 »   »  Softwarová sklizeň (8. 2. 2017)

Offline prohlížeč API dokumentace pro vývojáře, který poskytuje přístup do více než 200 manuálů. Aplikace podporuje C, C++, CoffeeScript, CSS, DOM, Git, HTML, HTTP hlavičky a stavové kódy, JavaScript, jQuery, Markdown, PHP, Python, React, Ruby, SVG a další.

github.com/egoist/devdocs-app, 0.1.0

temps

Stylový meteorologický applet pro váš desktop, který nevyžaduje instalaci. Jednoduché rozhraní obsahuje informace o aktuálním počasí, teplotě, datu, času a místě a k tomu základní čtyřdenní předpověď. Příjemně překvapí animace sněhu, deště a blesků. K dispozici je také přehledný diagram znázorňující změny teplot během dne.

github.com/jackd248/temps, 0.7.0

SmartOS

Operační systém založený na projektu OpenIndiana určený pro servery. Obsahuje čtyři nejrevolučnější vlastnosti operačních systémů poslední dekády: ZFS, KVM, DTrace a Zones. Pokud tedy nechcete na svém serveru Windows, macOS, Linux ani BSD, můžete zkusit tento operační systém s jádrem Solarisu.

www.joyent.com/smartos, 20170202

Cadabra

Počítačový algebraický systém vyvíjený od roku 2001 a navržený hlavně pro řešení problémů kolem výpočtu polí. K dispozici má ovládání jak přes grafické rozhraní tak přes příkazovou řádku. Na stránkách projektu najdete spoustu manuálů, které vám pomůžou s obsluhou programu.

cadabra.science, 2.1.2

