Softwarová sklizeň (22. 7. 2026): vytiskněte zdrojové kódy se zvýrazněním syntaxe

WinPrint
WinPrint je pokračování tiskového nástroje na zdrojové kódy z roku 1988, napsané v C# a .NET. Tiskne zdrojáky ve stovkách jazyků se zvýrazněním syntaxe a číslováním řádků, HTML, Markdown jako formátovaný dokument včetně tabulek a
mermaid diagramů, a také ANSI soubory se zachováním barev.
Zvládá tisk více stránek na list, hlavičky a patičky s makry a takzvané definice listů pro opakované tiskové úlohy. Rozhraní jsou tři: GUI pro nelinuxové systémy, multiplatformní CLI a terminálové
wp nad Terminal.Gui, které kreslí náhled tisku přímo v terminálu přes sixel nebo kitty grafiku, se stránkováním, zoomem i posouváním myší.
Typické použití je převod Markdownu do PDF:
wp print soubor.md --pdf výstup.pdf vyrobí stránkovaný dokument s vyrenderovanými mermaid diagramy, ve výchozím stavu lokálně bez sítě (mermaid.ink je opt-in). Přepínačem
--printer lze mířit i na libovolnou tiskovou frontu včetně virtuálních PDF tiskáren.
Termpolis
Termpolis je terminál, který spouští běžné CLI agenty Claude Code, Codex, Gemini a Qwen Code a přidává jim společnou lokální paměť jménem Mneme. Ta čte transkripty minulých sezení, převádí je na vektory přibaleným modelem bge-small-en-v1.5 běžícím lokálně ve WASM a ukládá je do vektorového indexu a znalostního grafu v souborech JSONL. Všichni čtyři agenti k této paměti přistupují přes vestavěný MCP server se 34 nástroji, takže co zjistí jeden, najdou i ostatní.
Po dokončení úkolu si paměť uloží shrnutí toho, co se agent naučil, na pozadí slučuje duplicity a při vyhledávání upřednostňuje záznamy, které se v minulosti osvědčily; na disku je vše šifrované AES-256-GCM s klíčem v systémové klíčence. K tomu Termpolis nabízí funkci Second Opinion, kdy poslední odpověď agenta zkontroluje jiný nainstalovaný model v režimu jen pro čtení, dále swarm až osmi souběžných agentů řízených dalším agentem v roli dirigenta a Token Headroom, lokální proxy, která komprimuje data posílaná z Claude Code do API, aniž by rozbila prompt cache.
Součástí je i bezpečnostní vrstva: v každém odeslaném promptu hledá podle 97 pravidel tajné klíče a hesla. Autor přitom otevřeně přiznává, že jde jen o detekci. Odeslaný klíč už zastavit nelze, nástroj jen upozorní, které údaje je potřeba vyměnit. Skutečné blokování nasazuje tam, kde to jde: git hooky zastaví commit i push, pokud je v diffu nalezen klíč, a citlivé údaje se odstraňují ještě před zápisem do paměti. Skilly a MCP servery třetích stran procházejí před instalací statickou kontrolou a všechny události se zapisují do lokálního auditního logu ve formátu JSONL. Aplikace nesbírá telemetrii, nevyžaduje účet a je pod licencí Apache-2.0.
mntn
mntn je nástroj příkazové řádky pro správu dotfiles napsaný v Rustu, který staví na profilech: pojmenovaných sadách konfigurací pro různé kontexty, třeba pracovní, osobní nebo minimální. Mezi profily se přepíná příkazem
mntn use, takže na jednom stroji může žít víc setupů a aktivní je vždy ten, který se hodí k situaci.
Trojice základních příkazů
backup,
restore a
doctor kopíruje sledované konfigurace do
~/.mntn/backup/, obnovuje je zpět a kontroluje registry i drift konfigurací;
doctor fix umí přeformátovat validní JSON, skutečné syntaktické chyby ale neopraví.
Co se sleduje, určují tři registry:
config.registry.json pro běžné dotfiles,
package.registry.json pro exporty seznamů balíčků z package managerů a
encrypted.registry.json pro citlivé soubory, které se ukládají šifrovaně. Passphrase k nim jde přes
mntn secret set uložit do systémové klíčenky, případně ji lze zadávat jednorázově přepínačem
--ask-password. Celý adresář
~/.mntn je git repozitář: příkaz
git v něm spustí libovolný gitový příkaz a
sync provede add, commit s výchozí zprávou a push najednou.
reflector-rs
reflector-rs je přepis známého skriptu Reflector do Rustu. Stahuje aktuální data o zrcadlech Arch Linuxu z webového rozhraní Mirror Status a generuje z nich mirrorlist pro pacman, přičemž cílí na co nejvěrnější kopii chování původního nástroje s minimem závislostí. Filtry se dají kombinovat: stáří poslední synchronizace, hlášené zpoždění, země (včetně preferovaného pořadí a glob vzoru
*), protokol, podpora IPv4/IPv6, hostování ISO obrazů nebo regulární výrazy pro zahrnutí či vyloučení serverů.
Řadit jde podle stáří, rychlosti stahování, země, skóre nebo zpoždění, výsledek lze omezit na zadaný počet nejrychlejších zrcadel a měření rychlosti rozdělit mezi více vláken. Typické použití vypadá takto:
reflector --latest 5 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist.
Balíček z AUR přináší i man stránky a systemd jednotky – po úpravě konfigurace v
/etc/xdg/reflector/reflector.conf stačí zapnout
reflector.timer a mirrorlist se obnovuje automaticky. Instalace přes
cargo install arch-reflector nainstaluje jen samotnou binárku bez těchto doplňků. Minimální podporovaná verze Rustu kopíruje stabilní Debian, aktuálně 1.85, licence je GPL-2.0.
Blbinka
Hollywood udělá z obyčejného terminálu scénu z hackerského filmu. Rozdělí okno pomocí tmuxu na několik panelů a v každém spustí něco, co vypadá dramaticky: hexdump, kompilaci jádra, htop, scrollující logy, nmap nebo padající kód z Matrixu. Obsah panelů se náhodně obměňuje, takže to celé působí, jako by se právě prolamoval Pentagon, i když se ve skutečnosti neděje vůbec nic.