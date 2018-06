 »   »  Softwarová sklizeň (8. 6. 2018)

Transity

Jednoduchá účetní aplikace v příkazové řádce. Umožňuje zaznamenávat transakce o několika jednotlivých peněžních převodech. Zahrnuje pole pro zadávání odesílatele a příjemce platby. Umí verifikovat konzistenci dat a provádět export do různých formátů pro další zpracování (Gnuplot). Veškerá data jsou programem ukládána do editovatelného souboru ve formátu založeném na YAML. Ten přehledně odděluje fyzické účty (peněženka, bankovní účet apod.) a entity (konkrétní osoba, firma apod.).

github.com/feramhq/transity, 0.2.1

VVAVE

Multiplatformní nástroj pro přehrávání hudby, mnohem mocnější však pro vytváření vlastních playlistů a vyhledávání hudby na základě sémantických dotazů. Podporuje filtrování podle hlavních atributů audio skladeb, zobrazování tagů a textů k písním nebo doporučování hudby podle vašeho oblíbeného stylu. VVAVE je ke stažení pro desktop i Android.

vvave.kde.org/, 1.2

WP-CLI

CLI rozhraní pro práci s WordPressem, se kterým můžete aktualizovat pluginy, konfigurovat instalace, spravovat uživatelské role, moderovat diskuze, testovat, spouštět a mazat WP-Cron události, provádět základní databázové operace, vytvářet distribuční archivy, exportovat obsah do WXR souboru, vyhledávat instalace WordPressu v souborovém systému, importovat soubory jako přílohy nebo spravovat widgety.

wp-cli.org/, 1.5.1

radiotray-lite

Naklonovaný a následně přepsaný do C++, to je přehrávač internetových rádií radiotray-lite, který vychází z projektu Radio Tray. Dokáže přehrát velké množství formátů, neboť využívá multimediální knihovnu gstreamer. Poradí si také s playlisty (PLS, M3U, ASX, RAM, XSPF). Umožňuje načíst záložky ze souboru bookmarks.xml z Radio Tray, či konfigurovat buffer gstreameru a systém notifikací.

github.com/thekvs/radiotray-lite, 0.2.18

Blbinka

Pro ten pocit, že ho máte.