 »   »  Softwarová sklizeň (29. 11. 2017)

Periodic Table

Moderní aplikace pro práci s periodickou tabulkou prvků s nejnovějšími updaty od IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii). Kromě základního zobrazení „mendělejevky“ vám po kliknutí na chemickou značku prvku ukáže i jeho vlastnosti, jako jsou atomový poloměr, Van der Waalsův poloměr a další. Celá aplikace je napsaná v Pythonu a její grafické prostředí v GTK, takže je prostředí Gnome jako doma.

rudrab.github.io/PeriodicTable, 1.4

zuluCrypt

Řešení pro práci s oddíly a kontejnery šifrovanými pomocí LUKS, PLAIN, TrueCrypt a VeraCrypt. Je možné ho použít jak v příkazovém řádku, tak přes grafické rozhraní založené na Qt. Zvládá vytvářet zašifrované soubory, kontejnery a oddíly, ať už na pevném disku nebo jakémkoli jiném přepisovatelném médiu. Kromě šifrování umí i vymazat data na kterémkoli oddíle, takže je možné jej využít i jako nástroj pro bezpečné vymazání souborů.

mhogomchungu.github.io/zuluCrypt, 5.4.0

Alexandra Video Library

Jednoduchý a komfortní program pro správu vaší videotéky. Můžete kompletně seřadit všechny filmy do seznamu nebo do mřížky, přidat detailní informace, klíčová slova a filmové plakáty. Umí automaticky vyhledávat a stahovat informace o filmech na internetu (IMDB, OMDb, Kinopoisk) nebo automaticky nají video soubory na vašem pevném disku. Program je napsaný v C++ a jeho konfigurovatelné rozhraní v Qt5.

melnik.solutions/project/alexandra, 1.5.1

Praat

Software pro vědeckou analýzu řeči a fonetiky („praat“ v holandštině znamená „mluvit“). Díky němu můžete provádět spektrální analýzu řeči, analýza intenzity hlasu, syntetizaci, poslechové experimenty, popisování a segmentaci nebo manipulaci se zvukem. Velkou výhodou je taky možnost vytvářet obrázky a grafy, které určitě najdou své místo v odborných pracích. Program pod GNU GPL vyvíjí Paul Boersma a David Weenink z Amsterdamské univerzity.

www.fon.hum.uva.nl/praat, 6.0.36

Blbinka

Když už máme chytrý telefon, chytré hodinky, chytrou televizi, tak proč ne chytrou urnu.