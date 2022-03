Obsah

1. Souběžné a paralelně běžící úlohy naprogramované v Pythonu (2)

2. Třída ThreadPoolExecutor

3. Omezení celkového množství vláken dostupného workerům

4. Návratové hodnoty z jednotlivých úloh

5. Získání vypočtených hodnot

6. Od ThreadPoolExecutor k ProcessPoolExecutor

7. Použití třídy ProcessPoolExecutor

8. Získání výsledků z paralelně běžících procesů

9. Souběžně běžící úlohy a konstrukce async a await

10. Základní použití konstrukcí async a await

11. Vytvoření a spuštění dvou korutin s čekáním na jejich dokončení

12. Získání výsledků z korutin

13. Fronta jako komunikační kanál

14. Postupné (synchronní) spouštění úloh

15. Asynchronní spouštění úloh ve čtyřech korutinách

16. Knihovna aiohttp – asynchronní operace přes protokol HTTP

17. Příklad použití knihovny aiohttp

18. Doba trvání dotazů vs. celková doba běhu programu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Souběžné a paralelně běžící úlohy naprogramované v Pythonu (2)

Na článek „Souběžné a paralelně běžící úlohy naprogramované v Pythonu“ dnes navážeme. Ukážeme si totiž, jakým způsobem je možné zajistit souběžné či dokonce paralelní zpracování úloh s využitím několika navzájem zcela odlišných technologií. V první části článku bude popsána třída ThreadPoolExecutor (souběžný běh několika vláken), v části další pak ProcessPoolExecutor (paralelní běh několika procesů) a konečně se ve třetí části článku zmíníme o knihovnách asyncio a aiohttp, s nimiž do značné míry souvisejí i programové konstrukce async a await. Pochopitelně si řekneme i to, jak lze zajistit předávání parametrů úlohám a získávání jejich výsledků.

Poznámka: na tomto místě je vhodné znovu upozornit na fakt, že v Pythonu sice můžeme používat všechny dále popisované balíčky a knihovny, ovšem skutečný paralelní (a nezávislý) běh několika vláken je ve standardním CPythonu do značné míry omezen kvůli existenci techniky zvané GIL neboli Global Interpreter Lock (viz též příslušnou stránku ). V mnoha projektech, zejména tehdy, pokud převažují I/O operace, to vadit nemusí, ale při požadavku na rychlé a paralelní výpočty již ano.

2. Třída ThreadPoolExecutor

V úvodní části dnešního článku si popíšeme třídu nazvanou ThreadPoolExecutor, kterou lze s výhodou využít ve chvíli, kdy se mají často spouštět různé asynchronně běžící úlohy. V případě, že se takové úlohy spouštějí často a navíc pokud je délka jejich trvání relativně krátká, může být limitujícím faktorem čas na vytvoření zcela nového vlákna. Navíc pokud si programátor vlákna vytváří sám, neexistuje centrální mechanismus pro omezení jejich počtu atd. Oba tyto problémy jsou řešeny třídou ThreadPoolExecutor z balíčku concurrent.futures.thread. Při konstrukci této třídy je možné zvolit, kolik vláken může běžet současně a následně jsou tato vlákna přidělována jednotlivým úlohám. Zcela typický příklad použití pro tři vlákna a tři úlohy může vypadat následovně – povšimněte si použití idomu založeného na konstrukci with:

from concurrent.futures.thread import ThreadPoolExecutor import time def worker(threadName, delay, n): for counter in range(1, n + 1): time.sleep(delay) print("{}: {}/{} - {}".format(threadName, counter, n, time.ctime(time.time()))) with ThreadPoolExecutor(max_workers=3) as executor: executor.submit(worker, "Thread-1", 0.5, 10) executor.submit(worker, "Thread-2", 1.0, 10) executor.submit(worker, "Thread-3", 1.5, 10) print("Done!")

