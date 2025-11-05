Softwarová sklizeň (5. 11. 2025): zjistěte informace o svém displeji

Table Habit
Pomocí Flutteru vytvořená aplikace, která vám pomáhá vytvářet, spravovat a sledovat vaše mikro návyky. Aby aplikace mohla efektivně sledovat vaše mikro návyky, využívá kompletní sadu takzvaných růstových křivek a grafů a bodovací systém, který hodnotí jak pozitivní, tak negativní návyky.
Aplikace poskytuje uživatelům různé barvy, které jsou užitečné pro rozlišení různých typů návyků. Každý návyk lze přizpůsobit pomocí názvu, typu, barvy, denního cíle, jednotky denního cíle, frekvence, data zahájení a předpokládaného času dokončení.
github.com/FriesI23/mhabit, 1.20.0
Constrict
Aplikace pro Linux, která vám umožní komprimovat videa na požadovanou velikost souboru. Nabízí automatický výpočet průměrné přenosové rychlosti, rozlišení, snímkové frekvence a kvality zvuku. Na výběr máte použití kodeků H.264, HEVC, AV1 a VP9. GTK rozhraní je moderní a velmi jednoduché a celý pracovní postup je velmi přímočarý. Aplikace je navržena tak, aby zachovala co nejvyšší kvalitu pro jakoukoli zvolenou velikost souboru.
github.com/Wartybix/Constrict, 25.10
Dippi
Malá linuxová aplikace, která vám umožní vypočítat informace o displeji, jako je DPI (body na palec) a poměr stran. Je to skvělý nástroj, který se hodí, pokud právě uvažujete o koupi nového notebooku nebo externího monitoru. Jeho fungování je úžasně jednoduché: stačí zadat několik údajů, jako je poměr stran, DPI a několik dalších detailů, a aplikace vám řekne, zda je hustota displeje vhodná, nebo ne.
Úplný seznam výsledků zahrnuje „Velmi nízké DPI“, „Poměrně nízké DPI“, „Ideální pro LoDPI“, „Potenciálně problematické“, „Ideální pro HiDPI“, „Poměrně vysoké pro HiDPI“ a „Příliš vysoké DPI“. Umožňuje také samostatně vypočítat hustotu zobrazení pro notebooky i stolní monitory.
github.com/cassidyjames/dippi, 4.1.1
Clairvoyant
Aplikace pro Linux, která je „věštcem inspirovaným magickou koulí“. Je určená pro všechny, kteří chtějí věštit pomocí kliknutí myší a/nebo hledají (špatné a zcela nespolehlivé) rady. Položte otázku (v duchu) a poté otevřete Clairvoyant, abyste získali odpověď. Pokud nejste spokojeni s naprosto náhodnou a nespolehlivou odpovědí, která nemá nic společného s realitou, můžete kliknout na tlačítko „Zeptejte se znovu“.
Kladné odpovědi se zobrazují zeleným písmem, záporné červeným a neutrální žlutým a oranžovým. Je důležité si uvědomit, že tato aplikace je vytvořená pro zábavu a vše, co se týká „odpovědí“, je třeba brát s velkou rezervou.
github.com/cassidyjames/clairvoyant, 3.1.12
