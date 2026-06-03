Root.cz  »  Sklizeň

Softwarová sklizeň (3. 6. 2026): udělejte si brainstorming a utřiďte myšlenky

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
1 nový názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si uspořádáme menší brainstorming, vyzkoušíme editor obrázků, přehrajeme a nastreamujeme si hudbu a vyzkoušíme kanbanovou tabuli.

Drawy

Podle vyjádření vývojářů se jedná o „praktický nástroj pro neomezené brainstormingy“ vytvořený v Qt. Aplikace je odlehčený nástroj typu whiteboard, který nabízí cílenou sadu nástrojů pro kreslení schémat a psaní poznámek především pomocí stylusu.

Nabízí nekonečné plátno, podporuje grafické tablety citlivé na tlak a umožňuje importovat obrázky, přidávat běžný text a používat základní tvary do vaší relace. Tabule lze uložit jako obrázek a použít nebo sdílet jinde.

Drawy

Drawy

Autor: Drawy

invent.kde.org/graphics/drawy, 1.0.1

Photoflare

Výkonný a přitom snadno ovladatelný multiplatformní editor obrázků. Hodí se pro širokou škálu různých úkolů a pro uživatele, kteří ocení plynulejší pracovní postup.

Mezi jeho funkce patří základní úpravy obrázků, malířské štětce, obrazové filtry, úpravy barev a pokročilejší funkce, jako je hromadné zpracování obrázků.

Photoflare

Photoflare

Autor: Photoflare

photoflare.io, 1.7.1

Nocturne

Hudební přehrávač, který dokáže přehrávat skladby z vašich knihoven OpenSubsonic, Jellyfin i z lokálních zdrojů a nabízí podporu vizualizace zvuku, ekvalizérů a stahování textů písní – jedná se o uživatelské rozhraní pro vaši vlastní osobní službu streamování hudby.

Mezi další funkce patří podpora přehrávání bez mezer a zobrazení textů písní v reálném čase. Umí fungovat i jako samostatný hudební přehrávač, pokud se vám nechce pouštět server.

Nocturne

Nocturne

Autor: Nocturne

jeffser.com/nocturne, 1.2.2

WeKan

Kanbanová tabule podobná Trellu, kterou si můžete nainstalovat a provozovat na svém vlastním systému. Pro Linux je k dispozici balíček Snap, je však nutné postupovat podle pokynů k instalaci.

Můžete přidávat pravidla pro automatizaci správy úkolů a importovat data z tabule Trello. Aplikaci lze nastavit pomocí Docker Desktopu na vašem počítači nebo ji spustit na vašem serveru.

Školení Kubernetes

WeKan

WeKan

Autor: WeKan

wekan.fi, 9.34

Blbinka

IT pracovníci se čím dál více cítí ohroženi umělou inteligencí, tak už se někteří začínají připravovat.

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Čtěte dále

Skusil som photoflare. Je to tak pomale az je to nepouzitelne. Stetec, select, kazdy tool sposobuje lag. Spravit sepiovy filter trva viac ako 10 sekund.
hulvat