). Poskytuje téměř stejné funkce jako většina prohlížečů, pokud jde o organizaci záložek.

Své oblíbené webové stránky můžete ukládat do databáze, zmíněné záznamy můžete spravovat (zobrazovat, mazat, přesouvat) a také můžete zmíněné databáze importovat nebo exportovat. Poskytuje vyšší stupeň soukromí, protože obsah, který je uložen lokálně v počítači, je pravděpodobně o něco lépe chráněn než něco, co se nachází v cloudu.

2.1.0

TIDAL Hi-Fi

Tidal je jedna z nejoblíbenějších služeb pro streamování hudby. TIDAL Hi-Fi je neoficiální klient pro přehrávání hudby z této služby založený na Electronu. Nabízí v podstatě vše, co webová aplikace Tidal, zabalené do základní desktopové aplikace.

5.12.0

