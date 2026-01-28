Softwarová sklizeň (28. 1. 2026): nadiktujte text a pusťte si hudbu

ListenToMe
Multiplatformní aplikace (běží na Linuxu i na Windows) pro převod řeči na psaný text. Umí pracovat s diakritikou, má českou a anglickou verzi včetně diktování, výsledek uloží do schránky a zobrazí v textovém okně.
Diktovat text tak může každý do dokumentů, emailů a dalšího software. Pro Linux je k dispozici jak binární soubor, tak i Flatpak balíček, pro Windows pak přenosný exe soubor nebo instalátor. Převod textu využívá službu Google Speech-To-Text.
www.listentome.cz, 1.1
PCIem
Framework, který vytváří virtuální zařízení PCIe v jádře Linuxu pomocí několika nových technik, které umožňují hostitelskému operačnímu systému rozpoznat syntetické karty jako legitimní zařízení PCI.
Je primárně určený pro vývoj a testování ovladačů zařízení PCIe, který nevyžaduje skutečný hardware na hostitelském počítači.
github.com/cakehonolulu/pciem, 0.2
Tonearm
Neoficiální nativní klient streamovací služby TIDAL pro Linux, postavený na GTK4/libadwaita. Nabízí přehrávání hudby v nejvyšší dostupné kvalitě, integraci s desktopem (MPRIS, mediální klávesy, notifikace), přihlášení přes oficiální TIDAL účet a podporu playlistů, vyhledávání i scrobblingu.
flathub.org/en/apps/dev.dergs.Tonearm, 1.0.0
Reminduck
Svérázná aplikace pro Linux, která se zaměřuje na základní nebo opakující se připomínky. Hned na první pohled je zřejmé, že je určena především pro lidi, kteří nepotřebují nic víc než jednoduchý způsob, jak přidávat denní, týdenní a měsíční připomenutí.
Vytvořili ji dva vývojáři Elementary OS, pravděpodobně hlavně pro zábavu. Docela dobře se integruje s desktopem GNOME a při upozornění na připomínky kváká jako kachna.
github.com/elly-code/reminduck, 2.3.1–5
Blbinka
Pokud nemáte zrovna štěstí ve vztazích a sázíte na virtuální protějšek vytvořený umělou inteligencí, neznamená to, že se nemůžete dočkat neúspěchu i tady.