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu je patrné, že se skutečně využívá trojice vláken:

$ python3 thread_pool_1.py Thread-1: 1/10 - Mon Mar 14 18:14:52 2022 Thread-2: 1/10 - Mon Mar 14 18:14:52 2022 Thread-1: 2/10 - Mon Mar 14 18:14:52 2022 Thread-3: 1/10 - Mon Mar 14 18:14:53 2022 Thread-1: 3/10 - Mon Mar 14 18:14:53 2022 Thread-2: 2/10 - Mon Mar 14 18:14:53 2022 Thread-1: 4/10 - Mon Mar 14 18:14:53 2022 Thread-1: 5/10 - Mon Mar 14 18:14:54 2022 Thread-2: 3/10 - Mon Mar 14 18:14:54 2022 Thread-3: 2/10 - Mon Mar 14 18:14:54 2022 Thread-1: 6/10 - Mon Mar 14 18:14:54 2022 Thread-1: 7/10 - Mon Mar 14 18:14:55 2022 Thread-2: 4/10 - Mon Mar 14 18:14:55 2022 Thread-1: 8/10 - Mon Mar 14 18:14:55 2022 Thread-3: 3/10 - Mon Mar 14 18:14:56 2022 Thread-1: 9/10 - Mon Mar 14 18:14:56 2022 Thread-2: 5/10 - Mon Mar 14 18:14:56 2022 Thread-1: 10/10 - Mon Mar 14 18:14:56 2022 Thread-2: 6/10 - Mon Mar 14 18:14:57 2022 Thread-3: 4/10 - Mon Mar 14 18:14:57 2022 Thread-2: 7/10 - Mon Mar 14 18:14:58 2022 Thread-3: 5/10 - Mon Mar 14 18:14:59 2022 Thread-2: 8/10 - Mon Mar 14 18:14:59 2022 Thread-3: 6/10 - Mon Mar 14 18:15:00 2022 Thread-2: 9/10 - Mon Mar 14 18:15:00 2022 Thread-2: 10/10 - Mon Mar 14 18:15:01 2022 Thread-3: 7/10 - Mon Mar 14 18:15:02 2022 Thread-3: 8/10 - Mon Mar 14 18:15:03 2022 Thread-3: 9/10 - Mon Mar 14 18:15:05 2022 Thread-3: 10/10 - Mon Mar 14 18:15:06 2022 Done!

3. Omezení celkového množství vláken dostupného workerům

Nyní si zkusme předchozí příklad nepatrně upravit, a to takovým způsobem, že zvětšíme množství dostupných vláken na deset. Taktéž zvýšíme celkové množství úloh, které se mají souběžně vykonat, a to taktéž na hodnotu deset. Takto upravený příklad bude vypadat následovně:

from concurrent.futures.thread import ThreadPoolExecutor import time def worker(threadName, delay, n): for counter in range(1, n + 1): time.sleep(delay) print("{}: {}/{} - {}".format(threadName, counter, n, time.ctime(time.time()))) print("{}: DONE!".format(threadName)) workers = 10 with ThreadPoolExecutor(max_workers=workers) as executor: for w in range(workers): executor.submit(worker, "Thread-{}".format(w + 1), 0.5 + w / 10.0, 10) print("Done!")

Po spuštění demonstračního příkladu je patrné, že každému dostupnému vláknu byla přiřazena přesně jedna úloha a že všechna vlákna byla spuštěna souběžně:

Thread-1: 1/10 - Mon Mar 14 18:16:59 2022 Thread-2: 1/10 - Mon Mar 14 18:16:59 2022 Thread-3: 1/10 - Mon Mar 14 18:16:59 2022 Thread-4: 1/10 - Mon Mar 14 18:16:59 2022 Thread-5: 1/10 - Mon Mar 14 18:16:59 2022 Thread-1: 2/10 - Mon Mar 14 18:16:59 2022 ... ... ... Thread-7: DONE! Thread-10: 8/10 - Mon Mar 14 18:17:09 2022 Thread-9: 9/10 - Mon Mar 14 18:17:10 2022 Thread-8: 10/10 - Mon Mar 14 18:17:10 2022 Thread-8: DONE! Thread-10: 9/10 - Mon Mar 14 18:17:11 2022 Thread-9: 10/10 - Mon Mar 14 18:17:11 2022 Thread-9: DONE! Thread-10: 10/10 - Mon Mar 14 18:17:12 2022 Thread-10: DONE! Done!

