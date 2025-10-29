Softwarová sklizeň (29. 10. 2025): vytvářejte si silná hesla bez ukládání

Heimdallr
Heimdallr je bezstavový správce a generátor hesel. Nevyužívá žádné úložiště, hesla jsou generována deterministicky na základě kombinace společného hlavního hesla, názvu služby, uživatelského jména a verze hesla.
Hesla se umí kdykoli znovu vypočítat na počkání. Délku hesla je možné přizpůsobit parametrem. Program se dá spustit lokálně v CLI nebo provozovat v Dockeru (např. v homelabu nebo na interním serveru).
github.com/AMEST/Heimdallr, 1.2.2
tunstun
tunstun umožňuje vytvářet, spravovat a spouštět SSH tunely bez nutnosti psát příkazy do terminálu. Využívá konfigurační soubor (.yaml) pro ukládání tunelů. Zobrazuje stavy tunelů v reálném čase, podporuje připojení a odpojení jedním kliknutím, upozorňuje na konflikty portů nebo nefunkční SSH a nabízí možnost ovládání klávesovými zkratkami.
github.com/weop/tunstun, 1.0.0
zeptofetch
zeptofetch je malý nástroj, který zobrazuje základní informace o systému (distribuce, jádro, shell, terminál, RAM, CPU atd.), podobně jako
neofetch nebo
fastfetch, ale v minimalistické verzi napsané čistě v C. Přistupuje přímo k systému, vše funguje přes čtení
/proc a
uname(), není tedy závislý na žádných knihovnách a nevolá shell. Podporuje barevné přizpůsobení pomocí
config.h.
github.com/Gur0v/zeptofetch, 1.0
ShelfScan
ShelfScan je nástroj, který pomáhá zkontrolovat, zda máte správně pojmenované filmy a seriály pro Plex. Neprovádí žádné změny, jen projde knihovnu a vypíše, co odpovídá pravidlům Plexu a co ne. Umožňuje kontrolovat složky lokálně nebo na síti. Zjišťuje problémy s formátem názvu (např. chybějící roky, špatné sezóny, neplatné závorky apod.). Umí označit i menší chyby, které Plex většinou ignoruje.
github.com/mrsilver76/shelfscan, 0.6.0
Blbinka
Když vás v noci probudí ten zvláštní pocit, že se něco pokazilo. A ona je to pravda.