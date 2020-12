Softwarová sklizeň (9. 12. 2020)

FontManager

Nástroj, který uživatelům umožňuje spravovat fonty bez toho, aby museli používat příkazovou řádku nebo upravovat konfigurační soubory. Od poslední verze podporuje i integraci Google Fonts, takže nabízí více než 1000 fontů. Primárně je napsaný pro GNOME, ale funguje v podstatě v kterémkoliv prostředí napsaném v Gtk.

fontmanager.github.io, 0.8

Beaker Browser

Experimentální peer-to-peer webový prohlížeč postavený na Chromiu. Kromě prohlížení stránek umožňuje publikovat webové stránky a webové aplikace přímo z prohlížeče. Odpadá tedy nutnost vytvářet vlastní webový server nebo hostovat svůj obsah na serverech třetí strany. Všechny stránky běží na protokolu Dat, prohlížeč ale samozřejmě podporuje i HTML.

beakerbrowser.com, 1.0

JRemote

Program napsaný v Pythonu, určený k tomu, aby posílal výstup z joysticku nebo z gamepadu přes síťové spojení mezi dvěma linuxovými stroji. Sestává ze dvou částí. Z klienta, který přijímá tyto vstupy a posílá je po síti a ze serveru, který je čte a vytváří virtuální joystick identický s tím reálným.

github.com/paju1986/jremote, 0.1

Deckboard

Nástroj na interakci telefonu s počítačem. Díky němu si můžete vytvořit makro pro Linux nebo Windows, které spustíte na svém zařízení s Androidem. Můžete jej použít jako pomůcku pro streamování, ovladač nebo si vytvořit zkratku pro spuštění konkrétní aplikace. K PC se můžete připojit pomocí Wi-Fi, USB nebo zadáním IP adresy.

deckboard.app, 1.9.82

Blbinka

Občas myslíte, že vidíte UFO a chcete se o to podělit s celým světem. Než to uděláte, dobře si to rozmyslete.