Nástrojem time lze snadno zjistit, že celý skript byl dokončen za přibližně 14 sekund:

real 0m14,058s user 0m0,051s sys 0m0,010s

V praxi je ovšem situace, kdy počet dostupných (resp. přesněji řečeno volných) vláken přesně odpovídá počtu úloh, které se mají zpracovat, dosti nepravděpodobná. Často se setkáme se situací, kdy je množství vláken pevně dané a typicky odvozené od počtu jader mikroprocesoru. Pokud bude počet úloh přesahovat počet vláken, budou některé úlohy (pochopitelně) čekat na dokončení předchozích úloh, tedy na situaci, kdy se nějaké vlákno uvolní a vrátí do poolu. Podívejme se tedy nyní na způsob naplánování deseti úloh, z nichž ovšem souběžně poběží maximálně pouze tři:

from concurrent.futures.thread import ThreadPoolExecutor import time def worker(threadName, delay, n): for counter in range(1, n + 1): time.sleep(delay) print("{}: {}/{} - {}".format(threadName, counter, n, time.ctime(time.time()))) print("{}: DONE!".format(threadName)) workers = 10 with ThreadPoolExecutor(max_workers=3) as executor: for w in range(workers): executor.submit(worker, "Thread-{}".format(w + 1), 0.5 + w / 10.0, 10) print("Done!")

Nyní skutečně souběžně poběží pouze tři úlohy (tedy budou se opakovat řádky se jmény Thread-1 až Thread-3):

Thread-1: 1/10 - Mon Mar 14 18:17:42 2022 Thread-2: 1/10 - Mon Mar 14 18:17:42 2022 Thread-3: 1/10 - Mon Mar 14 18:17:42 2022 Thread-1: 2/10 - Mon Mar 14 18:17:43 2022 Thread-2: 2/10 - Mon Mar 14 18:17:43 2022 Thread-3: 2/10 - Mon Mar 14 18:17:43 2022 ... ... ... Thread-10: 2/10 - Mon Mar 14 18:18:08 2022 Thread-8: 10/10 - Mon Mar 14 18:18:09 2022 Thread-8: DONE! Thread-9: 8/10 - Mon Mar 14 18:18:09 2022 Thread-10: 3/10 - Mon Mar 14 18:18:10 2022 Thread-9: 9/10 - Mon Mar 14 18:18:10 2022 Thread-10: 4/10 - Mon Mar 14 18:18:11 2022 Thread-9: 10/10 - Mon Mar 14 18:18:12 2022 Thread-9: DONE! Thread-10: 5/10 - Mon Mar 14 18:18:13 2022 Thread-10: 6/10 - Mon Mar 14 18:18:14 2022 Thread-10: 7/10 - Mon Mar 14 18:18:15 2022 Thread-10: 8/10 - Mon Mar 14 18:18:17 2022 Thread-10: 9/10 - Mon Mar 14 18:18:18 2022 Thread-10: 10/10 - Mon Mar 14 18:18:20 2022 Thread-10: DONE! Done!

A navíc budou (opět podle očekávání) všechny úlohy dokončeny až po delší době, zde konkrétně namísto 14 sekund až za 38 sekund:

real 0m38,084s user 0m0,041s sys 0m0,013s

4. Návratové hodnoty z jednotlivých úloh

Úlohy spouštěné ve vláknech získaných z poolu mnohdy musí vracet výsledky své činnosti (tedy výpočtů atd.). Vzhledem k tomu, že každá úloha je reprezentována běžnou funkcí, můžeme se samozřejmě pokusit vrátit hodnotu či hodnoty příkazem return. Ovšem funkce představující jednu úlohu se nevolá přímo (to by pochopitelně neběžela souběžně, ale přímo v hlavním vláknu). Úlohy voláme, resp. přesněji řečeno plánujeme, přes ThreadPoolExecutor.Submit. Pokusme se tedy zjistit, jakou hodnotu vlastně tímto způsobem získáme a zda se bude skutečně jednat o návratovou hodnotu dokončené úlohy:

from concurrent.futures.thread import ThreadPoolExecutor import time def worker(threadName, delay, n): result = 0 for counter in range(1, n + 1): time.sleep(delay) print("{}: {}/{} - {}".format(threadName, counter, n, time.ctime(time.time()))) result += delay print("{}: DONE!".format(threadName)) return result workers = 10 with ThreadPoolExecutor(max_workers=3) as executor: for w in range(workers): result = executor.submit(worker, "Thread-{}".format(w + 1), 0.5 + w / 10.0, 10) print(w, result) print("Done!")

