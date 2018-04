 »   »  Softwarová sklizeň (4. 4. 2018)

Glosbit

Překladatelský nástroj poháněný službou Glosbe. Za pomoci jejich slovníků zvládá překládat jak jednotlivá slova, tak celé věty. Původně byl navržen pro plasma mobile, takže obsahuje podporu pro dotykové obrazovky. Nečiní mu ale žádné problémy fungovat i na desktopu a spolu s Kirigami 2 a Qt umí běžet i na Androidu.

github.com/dimkard/glosbit, 1.0

Ramme

Neoficiální klient pro Instagram s minimalistických rozhraním. Instagram je primárně určen pro používání na mobilních telefonech, Ramme (dánské slovo pro rám) nabízí možnost se na něj přihlásit i z PC a komentovat nebo lajkovat příspěvky stejně tak jako nahrávat fotky. Zajímavou funkcí, kterou jistě ocení zarputilí instagramoví fanoušci, jsou klávesové zkratky.

github.com/terkelg/ramme, 3.2.3

DXVK

Vrstva kompatibility mezi Vulkanem a Direct3D 11, která umožňuje spouštět 3D aplikace na Linuxu za pomoci Wine. Zatím je ve stádiu vývoje, takže zatím ještě nepodporuje funkce jako predication nebo streamování výstupu a jen částečně podporuje stínování, teselaci nebo UAV operace. Hráče asi nejméně potěší to, že v některých hrách je použití DXVK vyhodnoceno jako podvádění.

github.com/doitsujin/dxvk, 0.40

Joget Workflow Community Edition

Otevřená verze komerční webové platformy Joget Workflow, která pomůže každému, kdo má aspoň základní znalosti programování vytvořit webovou aplikaci pro mobilní platformy nebo pro cloud. Program má přibalený Apache Tomcat a umožní vám vytvářet plnohodnotné aplikace včetně zdravotnických, personálních a CRM systémů. Také je díky zásuvným modulům snadno rozšiřitelný. Mezi jeho nejzajímavější vlastnosti patří schopnost integrace do jiných projektů a podpora mobilních platforem.

www.joget.org, 6.0.5

Blbinka

Jistě jste už někdy zaregistrovali někoho v tričku se zkratkou ACAB. Do budoucna to možná bude znamenat All Computers Are Bastards.