Softwarová sklizeň (8. 4. 2026): ovládejte zařízení Apple přímo z GNOME

Filip Zatloukal
Dnes
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes integrujeme AirPlay do prostředí GNOME, vyzkoušíme muultiplatformní e-mailový klient, připojíme se sociální síť Bluesky přes terminál a upravíme se videa s ohledem na fyziku.

UxPlay Control

Rozšíření pro prostředí GNOME, kteří umožňuje pracovat se zařízeními od Applu. Toto rozšíření přehledně integruje neoficiální AirPlay server přímo do horního panelu systému, čímž umožňuje bleskové bezdrátové zrcadlení obrazovky iPhonu nebo streamování hudby do reproduktorů počítače.

Můžete s ním snadno měnit rozlišení, ladit latenci zvuku nebo nastavit automatický celoobrazovkový režim, a to vše v rámci čistého a intuitivního grafického rozhraní.

github.com/xxanqw/uxplay-control, 9

Mailspring

Multiplatformní e-mailový klient, který vznikl jako nástupce projektu Nylas Mail. Má kompletně přepsané synchronizační jádro v C++  a nabízí podporu všech hlavních poskytovatelů (Gmail, Office 365, iCloud, IMAP) a sjednocenou doručenou poštu, která výrazně šetří čas při správě více účtů najednou.

Aplikace vyniká pokročilým vyhledáváním ve stylu Gmailu, integrovaným překladačem, kontrolou pravopisu a širokými možnostmi přizpůsobení. Zatímco bezplatná verze Basic obsahuje vše potřebné pro běžnou práci, verze Pro proměňuje Mailspring v profesionální nástroj pro správu vztahů se zákazníky (CRM).

github.com/Foundry376/Mailspring, 1.19.1

Skyscraper

Terminálový klient pro sociální síť Bluesky. Tento nástroj napsaný v Rustu proměňuje vaši časovou osu v čistý textový proud, čímž eliminuje rozptylování obrázky či reklamami a umožňuje bleskovou interakci pomocí klávesových zkratek.

Skyscraper je ideální pro uživatele, kteří vyžadují efektivitu, soukromí a chtějí mít sociální sítě pod kontrolou přímo ze svého oblíbeného emulátoru terminálu, aniž by museli sahat po paměťově náročném webovém prohlížeči.

github.com/CameronBanga/cli-2026-skyscraper_command_line, 1.0.1

VOID

Framework pro úpravu videa, který při odstraňování objektů poprvé bere v úvahu fyzikální zákony. Zatímco běžné nástroje pouze „zalepí“ díru po smazaném předmětu, Video Object and Interaction Deletion díky integraci velkých vizuálně-jazykových modelů (VLM) chápe příčinné souvislosti v pohybu.

Pokud například odstraníte míč, do kterého narazilo auto, model automaticky přepočítá a vygeneruje novou trajektorii auta, jako by k žádné kolizi nedošlo. Tento nástroj využívající video difuzní modely a stabilizaci obrazu představuje zásadní skok od pouhé retuše k plnohodnotné fyzikální simulaci v rámci digitálního obsahu. Za projektem stojí výzkumníci ze společnosti Netflix.

void-model.github.io

Blbinka

Umělá inteligence vám může pomoct se splněním mnohých cílů, které si stanovíte. Třeba i se zlevněním piva.

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Čtěte dále



Nejnovější články

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Claude ve firmách získává na popularitě

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

VZP zavede nový bonus za očkování proti chřipce

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Vyšel Computertrends 4/2026

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