Pokud tento příklad spustíme, vypíše se (alespoň většinou) nejdříve těchto deset řádků:

0 <Future at 0x7f0e8162bc40 state=running> 1 <Future at 0x7f0e814f6a00 state=running> 2 <Future at 0x7f0e814f6d90 state=running> 3 <Future at 0x7f0e814fe190 state=pending> 4 <Future at 0x7f0e814fe310 state=pending> 5 <Future at 0x7f0e814fe430 state=pending> 6 <Future at 0x7f0e814fe550 state=pending> 7 <Future at 0x7f0e814fe670 state=pending> 8 <Future at 0x7f0e814fe790 state=pending> 9 <Future at 0x7f0e814fe8b0 state=pending>

Následuje již běžné spuštění našich deseti úloh:

Thread-1: 1/10 - Wed Mar 16 09:12:52 2022 Thread-2: 1/10 - Wed Mar 16 09:12:52 2022 Thread-3: 1/10 - Wed Mar 16 09:12:52 2022 Thread-1: 2/10 - Wed Mar 16 09:12:53 2022 Thread-2: 2/10 - Wed Mar 16 09:12:53 2022 Thread-3: 2/10 - Wed Mar 16 09:12:53 2022 Thread-1: 3/10 - Wed Mar 16 09:12:53 2022 Thread-2: 3/10 - Wed Mar 16 09:12:54 2022 Thread-1: 4/10 - Wed Mar 16 09:12:54 2022 ... ... ...

Ovšem nás bude v tuto chvíli zajímat prvních deset řádků, které odpovídají hodnotám vraceným z:

result = executor.submit(worker, "Thread-{}".format(w + 1), 0.5 + w / 10.0, 10) print(w, result)

Toto volání tedy nevrátilo přímo výsledek úlohy, což je ovšem očekávatelné – na výsledky bychom museli postupně čekat a opět by se nejednalo o souběžné výpočty. Namísto toho je vrácena hodnota, které se říká future. Co se však vlastně pod pojmem future skrývá? Kromě názvu jednoho typu finančního derivátu :-) představuje future(s) výpočet, který běží asynchronně (tedy většinou souběžně nebo paralelně) k hlavnímu vláknu aplikace. Uživatel pouze daný výpočet spustí a teprve ve chvíli, kdy potřebuje pracovat s výsledkem tohoto výpočtu, začne systém řešit, jakým způsobem má asynchronní výpočet ukončit, tj. jak má provést synchronizaci obou vláken nebo získání výsledku z nějaké k tomu určené (synchronizované) datové struktury. V ideálním případě je výpočet již dokončen, takže se přímo použije zaznamenaný výsledek, v případě opačném se až při čtení výsledku počká na dokončení výpočtu. V obou případech však operujeme s výslednou hodnotou nepřímo.

5. Získání vypočtených hodnot

V případě, že budeme chtít získat skutečně vypočtené hodnoty (a to většinou budeme požadovat), je nutné postupovat nepatrně odlišným způsobem. Nejdříve se vytvoří kontejner určený pro uložení výsledků:

results = []

Dále všechny úlohy spustíme a zapamatujeme si vrácené futures (tedy „obaly“ pro později vypočtené hodnoty):

for w in range(workers): result = executor.submit(worker, "Thread-{}".format(w + 1), 0.5 + w / 10.0, 10) results.append(result)

Následně můžeme čekat na dokončení všech úloh. Nejedná se o ideální řešení, lepší by pravděpodobně bylo využití fronty (viz další text):

for result in results: print(result.result())

Úplný zdrojový kód takto upraveného demonstračního příkladu vypadá následovně:

from concurrent.futures.thread import ThreadPoolExecutor import time def worker(threadName, delay, n): result = 0 for counter in range(1, n + 1): time.sleep(delay) print("{}: {}/{} - {}".format(threadName, counter, n, time.ctime(time.time()))) result += delay print("{}: DONE!".format(threadName)) return result workers = 10 results = [] with ThreadPoolExecutor(max_workers=3) as executor: for w in range(workers): result = executor.submit(worker, "Thread-{}".format(w + 1), 0.5 + w / 10.0, 10) results.append(result) print(w, result) print("Computing finished") for result in results: print(result.result()) print("Done!")

