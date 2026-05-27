Softwarová sklizeň (27. 5. 2026): vývojové prostředí a bezpečnostní nástroj pro Python

B-branch (git bb)
B-branch je rozšíření pro verzovací systém Git, které nahrazuje standardní výpis příkazu git branch za strukturovaný pohled v terminálu. Nástroj je napsaný v C# a funguje jako samostatná zkompilovaná binárka bez dalších závislostí. Jeho cílem je poskytnout uživateli okamžitý přehled o stavu jednotlivých větví, což klasický abecední seznam neumožňuje.
Nástroj automaticky řadí větve podle času poslední aktivity a u každé z nich zobrazuje počet chybějících nebo přebývajících commitů (ahead/behind) vůči vzdálenému repozitáři. Dále dokáže přímo ve výpisu zobrazovat popisy větví, které Git nativně podporuje, ale standardně je neukazuje. B-branch obsahuje vestavěné stránkování (pager) s klávesovými zkratkami ve stylu editoru Vim, podporuje regulární výrazy pro filtrování názvů a umožňuje detekci starých, již neaktivních větví. Při použití Nerd Fonts navíc doplňuje textový výstup o grafické ikony.
github.com/SimonNyvall/B-branch, v1.3.0
IDOL (notepad-ide)
IDOL (Integrated Development and Objective Learning) je vývojové prostředí pro jazyk Python navržené jako pokročilá alternativa k základnímu editoru IDLE. Aplikace běží čistě v Pythonu s využitím grafického frameworku Tkinter bez platformy Electron, přičemž funguje napříč systémy Windows, macOS a Linux. Cílem projektu je nabídnout nástroje pro začínající i pokročilé programátory z jedné kódové báze.
Součástí prostředí je vizuální návrhář grafického rozhraní ve stylu VB6, který umožňuje přetahování prvků (drag-and-drop) na plátno, úpravu vlastností komponent a automatické generování kódu pro Tkinter. Editor podporuje práci na více kartách, rozdělení obrazovky, vícenásobný kurzor a vestavěné zvýrazňování syntaxe bez externích knihoven. Diagnostiku kódu zajišťuje nástroj ruff a podpora protokolu LSP (pylsp). IDOL dále integruje správu verzí Git, emulátor terminálu VT100, ladicí program přes protokol DAP, správce balíčků PyPI a lokálního AI asistenta běžícího přes platformu Ollama.
github.com/celltoolz/notepad-ide, 2026
Zircolite
Zircolite je samostatný bezpečnostní nástroj v Pythonu 3 určený k detekci hrozeb v logách pomocí detekčních pravidel formátu SIGMA. K analýze nepotřebuje centralizované SIEM řešení, ale využívá jako backend databázi SQLite. Zpracovávaná data importuje přímo do paměti nebo do souboru, kde nad nimi spouští dotazy odpovídající logice pravidel.
Program automaticky rozpoznává formáty vstupních souborů a strukturu časových razítek. Podporuje analýzu souborů typu Windows EVTX, Auditd logů z Linuxu, Sysmonu pro Linux, XML, CSV nebo JSON řádků. Zircolite dokáže pracovat i s komprimovanými archivy a nativní pravidla SIGMA (YAML) převádí pomocí knihovny pySigma. Mezi funkce nástroje patří úprava polí za běhu, dekódování Base64 řetězců nebo parsování konkrétních hodnot (např. hashů). Výsledky jsou prezentovány v textových tabulkách tříděných podle závažnosti, přičemž odpovídají klasifikaci MITRE ATT&CK. Data lze exportovat do různých formátů prostřednictvím Jinja šablon nebo z nich vygenerovat balíček pro offline grafické rozhraní Mini-GUI.
github.com/wagga40/Zircolite, v3.7.1
airctl
airctl je nástroj pro správu bezdrátových sítí v systému Linux, který kombinuje grafické rozhraní postavené na GTK4 a rozhraní pro příkazovou řádku. K samotnému ovládání síťových adaptérů využívá systémový NetworkManager a jeho utilitu nmcli. Aplikace je napsaná v Pythonu s využitím balíku PyGObject.
Program umožňuje vyhledávat dostupné Wi-Fi sítě, připojovat se k otevřeným i zabezpečeným bodům, zobrazovat podrobné informace o aktuálním spojení a spravovat uložené profily. Grafická část zvýrazňuje aktivní připojení a nabízí přepínač pro rychlé vypnutí bezdrátového modulu, zatímco textové rozhraní využívá knihovnu rich pro formátování výstupu v terminálu. Uživatelé distribuce Arch Linux mohou k instalaci využít připravený balíček v repozitáři AUR.
github.com/pshycodr/airctl, v0.4.0
Blbinka
Pokud hledáte způsob, jak psát software bez bezpečnostních rizik a programových chyb, řešením je recesistický repozitář nocode. Projekt ironicky vychází z technické poučky, že nejbezpečnější kód je ten, který vůbec nenapíšete.
Repozitář neobsahuje žádné funkční zdrojové soubory, ale pouze textovou dokumentaci. Ta uživatele v několika krocích instruuje, jak do projektu nepřidávat žádné funkce, jak aplikaci nesestavit a jak ji následně úspěšně nasadit naprosto nikam. Projekt získal na GitHubu přes 65 tisíc hvězdiček a v sekci hlášení chyb (Issues) komunitní vývojáři s nadsázkou řeší fiktivní problémy, například že jim prázdný projekt po stažení nezabírá žádné místo na disku nebo že úspěšně škáluje na nula serverech.