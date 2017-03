 »   »  Softwarová sklizeň (29. 3. 2017)

Image MetaWriter

Nástroj pro hromadné vložení metadat do obrázkových souborů. Umí pracovat s obsáhlými fotoalby a vložit do všech snímků metadata, přidat unikátní názvy a komentáře. Zároveň podporuje Creative Commons (CC) licencování, takže si poradí s vložením informace o CC licenci společně s metadaty v rámci jednoho procesu. Program pracuje se soubory ve formátech JPEG, PNG a TIFF. Vkládat informace lze do sekcí pro EXIF, IPTC nebo XMP.

sourceforge.net/projects/image-metawriter/, 0.50

tmate

Projekt tmate je forkem tmuxu a slouží ke spouštění a sdílení terminálu. Umožňuje číst zprávy z logu, včetně řetězce pro ssh připojení. Poskytuje příkazy pro sdílení terminálu v režimu read-only, druhá strana tak nemá oprávnění k úpravám a vykonávání příkazů. Využívá konfigurační soubory tmuxu i tmate. Bližší technické detaily vývojáři uvádí na stránkách projektu.

tmate.io/, 2.1

inspectrum

Inspectrum nabízí nástroje pro analýzu signálů zachycených prostřednictvím rádiových přijímačů. Podporuje objemné vstupní soubory i o velikosti vyšší než 100 GB. Integruje funkce pro nastavení velikosti FFT, zoomu, stejně jako vzorkovací frekvence a dalších parametrů. Vykresluje amplitudové, frekvenční, fázové a I/Q vzorky. Exportovat lze zvolený časový rámec, filtrované vzorky a demodulovaná data.

github.com/miek/inspectrum, 0.2

File Read Test

Jednoduchá utilita, která čte data uložená na disku nebo jen v konkrétním adresáři a svou činnost ukončí ve chvíli, kdy narazí na první chybu při čtení. Při tom počítá množství úspěšně přečtených souborů a prohledaných adresářů, celkovou velikost již přečtených souborů, uplynulý čas a aktuální rychlost čtení v MiB.

sourceforge.net/projects/fi­lereadtest/, 1.08