Po spuštění se nejdříve vypíšou hodnoty (futures) vrácené po zavolání executor.submit:

0 <Future at 0x7f26e648bc40 state=running> 1 <Future at 0x7f26e6357a00 state=running> 2 <Future at 0x7f26e6357d90 state=running> 3 <Future at 0x7f26e635e190 state=pending> 4 <Future at 0x7f26e635e310 state=pending> 5 <Future at 0x7f26e635e430 state=pending> 6 <Future at 0x7f26e635e550 state=pending> 7 <Future at 0x7f26e635e670 state=pending> 8 <Future at 0x7f26e635e790 state=pending> 9 <Future at 0x7f26e635e8b0 state=pending>

Ihned poté by se měly zobrazit průběžné informace o probíhajících výpočtech:

Thread-1: 1/10 - Wed Mar 16 09:13:41 2022 Thread-2: 1/10 - Wed Mar 16 09:13:41 2022 Thread-3: 1/10 - Wed Mar 16 09:13:41 2022 Thread-1: 2/10 - Wed Mar 16 09:13:41 2022 Thread-2: 2/10 - Wed Mar 16 09:13:41 2022 Thread-3: 2/10 - Wed Mar 16 09:13:42 2022 Thread-1: 3/10 - Wed Mar 16 09:13:42 2022

Dokončení všech výpočtů:

Thread-9: 10/10 - Wed Mar 16 09:14:10 2022 Thread-9: DONE! Thread-10: 5/10 - Wed Mar 16 09:14:11 2022 Thread-10: 6/10 - Wed Mar 16 09:14:13 2022 Thread-10: 7/10 - Wed Mar 16 09:14:14 2022 Thread-10: 8/10 - Wed Mar 16 09:14:15 2022 Thread-10: 9/10 - Wed Mar 16 09:14:17 2022 Thread-10: 10/10 - Wed Mar 16 09:14:18 2022 Thread-10: DONE! Computing finished

A následně se zobrazí hodnoty získané po čekání na dokončení výpočtů:

5.0 5.999999999999999 7.000000000000001 7.999999999999999 9.000000000000002 10.0 10.999999999999998 11.999999999999998 13.000000000000002 14.000000000000002 Done!

Zdrojový kód předchozího příkladu je možné přepsat do idiomatičtější formy následovně:

from concurrent.futures.thread import ThreadPoolExecutor import time def worker(threadName, delay, n): result = 0 for counter in range(1, n + 1): time.sleep(delay) print("{}: {}/{} - {}".format(threadName, counter, n, time.ctime(time.time()))) result += delay print("{}: DONE!".format(threadName)) return result workers = 10 with ThreadPoolExecutor(max_workers=3) as executor: results = [executor.submit(worker, "Thread-{}".format(w + 1), 0.5 + w / 10.0, 10) for w in range(workers)] print("Computing finished") for result in results: print(result.result()) print("Done!")

Zprávy vypisované při spuštění:

Process-1: 1/10 - Wed Mar 16 09:17:49 2022 Process-2: 1/10 - Wed Mar 16 09:17:49 2022 Process-3: 1/10 - Wed Mar 16 09:17:49 2022 Process-4: 1/10 - Wed Mar 16 09:17:49 2022 Process-5: 1/10 - Wed Mar 16 09:17:49 2022 Process-1: 2/10 - Wed Mar 16 09:17:49 2022

Dokončení úloh:

Process-10: DONE! Computing finished

Výpis získaných výsledků:

5.0 5.999999999999999 7.000000000000001 7.999999999999999 9.000000000000002 10.0 10.999999999999998 11.999999999999998 13.000000000000002 14.000000000000002 Done!

6. Od ThreadPoolExecutor k ProcessPoolExecutor

Již v úvodním článku jsme si řekli, že souběžné vykonání úloh (resp. operací) lze realizovat mnoha různými způsoby, zejména použitím korutin, dále s využitím vláken (threads) nebo spuštěním většího množství procesů (processes) spravovaných operačním systémem. V předchozích kapitolách byl ukázán jeden ze způsobů využití vláken získávaných z poolu s omezenou kapacitou. Prakticky stejný koncept však můžeme použít i ve chvíli, kdy mají být jednotlivé výpočty realizovány v samostatně běžících procesech. Pro tento účel se používá třída nazvaná ProcessPoolExecutor z balíčku concurrent.futures. V navazujících kapitolách si ukážeme základní způsoby využití této třídy.

Poznámka: připomeňme si, že tímto způsobem můžeme obejít GIL, ovšem za tu cenu, že bude spuštěno větší množství virtuálních strojů Pythonu, což je náročnější s ohledem na dostupné systémové prostředky.

