Softwarová sklizeň (24. 7. 2024): pracujte snadno s formátem JSON

Janice

Janice umožňuje procházet rozsáhlé soubory ve formátu JSON pomocí stromové struktury, vyhledávat obsah podle klíče nebo hodnoty (s podporou wildcards), exportovat části dokumentu do separátního souboru nebo do schránky či kopírovat hodnoty do schránky. Velikost souboru, který budete schopni otevřít, závisí primárně na kapacitách operační paměti.

github.com/ErikKalkoken/janice, 0.1.2

awl

awl je nástroj v příkazové řádce, který umožňuje vypsat DNS záznamy pro zvolenou doménu. Podporuje dotazy přes konkrétní protokol (UDP, TCP, TLS, HTTPS, DNSCrypt, QUIC) a s nastavitelným detailem a formátem výstupu. Jedná se o alternativní řešení pro nástroj dig.





git.froth.zone/sam/awl, 0.6.12

OpenSeeFace Facetracking Wrapper

OpenSeeFace Facetracking Wrapper je grafická nadstavba pro OpenSeeFace. OpenSeeFace umožňuje sledování tváře a orientačních bodů v reálném čase. Pomocí tohoto grafického rozhraní lze snadno zahájit nebo přerušit sledování, nastavit webkameru, zvolit režim videa nebo určit model pro sledování.

github.com/Z-Ray-Entertainment/Facetracker, 24.7.2.3

Unyo

Unyo je aplikace pro přehrávání anime a čtení manga. Nabízí integraci s AniList a díky automatické synchronizaci je možné přistupovat k oblíbenému obsahu. Podporuje různé cizojazyčné zdroje, jako Gogogoanime, KickAssAnime, AllAnime, AnimeParadise, NollyVerse nebo AnimesSaturn.

github.com/K3vinb5/Unyo, 0.5.9

Blbinka

Je zvláštní osud, že bychom měli trpět tolik strachu a pochybností kvůli tak malé věci? Tak malé věci! A přesto, když Crowdstrike spadl, ten malý soubor jsme museli ručně odstranit, aby Windows fungovaly. Jako bychom sami museli hodit Prsten do Hory osudu!