 »   »  Softwarová sklizeň (27. 9. 2017)

Noice is Not Noice je jednoduchý terminálový průzkumník souborů s podporou klávesových zkratek pro navigaci, otevírání souborů nebo spouštění programů a úloh. Kromě toho umožní zkontrolovat využití disku, použít vyhledávací utilitu (např. Catfish) v libovolném adresáři, zkopírovat absolutní cestu souboru do clipboardu, zobrazit detailní statistiky souborů, otevřít archiv ve vimu nebo připnout často používaný adresář.

github.com/jarun/nnn, 1.4

Kalliope

Hlasový asistent pro ovládání domácnosti (žárovky, mediální centrum apod.). Kalliope je interpretován jako mozek, ve kterém jsou neurony. Neurony jsou moduly, které umožňují provádět jednotlivé parametrické úkoly. Spojení mezi signálem (příkazem) a neuronem (modulem) se dá brát jako synapse. Projekt je schopen běžet třeba na Raspberry Pi.

github.com/kalliope-project/kalliope, 0.4.5

aws-cli

Nástroj pro správu AWS (Amazon Web Services) služeb. Podporuje autentizaci pomocí jednoho ze čtyř způsobů. Umožňuje pracovat s jednotlivými službami z prostředí příkazové řádky a nastavit jejich automatizaci pomocí skriptů. V jedné z posledních verzí se objevily nové příkazy pro správu Amazon S3 objektů a efektivní přenos souborů z nebo na Amazon S3. Jedná se o software přímo od Amazonu.

github.com/aws/aws-cli, 1.11.159

EpubPress

Rozšíření pro webové prohlížeče Google Chrome, se kterým můžete vytvořit e-book z vybraného webového obsahu (článek, dokumentace apod.). Z původní stránky extrahuje pouze důležité součástí a zajišťuje jejich čitelnost na různých zařízeních (čtečky, smartphony, tablety, PC). Před vytvořením je možné vybrat, které stránky mají být v e-booku zahrnuty a které nikoliv. Výstup lze uložit jako epub nebo mobi soubor.

epub.press/

Blbinka

Hybrid helikoptéry a dronu aneb létající taxi. Brzy běžný způsob dopravy po Dubaji.