Softwarová sklizeň (27. 9. 2023): spravujte úkoly, databáze i gitovské repozitáře

Forge Sparks

Minimalistická aplikace, která přináší notifikace z git forges na linuxový desktop. Aplikace se chlubí moderním a kompaktním grafickým uživatelským rozhraním, které je primárně navržené pro použití v prostředí GNOME.

Podporuje libovolný počet účtů. Pokud jde o podporované weby pro hostování Git repozitářů, Forge Sparks funguje s GitHubem, Gitea a Forgejo.

github.com/rafaelmardojai/forge-sparks, 0.2.0





Harlequin

IDE (Integrated Development Environment) k systému pro správu SQL OLAP databází DuckDB s textovým uživatelským rozhraním. Je multiplatformní a umí běžet v terminálu na libovolném systému.

Umí prohlížet, editovat, importovat a exportovat databáze, stejně jako třídit výsledky nebo se připojit k libovolné MotherDuck databázi ať už lokálně nebo v SaaS módu.





harlequin.sh, 1.0.0

Apache Pinot

Distribuované datové úložiště napsané v jazyce Java navržené tak, aby na dotazy odpovídal s nízkou latencí. Byl zahájen jako interní projekt v LinkedIn v roce 2013, aby napájel různé produkty určené pro uživatele i pro business.

Prvním analytickým produktem, který používal Pinot, byla nová verze funkce sociální sítě LinkedIn, která umožňuje členům v reálném čase vidět, kdo si prohlížel jejich profil.

pinot.apache.org, 1.0

Done

Linuxová aplikace pro správu úkolů. Stejně jako většina aplikací tohoto typu, Done vám umožňuje vytvářet úkoly a seskupovat je do seznamů. Také poskytuje několik dalších možností, jako je možnost seskupovat úkoly podle jejich důležitosti, organizovat je pomocí štítků a přidávat je do oblíbených.

Můžete také přidávat poznámky, termíny splnění, a dokonce plánovat připomenutí pro každý jednotlivý úkol.

github.com/done-devs/done, 0.2.0

Blbinka

Potřebujete si v kině odskočit a nechcete zmeškat nejlepší scény. Už i na to existuje řešení.