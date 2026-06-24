Softwarová sklizeň (24. 6. 2026): klient pro SSH napsaný v Rustu

Oryxis
Oryxis je SSH klient psaný v Rustu, distribuovaný jako jediná binárka. Autor jej staví jako open-source alternativu k Termiusu: rozhraní tvoří kartové dlaždice hostů, vysouvací editory a šifrovaný trezor na přihlašovací údaje. Trezor používá Argon2id a ChaCha20Poly1305 s vlastním saltem a nonce pro každé pole, master heslo je volitelné a ve výchozím stavu se trezor neuzamyká.
GUI běží na frameworku Iced s GPU akcelerací přes wgpu, terminál na knihovně alacritty_terminal 0.26 s truecolor, výběrem myší, scrollbackem, třinácti paletami a rozdělením do split panes. SFTP prohlížeč má dva panely vedle sebe, drag-and-drop přenos, úpravu souborů na místě i přímé kopírování ze serveru na server.
O spojení se stará knihovna russh 0.61, která postupně zkouší klíč, agenta, heslo i keyboard-interactive. Oryxis zvládá řetězení jump hostů, proxy SOCKS4/5 a HTTP CONNECT, ProxyCommand i znovupoužitelné proxy identity, a port forwarding typu Local, Remote a Dynamic vede jako samostatné entity s vlastním přepínačem a auto-startem. Nechybí forwarding SSH agenta ani TOFU ověření otisku serveru.
Navíc nabízí postranní AI chat se streamovanými odpověďmi, který přes nástroj
execute_command rovnou ovládá terminál, cloud discovery pro AWS a Kubernetes, P2P synchronizaci trezoru přes QUIC s objevováním přes mDNS a volitelným self-hosted relay, MCP server pro napojení AI asistentů a pluginový subsystém s Ed25519 podepsanými binárkami.
freemkv
freemkv je CLI nástroj pro zálohování optických médií od DVD přes Blu-ray až po 4K UHD. Celá filozofie stojí na dvou argumentech (zdroji a cíli), které se zapisují jako stream URL se scheme
disc://,
iso://,
mkv://,
m2ts://,
network://,
stdio:// nebo
null://. Příkaz
freemkv disc:// mkv://Film.mkv tak prostě ripne disk do MKV, zatímco
freemkv info disc:// jen vypíše obsah. DVD chráněné CSS funguje rovnou, kdežto Blu-ray a UHD s AACS 2.0 a 2.1 potřebují externí
keydb.cfg s klíči konkrétních disků, protože v binárce žádné klíče nejsou.
Navíc čte autorská BD-J metadata, která jiné nástroje míjejí, a dokáže tak rozlišit účel audio stop (komentář, popisný zvuk), detailní kodeky jako TrueHD, Dolby Atmos či DTS-HD MA, forced titulky i jazykové varianty, a tyhle štítky přenese do výstupního MKV i M2TS.
Nástroj umí rip do MKV, M2TS i ISO v dešifrované nebo raw podobě, remux mezi formáty a streamování přes TCP mezi dvěma stroji, kde slabší počítač s mechanikou jen čte a výkonný server remuxuje; jako první přitom letí metadatová hlavička, takže příjemce na disk vůbec nesahá. Zvládá i roury do a ze stdio, třeba do ffmpeg.
Přepínače pokrývají výběr titulu, cestu ke klíčům, režim raw, úrovně logování pro reporty chyb a sdílení profilu mechaniky. Výstup je plně lokalizovaný do sedmi jazyků s řetězci přibalenými z JSON při kompilaci, distribuuje se jako statická binárka a oficiálně podporuje BD-RE mechaniky postavené na čipech MediaTek.
Varda VJ
Varda je nástroj pro živé vizuály, který na VJing aplikuje principy televizní režie. Místo spouštění klipů tlačítkem teče signál routovacím grafem Sources → Decks → Channels → Mixer → Surfaces → Outputs, kde lze na každé křižovatce větvit, dělit nebo dílčím způsobem mixovat. To, co je „živé“, určuje hodnota neprůhlednosti: decky s nulovou neprůhledností (opacity) se z renderování úplně vyřadí, takže zhasnutý zdroj nic nestojí. Zdrojem může být video (HAP nativně na GPU i přes ffmpeg), kamera, ISF shader, obrázek nebo síťový stream NDI, SRT, HLS, DASH a RTMP/RTMPS.
Mixování zvládá N kanálů s A/B crossfaderem, per-deck opacitou a šesti blend módy v HDR pipeline s lineárním světlem, devíti tonemapy včetně ACES a AgX a podporou 3D LUT. Efekty se řetězí na třech úrovních a modulovat lze libovolný parametr přes LFO, audio-reactive, ADSR nebo step sequencer.
K dispozici je projekční mapping s 2D editorem scény, polygonálními plochami, corner-pin warpem a edge blendingem, vícevýstupní režim s okny, fullscreenem i headless provozem a záznam do H.264, H.265, AV1, ProRes 422 nebo HAP Q. Ovládat se Varda dá rovnocenně z GUI, přes MIDI, OSC i HTTP API s OpenAPI specifikací a WebSocketem, který posílá změny stavu jako JSON Patch. Experimentálně nabízí kupolovou projekci a compute shadery pro částicové či fluidní simulace. Každá scéna žije v adresáři
.varda/ jako sada JSON souborů, takže lze mít zvlášť workspace pro každou akci. Kódová základna drží doménově orientovanou architekturu ve čtyřech vrstvách, díky čemuž jde stejný engine řídit z GUI, z API i z testů.
lightswitch
lightswitch je on-CPU profiler pro Linux dodávaný jako knihovna s jádrem v eBPF napsaným v C, vhodný pro jednorázové i kontinuální profilování. Čte zásobníky programů v C, C++, Rustu, Zigu a Go na architekturách x86_64 i arm64 a cílí na režii kolem 3 % CPU a 500 MB paměti. Místo kernelového
PERF_SAMPLE_STACK_USER používá vlastní implementaci stack unwindingu, která rekonstruuje i hluboké zásobníky bez frame pointerů a bez překompilování cílového kódu. Funkce eBPF se vybírají podle verze jádra (vyžaduje se 5.15 a novější) a profilovat lze celý stroj nebo jen vybraná PID.
Výsledky lightswitch vyexportuje jako SVG flamegraph, pprof nebo formát pro Firefox Profiler, a v režimu
--live kreslí flamegraph rovnou do terminálu s klávesovou navigací a fulltextovým hledáním. Spuštění chce root, v kontejneru pak
--privileged,
--pid=host a namountovaný
/sys. Vývojové prostředí stojí na Nix flakes:
nix develop připraví toolchain a
nix build .#container postaví OCI image publikovaný na ghcr.io. Vedle běžných
cargo test jdou přes
nix run .#vmtest spustit i kernelové testy ve virtuálním stroji a repozitář drží benchmarky zaměřené na unwinding a agregaci vzorků.
Blbinka
No Hello míří na letitý nešvar pracovních chatů: kolega napíše jen ahoj a pak mlčí, jako by se otázka měla doptat sama. Takový začátek konverzace stojí dvě zprávy místo jedné, druhá strana musí pozdrav opětovat, počkat na samotný dotaz a mezitím ztratit nit toho, na čem zrovna pracovala.
Stránka nohello.net nabízí jednoduchý recept: pozdrav a otázku spojit do jediné věty. Najdete tam příklady špatných a správných formulací, vysvětlení, proč přímá komunikace šetří čas, a překlady do několika jazyků. Celý projekt je open-source a vejde se do jednoho HTML souboru, na víc se ta myšlenka nedá natáhnout.