7. Použití třídy ProcessPoolExecutor

Základní způsob použití třídy ProcessPoolExecutor se (z pohledu programátora) vlastně žádným zásadním způsobem neodlišuje od použití třídy ThreadPoolExecutor. Ostatně následující demonstrační příklad vypadá velmi podobně, jako příklady uvedené v předchozích kapitolách:

from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor import time def worker(processName, delay, n): for counter in range(1, n + 1): time.sleep(delay) print("{}: {}/{} - {}".format(processName, counter, n, time.ctime(time.time()))) with ProcessPoolExecutor(max_workers=3) as executor: executor.submit(worker, "Process-1", 0.5, 10) executor.submit(worker, "Process-2", 1.0, 10) executor.submit(worker, "Process-3", 1.5, 10) print("Done!")

Po spuštění je patrné, že úlohy jsou vykonány v dalších třech procesech:

Process-1: 1/10 - Wed Mar 16 09:16:53 2022 Process-2: 1/10 - Wed Mar 16 09:16:53 2022 Process-1: 2/10 - Wed Mar 16 09:16:53 2022 Process-3: 1/10 - Wed Mar 16 09:16:54 2022 Process-1: 3/10 - Wed Mar 16 09:16:54 2022 Process-2: 2/10 - Wed Mar 16 09:16:54 2022 Process-1: 4/10 - Wed Mar 16 09:16:54 2022 Process-1: 5/10 - Wed Mar 16 09:16:55 2022 Process-3: 2/10 - Wed Mar 16 09:16:55 2022 Process-2: 3/10 - Wed Mar 16 09:16:55 2022 ... ... ...

O tom, kolik procesů je vlastně spuštěno, se můžeme velmi snadno přesvědčit:

$ ps ax |grep python

V mém konkrétním případě je nutné ignorovat první tři procesy, které s příkladem nijak nesouvisí. Důležitý je až proces s PID 671007, který spustil další tři procesy:

598 ? Ss 0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers 1613 ? S 0:01 /usr/bin/python3 /usr/share/system-config-printer/applet.py 1653 ? S 0:00 python3 /usr/lib/blueberry/safechild /usr/sbin/rfkill event 671007 pts/1 Sl+ 0:00 python3 process_pool_1.py 671008 pts/1 S+ 0:00 python3 process_pool_1.py 671009 pts/1 S+ 0:00 python3 process_pool_1.py 671010 pts/1 S+ 0:00 python3 process_pool_1.py

8. Získání výsledků z paralelně běžících procesů

I třída ProcessPoolExecutor, podobně jako třída ThreadPoolExecutor, podporuje přístup k výsledkům úloh s využitím future(s) (interně se ovšem musí používat odlišné techniky, od nichž jsme jako programátoři odstíněni). Podívejme se tedy, jakým způsobem lze získat (a ihned vypsat) hodnoty typu future:

from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor import time def worker(processName, delay, n): result = 0 for counter in range(1, n + 1): time.sleep(delay) print("{}: {}/{} - {}".format(processName, counter, n, time.ctime(time.time()))) result += delay print("{}: DONE!".format(processName)) return result workers = 10 with ProcessPoolExecutor(max_workers=workers) as executor: for w in range(workers): print(executor.submit(worker, "Process-{}".format(w + 1), 0.5 + w / 10.0, 10)) print("Computing finished") print("Done!")

Chování tohoto demonstračního příkladu po jeho spuštění:

<Future at 0x7f875948c340 state=running> <Future at 0x7f8759493370 state=pending> <Future at 0x7f8759493820 state=pending> <Future at 0x7f8759493940 state=pending> <Future at 0x7f8759493a60 state=pending> <Future at 0x7f8759493b80 state=pending> <Future at 0x7f8759493cd0 state=pending> <Future at 0x7f8759493e80 state=pending> <Future at 0x7f8759493fa0 state=pending> <Future at 0x7f8758417100 state=pending> Process-1: 1/10 - Wed Mar 16 09:17:24 2022 Process-2: 1/10 - Wed Mar 16 09:17:24 2022 Process-3: 1/10 - Wed Mar 16 09:17:24 2022 Process-4: 1/10 - Wed Mar 16 09:17:24 2022 Process-5: 1/10 - Wed Mar 16 09:17:25 2022 Process-1: 2/10 - Wed Mar 16 09:17:25 2022 ... ... ...

