Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (26. 11. 2025): terminálový emulátor s pokročilým správcem SSH

Softwarová sklizeň (26. 11. 2025): terminálový emulátor s pokročilým správcem SSH

Jiří Sluka
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
3 nové názory

Sdílet

Autor: Depositphotos
Pravidelná středeční sonda do světa softwaru. Dnes vyzkoušíme alternativu k Obsidianu, pomocníka pro konverzi Markdownu do PDF, bezpečnostní skener Android aplikací s integracemi VT/Koodous a nakonec terminál se správcem SSH.

Kerminal

Kerminal je terminálový emulátor s pokročilým správcem SSH. Kombinuje standardní funkce lokálního terminálu (více tabů, split layout, WebGL akcelerovaný rendering přes term.js, podporu Unicode 11) s robustním řízením SSH připojení. Umožňuje práci s klíči, profily, proxy, port-forwardingem (lokální, vzdálený i SOCKS/Dynamic) a testováním připojení.

Konfigurace je uchovávána šifrovaně pomocí AES-256-GCM s odvozením klíče přes Argon2. Nechybí možnost nahrávání terminálových relací ve formátu asciicast a jejich zpětné přehrávání.

Kerminal

github.com/klpod221/kerminal, 2.4.6

Lokus

Lokus je správce poznámek v Markdownu. Vedle klasického editoru nabízí vestavěné databázové pohledy, 2D/3D znalostní graf, vlastní canvas, nativní AI integraci přes MCP server a fulltextové vyhledávání postavené na vlastním Quantum indexu.

Veškerá data jsou uložena lokálně v JSON struktuře nebo volitelně v SQLite. Kromě běžného psaní podporuje také wikilinky, LaTeX, grafové náhledy, strukturované tabulky, automatické generování databází, AI asistenty a vizuální organizaci poznámek přes canvas.

Lokus

github.com/lokus-ai, 1.3.3

apkingo

apkingo je nástroj pro statickou analýzu Android APK balíčků, který kombinuje lokální rozbor struktury aplikace s daty z externích bezpečnostních platforem. Umí extrahovat kompletní metadata aplikace (balíček, verze, SDK apod.), seznam všech požadovaných oprávnění, kryptografické otisky (MD5, SHA1, SHA256) i detaily podpisového certifikátu.

Díky integraci s VirusTotal a Koodous doplňuje výsledky o reputaci souboru, komunitní signály, detekce malwaru, YARA/Sigma pravidla a automatickou analýzu Androguardu.

apkingo

github.com/andpalmier/apkingo, 2.0.1

Tideflow

Tideflow je nástroj pro konverzi Markdownu do PDF pomocí vestavěného Typst kompilátoru. Editor postavený na CodeMirror 6 nabízí real-time synchronizaci mezi textem a náhledem PDF a podporuje kompletní sadu prvků Markdown (kód, matematiku, tabulky, obrázky, seznamy, nadpisy, komentáře i zalomení).

Program poskytuje řadu předpřipravených témat Typst, automatické generování obsahu, konfiguraci okrajů, metadat nebo číslování sekcí.

Tideflow

github.com/BDenizKoca/Tideflow-md-to-pdf, 1.3.4

Blbinka

YouTube pochopil, že jeho algoritmus je jako známý, který vás jednou viděl sledovat video o zahradničení a od té doby je přesvědčený, že chcete založit botanickou zahradu.

Vstoupit do diskuse (3 názory)

Autor článku

Jiří Sluka

Čtěte dále

Kdo by hledal alternativu Obsidianu necht popatri na Logseq. ma svoje mouchy, ale spokojene pouzivam roky. posledni dobou makaj na verzi s db backendendem, co umozni sdileni/multiplayer poznamek. mne staci single (markdown a program je v clojure scriptu) s adhoc exportem, tak tuhle vetev az tak moc nesleduju. nema to zabudovany clankery a jsony coz vnimam jako vyznamny plus :))
panika
Stříbrný podporovatel

Dále u nás najdete

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Jak funguje platforma IBM Power11?

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Záhadný sabotér XOXO from Prague trollí ransomwarový gang

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů