Softwarová sklizeň (25. 2. 2026): najděte a vyčistěte nepotřebné soubory

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
6 nových názorů

Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si představíme aplikaci pro čištění nepotřebných souborů, vyzkoušíme emulátor chytrých hodinek Pebble, řekneme si o aplikace pro práci s barvami a představíme si prohlížeč logů.

Krokiet

Multifunkční aplikace pro vyhledávání a čištění nepotřebných souborů. Funguje na Linuxu, Windows, macOS, FreeBSD i architekturách x86, ARM či RISC-V, a dokonce i na Androidu. Nabízí GUI, CLI rozhraní pro automatizaci i knihovnu pro integraci do dalších aplikací. Neobsahuje reklamy ani telemetrii a nepřipojuje se k internetu.

Nabízí vyhledávání duplicit, prázdných složek a souborů, dočasných souborů či největších souborů v umístění. Umí najít podobné obrázky a videa, shodnou hudbu, neplatné symbolické odkazy, poškozené soubory nebo soubory s neodpovídající příponou. Nabízí také odstraňování EXIF metadat, optimalizaci videí a kontrolu nevhodných názvů souborů.

Krokiet

github.com/qarmin/czkawka, 11.0.1

Pebble Emulator

Emulátor chytrých hodinek Pebble (PebbleOS) běžící ve webovém prohlížeči napsaný v Claude Code. Funguje výhradně ve webovém prohlížeči – bez serveru, bez instalace. QEMU je zkompilován do WebAssembly, emuluje původní hardware Pebble ARM a spouští skutečný firmware PebbleOS. Testováno na stolním počítači, na mobilních zařízeních zatím nefunguje dobře.

Pebble Emulator

ericmigi.github.io/pebble-qemu-wasm

Coulr

Aplikace pro Linux určená k práci s barvami. Umožňuje vybírat barvy a zobrazovat jejich hodnoty ve formátech RGB a HEX, včetně snadného převodu mezi nimi a rychlého kopírování do schránky.

Nepodporuje pokročilé formáty jako CMYK, HSV či HSL ani tvorbu barevných palet. Zaměřuje se čistě na základní a rychlou práci s barvami. Aplikace je napsaná v Pythonu 3 s využitím GTK 3 a nabízí jednoduché, přehledné rozhraní.

Coulr

github.com/Huluti/Coulr, 2.3.0

LogoRRR

Prohlížeč logů pro Linux, Windows a macOS. Umožňuje pohodlné čtení a analýzu logovacích i jiných textových souborů, včetně vyhledávání opakujících se vzorců ve velkých datech. Nabízí přehledné rozhraní s vizualizací řetězců, interaktivní filtrování, práci s více soubory, podporu ZIP archivů, pokročilé vyhledávání, sledování v reálném čase i export do schránky. Přestože působí jednoduše, je velmi efektivní při hledání chyb a důležitých událostí v rozsáhlých log souborech.

LogoRRR

www.logorrr.app, 26.1.0

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Ten projekt existuje od 2020, sám jsem ho jednou testovačně zkoušel. Takže bych se nebál, že skončíte jako superintelligen­cewhatevernext AI ředitelka. :)
Waldauf

