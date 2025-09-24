Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (24. 9. 2025): vytvářejte texty a omezte namáhání očí

Softwarová sklizeň (24. 9. 2025): vytvářejte texty a omezte namáhání očí

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si vyzkoušíme metronom pro Linux, zkontrolujeme si dostupnost portálů, dáme si pauzu, aby si naše oči odpočinuly a zkusíme si napsat vlastní knihu.

Tempo

Hlavním smyslem této aplikace je pomoci hudebníkům udržovat stálé tempo nebo zlepšit jejich rytmickou přesnost a načasování podobně jako metronom. Mezi nejdůležitější funkce patří přizpůsobitelné tempo – uživatelé mohou nastavit BPM od 40 do 240.

Mezi další funkce patří vizuální indikátory rytmu s akcenty na první dobu, funkce tap tempo, klávesové zkratky (mezerník lze použít ke spuštění a zastavení aplikace a šipky lze použít k okamžitému nastavení tempa) a více časových značek (2/4, 3/4, 4/4, 6/8 atd.).

Tempo

github.com/tobagin/tempo, 1.2.2

Door Knocker

Aplikace, která umožňuje zkontrolovat dostupnost portálů xdg-desktop-portal. Můžete kliknout na každou jednotlivou aplikaci a zjistit, zda je implementace portálu nalezena nebo chybí. XDG Desktop Portal je portálová frontendová služba pro Flatpak.

Funguje tak, že zobrazuje různé rozhraní D-Bus (známé také jako portály). Portály umožňují aplikacím implementovat různé funkce, aniž by se musely starat o typ a povahu desktopového prostředí nebo o správce oken. 

Door Knocker 

codeberg.org/tytan652/door-knocker, 0.8.0

Safe Eyes

Safe Eyes je nástroj pro uživatele Linuxu, který pomáhá snižovat a předcházet syndromu opakovaného namáhání (RSI). Přesněji řečeno, Safe Eyes je aplikace připomínající přestávky. Aplikace vás vyzve k provedení různých sad cvičení, aby se snížily účinky RSI.

Dosahuje toho pomocí chytrých oznámení (včetně zvukových upozornění), sady vestavěných cvičení a plánů a možnosti plně přizpůsobit rozvrh uvedených přestávek.

Safe Eyes

slgobinath.github.io/SafeEyes, 3.1.0

Scriptorium

Aplikace napsaná v GTK, která vám umožní plánovat, vytvářet a upravovat texty. Je například vhodná pro psaní elektronických knih, ale stejně snadno jej lze použít i pro psaní povídek, románů, scénářů nebo divadelních her.

S jeho pomocí mohou uživatelé spravovat širokou škálu scén, upravovat je (pomocí jednoduchého textového editoru), spravovat kapitoly, přiřazovat scény ke kapitolám a spravovat soubory prvků příběhu, jako jsou místa, postavy a rekvizity.

prace_s_linuxem_tip

Scriptorium

github.com/cgueret/Scriptorium, 1.0.1

Blbinka

Na čem všem je možné provozovat webový server? Když jste šikovní, tak ho spustíte i na elektronické cigaretě.

