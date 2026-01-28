Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (28. 1. 2026): nadiktujte text a pusťte si hudbu

Softwarová sklizeň (28. 1. 2026): nadiktujte text a pusťte si hudbu

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si převedeme řeč na text, vytvoříme si virtuální zařízení PCIe, vyzkoušíme neoficiální klient služby TIDAL a vytvoříme si pár kvákavých připomínek.

ListenToMe

Multiplatformní aplikace (běží na Linuxu i na Windows) pro převod řeči na psaný text. Umí pracovat s diakritikou, má českou a anglickou verzi včetně diktování, výsledek uloží do schránky a zobrazí v textovém okně.

Diktovat text tak může každý do dokumentů, emailů a dalšího software. Pro Linux je k dispozici jak binární soubor, tak i Flatpak balíček, pro Windows pak přenosný exe soubor nebo instalátor. Převod textu využívá službu Google Speech-To-Text.

ListenToMe

www.listentome.cz, 1.1

PCIem

Framework, který vytváří virtuální zařízení PCIe v jádře Linuxu pomocí několika nových technik, které umožňují hostitelskému operačnímu systému rozpoznat syntetické karty jako legitimní zařízení PCI.

Je primárně určený pro vývoj a testování ovladačů zařízení PCIe, který nevyžaduje skutečný hardware na hostitelském počítači.

PCIem

github.com/cakehonolulu/pciem, 0.2

Tonearm

Neoficiální nativní klient streamovací služby TIDAL pro Linux, postavený na GTK4/libadwaita. Nabízí přehrávání hudby v nejvyšší dostupné kvalitě, integraci s desktopem (MPRIS, mediální klávesy, notifikace), přihlášení přes oficiální TIDAL účet a podporu playlistů, vyhledávání i scrobblingu.

Tonearm

flathub.org/en/apps/dev.der­gs.Tonearm, 1.0.0

Reminduck

Svérázná aplikace pro Linux, která se zaměřuje na základní nebo opakující se připomínky. Hned na první pohled je zřejmé, že je určena především pro lidi, kteří nepotřebují nic víc než jednoduchý způsob, jak přidávat denní, týdenní a měsíční připomenutí.

Vytvořili ji dva vývojáři Elementary OS, pravděpodobně hlavně pro zábavu. Docela dobře se integruje s desktopem GNOME a při upozornění na připomínky kváká jako kachna.

Školení Kubernetes

Reminduck

github.com/elly-code/reminduck, 2.3.1–5

Blbinka

Pokud nemáte zrovna štěstí ve vztazích a sázíte na virtuální protějšek vytvořený umělou inteligencí, neznamená to, že se nemůžete dočkat neúspěchu i tady.

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

