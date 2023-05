Softwarová sklizeň (3. 5. 2023): sdílení obrazovky ve video konferencích

FrameCast

FrameCast usnadňuje sdílení obrazovky ve video konferencích. Na místo sdílení celé obrazovky nebo vybraného okna umožní označit konkrétní oblast obrazovky a tu sdílet. Tato možnost nabízí dvě podstatné výhody – nemusíte sdílet celou obrazovku a zároveň není nutné komplikovaně přepínat mezi okny, pokud sdílíte jen konkrétní aplikaci.

github.com/nathan-fiscaletti/framecast, 1.0.8

gomerge

gomerge umožňuje hromadné schvalování a mergeování pull requstů do repozitáře projektu na GitHubu. Pomocí tohoto procesu lze značně urychlit a zefektivnit posouvání nových funkcionalit nebo oprav do vzdálené větve, zejména pokud pracujete na několika projektech nebo spravujete více repozitářů.





github.com/Cian911/gomerge, 3.2.0

Adapt It

Adapt It je nástroj pro ruční překlad a úpravu textových dokumentů. Jde o tzv. MAHT editor, který umožňuje strojem asistovaný lidský překlad, kdy překlad z velké části provádí uživatel, ale editor mu usnadňuje práci pomocí různých funkcí a vlastností, jako je například překladová paměť (znalostní báze), do níž jsou ukládána dříve použitá slova a fráze a která lze nechat automaticky vkládat do překladu.





https://github.com/adapt-it/adaptit, 6.11.0

PE-bear

PE-bear je nástroj založený na projektech bearpaser a capstone, který slouží k analýze PE (Portable Executable) souborů. Pracuje s formáty PE32 a PE64. Podporuje náhled více souborů paralelně. Dle podpisu rozpoznává známé packery. Nabízí také selektivní porovnávání dvou PE souborů nebo možnost přidávání nových elementů, jako jsou sekce nebo importy.

https://github.com/hasherezade/pe-bear, 0.6.5.2

Blbinka

Z výsady zbyla jen přebytečná ikonka, kterou nikdo nechce, i když ji zabugovaný Twitter nevědomky dává zadarmo.