Softwarová sklizeň (3. 12. 2025): zkontrolujte stav baterie ve svém notebooku

Filip Zatloukal
Dnes
Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes se podíváme na stav baterie, vyzkoušíme kruhové menu, připojíme se na iPhone pod Linuxem a řekneme si o jednom minimalistickém editoru kódu.

Wattage

Nástroj, jehož cílem je co nejpřesněji informovat o stavu a zdraví baterie vašeho zařízení s Linuxem. Jedná se aplikace GTK4/libadwaita kompletně napsanou v jazyce Vala. Na základě toho, jakou distribuci Linuxu používáte a na jakém zařízení, může zobrazit širokou škálu informací.

Patří mezi ně základní statistiky baterie, jako je počet nabíjecích cyklů, kapacita baterie, údaje o napětí, stejně jako různé energetické metriky.

Wattage

github.com/v81d/wattage, 1.2.0

Kando

Multiplatformní aplikace s kruhovým menu, která si klade za cíl nabídnout nový a zábavný způsob interakce s operačním systémem, ať už se jedná o Windows, macOS nebo Linux. Je navrženo tak, aby fungovalo jak s myší, stylusem, dotykem nebo s ovladačem.

Můžete přes něj spouštět aplikace, přidávat vlastní klávesové zkratky, otevírat soubory, spouštět příkazy, vkládat text do aktivní aplikace nebo přepínat mezi pracovními prostory.

Kando

kando.menu, 2.1.1

iDescriptor

Nová aplikace, která přináší do Linuxu plnohodnotnou správu iPhonů (něco, co dosud chybělo). Umožňuje procházet souborový systém iPhonu, přenášet fotky a videa, instalovat aplikace z App Store pomocí Apple ID, zobrazit informace o zařízení, streamovat přes AirPlay a zrcadlit obraz nebo provádět základní akce jako restart či režim obnovy. Na podporovaných systémech lze telefon dokonce připojit jako disk. Aplikace je dostupná pro Linux, Windows a macOS.

iDescriptor

github.com/iDescriptor/iDescriptor, 0.1.0

Kibi

Jednoduchý editor kódu kompletně napsaný v jazyce Rust v méně než 1024 řádcích kódu s minimálním počtem závislostí. Může se pochlubit podporou UTF-8, inkrementálním vyhledáváním, zvýrazňováním syntaxe (pro Rust) a podporou čísel řádků. K dispozici je také podpora oddělovače konce volby, podpora skoku na řádek/sloupec, zvýraznění syntaxe, ukládání jako výzva (pokud nebylo zadáno jméno) a možnost duplikovat řádky a skákat mezi slovy.

Kibi

github.com/ilai-deutel/kibi, 0.3.2

Blbinka

Když už vás zklamou moderní technologie, tak si aspoň udělejte pěknou dovolenou.

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

