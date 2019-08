 »   »  Softwarová sklizeň (28. 8. 2019)

Photini

Photini není žádný nováček mezi editory metadat digitálních fotografií, ale díky pravidelné práci vývojáře si zaslouží připomenutí. Za více než šest let získal množství úprav a nových funkcí, které pomohou k vyplnění nebo úpravě základních dat (název, popis, klíčová slova nebo copyright), hromadnému zpracování, nastavení data pořízení a časové zóny nebo přímému zápisu do souboru s obrázkem či metadata souboru (XMP). Součástí jsou funkce pro upload fotek na Flickr, geotagování nebo převod GPS souřadnic do formátu adresy.

photini.readthedocs.io, 2019.8.0

cli-visualizer

Inspirací budiž C.A.V.A., ncmpcpp nebo rainbow, cli-visualizer slouží jako audio vizualizér s podporou přehrávače MPD a k tomu experimentální podporou AlsaPlayeru a PulseAudia. Proti svým vzorům nabídne animace ze staré školy. To vše v prostředí terminálu na linuxových distribucích i macOS.

github.com/dpayne/cli-visualizer, 1.8

undistract-me

Jednoduchý pomocník s příjemným názvem, který upozorní na doběhnutí dlouhých operací v terminálu. Je to velmi tradiční zvyk nechat spustit příkaz a vzpomenout si na něj o pár desítek časových jednotek později. Řešení je na dohled.

github.com/jml/undistract-me

vim-startify

vim-startify vykresluje úvodní obrazovku v textovém editoru Vim nebo Neovim, která obsahuje seznam naposledy použitých nebo oblíbených souborů, či trvalých relací. Z menu můžete otevřít jeden nebo více souborů najednou.

photini.readthedocs.io/en

Blbinka

O golfové krizi Tigera Woodse se nemusel nikdo dozvědět. Jenže přišla o několik let dřív, než měla.