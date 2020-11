Softwarová sklizeň (4. 11. 2020)

Nutty

Nutty je jednoduchý síťový nástroj, ve kterém si zobrazíte přehled zařízení připojených k dané síti, informace u využití (objemu odeslaných a přijatých dat) za jednotlivé dny a síťová rozhraní, naměřenou rychlost stahování a uploadu, seznam portů či základní informace o zařízení, jako je název hostitele, MAC adresa, IP adresa, stav rozhraní, název síťové karty a parametry aktivního připojení (přístupový bod, frekvence, datový tok, síla signálu).

babluboy.github.io/nutty/, 1.1.1

NppFTP

NppFTP je plugin pro Notepad++, který ve svém nástrojovém panelu nabízí funkce pro otevírání, úpravu nebo nahrávání souborů na FTP (FTPS, FTPES, SFTP) server. Umožňuje navázat a uložit spojení se serverem, otevřít zvolený adresář, stáhnout nebo nahrát soubor, či aktualizovat strukturu adresáře.

ashkulz.github.io/NppFTP/, 0.29.6

bit

bit představuje experimentální podání gitu v CLI. Usnadňuje navigaci napříč možnostmi gitu pomocí automatického návrhu příkazů a flagů, autokompletuje názvy souborů a větví, nabízí automatické stahování změn nebo fast-forwarding, podporuje ale také použití aliasů a především umožňuje pracovat bezprostředně přímo s gitem, pokud to situace vyžaduje.

github.com/chriswalz/bit/, 0.9.10

Ultralist

V příkazové řádce ještě zůstaneme, neboť Ultralist patří mezi další pomocníky, jehož autor si nedělal hlavu s GUI, o to více si ale dal záležet na použitelnosti v CLI. Umožňuje spravovat úkoly, plánovat si práci, prioritizovat ji, organizovat ji dle projektů a kontextů, a celkově nadcházející práci směrovat k rychlému a efektivnímu vypořádání díky filozofii GTD (getting things done).

ultralist.io/, 1.6.2

