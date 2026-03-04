Softwarová sklizeň (4. 3. 2026): uspěte svou dedikovanou grafickou kartu

Nvsleepify
Nvsleepify je lehký nástroj napsaný v Rustu, určený pro uživatele s dedikovanými grafickými kartami Nvidia. Jeho primárním účelem je zajistit, aby dGPU zůstala vypnutá v momentech, kdy není potřeba, a zabránit tak aplikacím v jejím náhodném probouzení, což výrazně šetří energii u notebooků.
Nástroj nabízí několik režimů provozu: „integrated“ pro vynucené vypnutí karty (včetně odpojení kernel modulů a PCI sběrnice), „standard“ pro běžný provoz a „optimized“, který automaticky přepíná mezi režimy podle toho, zda je zařízení připojeno k napájení. Součástí je také applet pro systémovou lištu, který zobrazuje aktuální stav napájení (D0, Suspended nebo D3cold) a umožňuje rychlé přepínání módů.
github.com/JuanDelPueblo/nvsleepify
CodeChecker
CodeChecker představuje komplexní infrastrukturu pro statickou analýzu kódu v jazycích C a C++. Slouží jako náhrada za starší nástroje typu scan-build a staví na ekosystému LLVM/Clang. Umožňuje integrovat výsledky z mnoha různých analyzátorů (Clang-Tidy, Cppcheck, Facebook Infer) do jednoho rozhraní.
Systém podporuje inkrementální analýzu, kdy se zpracovávají pouze změněné soubory, a nabízí pokročilé možnosti správy falešně pozitivních nálezů. Výsledky lze prohlížet přímo v příkazové řádce, exportovat do statického HTML, nebo ukládat na dedikovaný server s webovým rozhraním pro týmovou spolupráci a sledování historie oprav v rámci CI/CD procesů.
github.com/Ericsson/CodeChecker, 6.27.3
Winload
Winload je nástroj pro monitorování šířky pásma a síťového provozu v reálném čase, inspirovaný klasickou utilitou nload. Ačkoliv název evokuje Windows, díky implementaci v Rustu a Pythonu je dostupný i pro Linux a macOS. Nabízí vizuální zobrazení příchozích a odchozích dat pomocí grafů přímo v terminálu.
Nástroj umožňuje uživatelům přepínat mezi síťovými rozhraními, nastavit interval obnovování nebo měnit jednotky (bity/bajty). Verze pro Rust je distribuována jako statický binární soubor s minimálními nároky na paměť. Specifickou funkcí pro Windows je podpora sledování loopback provozu (127.0.0.1) prostřednictvím knihovny Npcap, což standardní systémové API v tomto OS běžně neumožňuje.
github.com/VincentZyuApps/winload, 0.1.7
WormGPT CLI
WormGPT CLI je jednoduchý terminálový klient pro interakci s modely umělé inteligence skrze rozhraní OpenRouter. Je navržen pro uživatele, kteří preferují textové rozhraní před webovými prohlížeči, a zaměřuje se na rychlou konfiguraci a čistý vzhled.
Klient podporuje automatickou detekci jazyka, simulaci efektu psaní na stroji pro realističtější interakci a umožňuje snadnou změnu používaných AI modelů. Veškerá konfigurace, včetně API klíčů, je ukládána lokálně. Nástroj je vhodný pro rychlé dotazy nebo generování textu bez nutnosti opouštět vývojové prostředí v terminálu.
github.com/Vighne7185/worm-gpt, 1.5.0
Blbinka
Pokud potřebujete vypadat velmi zaměstnaně, vyzkoušejte Genact. Tento simulátor generuje v terminálu nekonečný proud věrohodně vypadajících výstupů, od dešifrování RSA klíčů po kompilaci fiktivního jádra.
Skvělá pomůcka pro chvíle, kdy si chcete v klidu vypít kávu, zatímco váš monitor budí dojem intenzivního výpočetního nasazení.