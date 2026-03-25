Softwarová sklizeň (25. 3. 2026): najděte kontejner, něco si spočítejte a hlavně zálohujte

Třídíme Česko
Webová a mobilní aplikace (PWA) pro snadné a rychlé vyhledávání kontejnerů na tříděný odpad v různých městech České republiky. Umožňuje uživatelům zjistit polohu nejbližších kontejnerů s využitím zjišťování polohy a specializovaných map (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň).
Aplikace sbírá data z veřejně dostupných zdrojů, kombinuje různé API podle lokality a vše sjednocuje do uživatelsky příjemného rozhraní. Vyhledávat můžeme podle aktuální polohy, adresy ve zvoleném městě či podle typu kontejneru. Například v Praze ukazuje navíc plnění kontejnerů v procentech či informace o svozu. Běží v internetovém prohlížeči a ovládací prvky jsou dobře rozvržené pro počítač i mobilní telefon, je možné snadno nainstalovat jako PWA aplikaci.
www.tridime-cesko.cz, 1.0
KomoDo
Lehký úkolovník pro prostředí KDE, který používá standardizovaný formát todo.txt. Namísto složitých databází pracuje přímo s textovými soubory, které interpretuje do podoby přehledného a čistého seznamu.
Aplikace sází na maximální jednoduchost: nabízí pouze základní přidávání, úpravu a mazání úkolů spolu s efektivním filtrováním a vyhledáváním. Díky integrované nápovědě k pravidlům formátu je vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé uživatele, kteří chtějí mít své úkoly pod kontrolou v prostém textu.
apps.kde.org/cs/komodo, 1.6.0
bcal
Byte Calculator je minimalistický a extrémně rychlý nástroj pro příkazovou řádku určený k výpočtům a převodům jednotek digitálního úložiště. Namísto hledání v prohlížeči umožňuje vývojářům a správcům systémů okamžitě přepínat mezi binárními a desítkovými předponami (SI/IEC), počítat bajtové adresy (LBA/CHS) nebo převádět čísla mezi soustavami.
Díky podpoře režimu bc pro přesnou matematiku a nulovým nárokům na systémové zdroje jde o nepostradatelný nástroj pro každého, kdo denně pracuje s nízkoúrovňovými daty a vyžaduje maximální efektivitu v terminálu.
Vykar
Ambiciózní nováček na poli open-source zálohování, za kterým stojí experti z BorgBase. Tento nástroj napsaný v Rustu si klade za cíl překonat zavedené standardy jako Borg či Restic především v rychlosti a efektivitě.
Nabízí nativní šifrování, pokročilou deduplikaci a jako jeden z mála v této kategorii přichází s vlastním moderním GUI a podporou pro souběžné zápisy z více zařízení. I když je zatím v rané fázi vývoje (není určen pro kritická data), jeho bleskové výsledky v benchmarcích a jednoduchá konfigurace přes YAML z něj dělají zajímavý projekt.
github.com/borgbase/vykar, 0.12.10
Blbinka
Open-source se objevuje v různých odvětvích od softwaru po pivovarnictví. Ale i tak dokáží některé projekty stále překvapit.