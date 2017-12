 »   »  Softwarová sklizeň (27. 12. 2017)

BFGMiner

Software pro těžbu Bitcoinů za použití technologií ASIC (Application Specific Integrated Circuit) a FPGA (Field Programmable Gate Array). Má pouze textové rozhraní a mezi jeho hlavní funkce patří podpora přetaktování, řízení rychlosti otáčení ventilátorů, vzdálená správa, podpora Scryptu, podpora více zařízení a spoustu dalších. Poskytuje také ovladače pro slušné množství hardwaru určené pro těžbu Bitcoinu.

bitcointalk.org/topic=877081, 5.4.2

GapMea

Vizuální nástroj napsaný v C++ a Qt, který pomáhá s návrhem a pochopením databází. Je založen na metodě Merise a umí vytvářet přehledná schémata objektů, se kterými se musíte při práci s databázemi vypořádat. Jakmile jej dokončíte, můžete hned vygenerovat SQL kód a ten pak zkopírovat do příkazové řádky své oblíbené databáze. Stejně tak můžete provést export do XML formátu.

github.com/gthom/gapMea, 2.0

ksnip

Nástroj pro tvorbu snímků obrazovky napsaný v Qt. Jedná se o linuxovou alternativu k Microsoft Snipping Tool, kterým se jeho tvůrce inspiroval. Obsahuje všechny funkce, které by měl takový nástroj mít, jako například snímek z obdélníkového výběru, snímek celé obrazovky (i z více monitorů), snímek aktivního okna, snímek s nastavitelným zpožděním, možnost vytvořit snímek jak s kurzorem, tak bez něj a spoustu dalších.

github.com/damirporobic/ksnip, 1.4.0

CodeLobster IDE

Vývojové prostředí primárně určené pro tvorbu a editaci kódů PHP, HTML, CSS a JavaScript. Podporuje Drupal CMS, Joomla CMS, Magento CMS, Smarty template engine, Twig template engine, JQuery library, AngularJS, BackboneJS, Laravel, MeteorJS, Phalcon, CodeIgniter, CakePHP, Symfony, Yii a WordPress. Obsahuje PHP debugger, dynamickou nápovědu, vylepšené automatické doplňování a FTP/SFTP klienta. K dispozici je v několika jazycích, mezi nimiž nechybí ani čeština.

www.codelobsteride.com, 0.1

Blbinka

