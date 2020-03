 »   »  Softwarová sklizeň (25. 2. 2020)

ytop

Nástroj s textovým uživatelským rozhraním (TUI) pro monitoring systémových prostředků. V reálném čase zobrazuje využití jednotlivých procesorových jader, operační paměti a disku, sleduje teplotu procesoru, informuje o využití sítě a vypisuje procesy, které nejvíce vytěžují CPU a paměť. Průběhy jsou vizualizovány pomocí grafů.

github.com/cjbassi/ytop/, 0.5.1

Drill

Drill poskytuje rychlý způsob vyhledávání souborů bez indexování. Využívá blocklist založený na regulárních výrazech, který z procesu vyřazuje prázdné složky a systémové soubory. Lze také nastavit priority pro přednostní procházení důležitých adresářů.

github.com/yatima1460/Drill/, v571

Werckmeister

Werckmeister je nástroj pro kompilaci not zapsaných ve specifickém formátu do MIDI souboru. Slouží jako přehrávač not, zahrnuje engine pro vykreslování not, podporuje také rozšíření nebo možnost provádění úprav skrze jazyk Lua.

werckme.github.io/werckmeister/, 0.1.51

Veso

Veso umožňuje vytvořit vlastní multimediální server a přistupovat k oblíbeným filmům, hudbě nebo televizním seriálům z jiných zařízení, procházet informace načtené z externích zdrojů tvdb nebo themoviedb, zařadit oblíbené filmové tituly do speciální kategorie nebo pozvat přátele ke sledování.

github.com/vesotv/veso/, 10.5.1

Blbinka

V této nelehké době homeofficů je potřeba být neustále online.