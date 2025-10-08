Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (8. 10. 2025): konvertujte obrázky ve velkém

Softwarová sklizeň (8. 10. 2025): konvertujte obrázky ve velkém

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si vyzkoušíme dávkový konvertor obrázků, změříme si objekty na obrazovce, řekneme si o vysoce přizpůsobitelném prohlížeči PDF dokumentů a podíváme se na předpověď počasí.

XL Converter

Dávkový konvertor obrázků pro Linux i Windows, který umí převádět obrázky do formátů JPEG XL, AVIF, WebP, JPEG a PNG. Mezi další funkce patří možnost zachovat strukturu adresářů, zpracování metadat pomocí ExifTool, některé nové funkce bezztrátového překódování JPEG (ověření, normalizace a přepis) a nový kodér AVIF (SVT-AVI1-PSY).

GUI založené na Qt je sice jednoduché, ale ve skutečnosti velmi funkční. Aplikace podporuje drag-and-drop, tmavý motiv, je zcela offline a neobsahuje žádné reklamy ani sledovací prvky.

XL Converter

codepoems.eu/xl-converter, 1.2.3

Length

Měřítko na obrazovce, které je v podstatě ekvivalentem KRuleru (od kterého se inspiruje) pro prostředí GNOME. Smyslem této aplikace je poskytnout uživatelům jednoduchý způsob přesného měření objektů na obrazovce. Podporuje širokou škálu měrných jednotek, včetně palců, centimetrů, pik, bodů a pixelů a umí použít i procenta jako jednotky.

Virtuální pravítko má dva režimy orientace (horizontální a vertikální) a uživatelům jsou k dispozici i některé základní možnosti konfigurace, jako je úprava offsetu a měřítka GUI, stejně jako změna orientace značek pravítka zleva doprava na zprava doleva.

Length

github.com/herve4m/length, 0.10.0

Zathura

Vysoce přizpůsobitelný prohlížeč PDF dokumentů pro Linux, který vám umožní provádět vše pomocí klávesnice. Je založen na uživatelském rozhraní girara a jeho hlavní okno je velmi jednoduché, bez zbytečných prvků, rušivých prvků a dokonce i bez lišty nástrojů. To, co dělá Zathuru opravdu výjimečnou, je její rychlost.

Od načítání rozsáhlých PDF souborů až po jejich prohlížení, dělá vše rychleji než většina jiných typických prohlížečů PDF a spotřebovává mnohem méně systémových zdrojů. Další skvělou malou funkcí je automatické načítání díky kterému po provedení změn v dokumentech, Zathura tyto změny zohlední v reálném čase, protože dokumenty okamžitě znovu načte.

Zathura

pwmt.org/projects/zathura, 0.5.13

Atmos Weather

Aplikace pro předpověď počasí, která je podporována komunitou a je navržena tak, aby fungovala na všech hlavních desktopových operačních systémech (včetně téměř všech distribucí Linuxu) i na Androidu. Informace o varováních a předpovědích počasí vám přináší API Národní meteorologické služby (NWS) a API Nominatim.

Je silně zaměřena na co nejlepší uživatelský zážitek, takže máte plnou kontrolu nad předpovědí počasí a upozorněními, grafické rozhraní je přehledné, soukromí je zajištěno a neobsahuje žádný „bloatware“.

Cyber25 rijen

Atmos Weather

atticuscornett.github.io/At­mosWeather, 3.0.3

Blbinka

Zapojení moderních technologií občas přináší zajímavé otázky. Například komu dát pokutu za porušení dopravních předpisů.

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