Pro vyhodnocení výsledků je nutné počkat na dokončení příslušných úloh a poté nad objekty/hodnotami typu future zavolat metodu result (což v případě, že úloha není ještě dokončena, zajistí čekání na její dokončení):

from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor import time def worker(processName, delay, n): result = 0 for counter in range(1, n + 1): time.sleep(delay) print("{}: {}/{} - {}".format(processName, counter, n, time.ctime(time.time()))) result += delay print("{}: DONE!".format(processName)) return result workers = 10 with ProcessPoolExecutor(max_workers=workers) as executor: results = [executor.submit(worker, "Process-{}".format(w + 1), 0.5 + w / 10.0, 10) for w in range(workers)] print("Computing finished") for result in results: print(result.result()) print("Done!")

Otestování příkladu:

Process-1: 1/10 - Mon Mar 21 15:46:06 2022 Process-2: 1/10 - Mon Mar 21 15:46:06 2022 Process-3: 1/10 - Mon Mar 21 15:46:06 2022 Process-4: 1/10 - Mon Mar 21 15:46:06 2022 Process-5: 1/10 - Mon Mar 21 15:46:06 2022 Process-1: 2/10 - Mon Mar 21 15:46:06 2022 Process-6: 1/10 - Mon Mar 21 15:46:06 2022 Process-7: 1/10 - Mon Mar 21 15:46:07 2022 Process-2: 2/10 - Mon Mar 21 15:46:07 2022 Process-8: 1/10 - Mon Mar 21 15:46:07 2022 Process-9: 1/10 - Mon Mar 21 15:46:07 2022 Process-3: 2/10 - Mon Mar 21 15:46:07 2022 Process-10: 1/10 - Mon Mar 21 15:46:07 2022 Process-1: 3/10 - Mon Mar 21 15:46:07 2022 Process-4: 2/10 - Mon Mar 21 15:46:07 2022 ... ... ... Process-8: 10/10 - Mon Mar 21 15:46:17 2022 Process-8: DONE! Process-10: 9/10 - Mon Mar 21 15:46:18 2022 Process-9: 10/10 - Mon Mar 21 15:46:18 2022 Process-9: DONE! Process-10: 10/10 - Mon Mar 21 15:46:19 2022 Process-10: DONE! Computing finished 5.0 5.999999999999999 7.000000000000001 7.999999999999999 9.000000000000002 10.0 10.999999999999998 11.999999999999998 13.000000000000002 14.000000000000002 Done!

9. Souběžně běžící úlohy a konstrukce async a await

V některých situacích je možné dosáhnout zvýšení efektivity aplikace (například zvýšit počet odpovědí, které může server vygenerovat za určitou časovou jednotku) a přitom není možné či vhodné využívat přímočaré ale dosti nízkoúrovňové řešení založené na použití většího množství vláken spravovaných systémem. Naprosto typickým příkladem jsou některé virtuální stroje JavaScriptu, které povětšinou umožňují běh aplikace v jediném vláknu.

Pokud aplikace intenzivně používá I/O, tedy například přístup k datům přes HTTP(s), volání DB operací atd., lze namísto více vláken využít korutiny, což jsou funkce transformované takovým způsobem, že mohou běžet souběžně, nikoli však nutně paralelně. Existuje mnoho způsobů konstrukce a volání korutin. V Pythonu se (vedle zavedeného slova yield) nově používají dvě slova async a await, přičemž async je klíčové slovo umožňující transformaci funkce do korutiny a await je klíčové slovo pro čekání na dokončení korutiny se získáním její návratové hodnoty.

Poznámka: v dalším textu si ukážeme pouze základy použití async a await společně se standardní knihovnou asyncio, popř. s knihovnou aiohttp. Jedná se však o poměrně důležité a rozsáhlé téma, kterému bude věnován samostatný článek.

10. Základní použití konstrukcí async a await

První pokus o vytvoření úlohy, která bude reprezentována korutinou, může vypadat následovně. Úloha je získána transformací funkce task do korutiny, kterou posléze voláme z funkce main:

import asyncio import time async def task(): print("task started") await asyncio.sleep(5) print("task finished") def main(): task1 = asyncio.create_task(task()) print("task created") await task1 print("done") main()

Tento zápis však není syntakticky korektní, na což nás Python upozorní. Problém spočívá v tom, že konstrukci await lze použít pouze ve funkci ztransformované na korutinu slovem async:

File "async_await_1.py", line 15 await task1 ^ SyntaxError: 'await' outside async function

Korektní zápis bude vypadat následovně. Povšimněte si, že korutinu main (tedy nikoli již funkci) musíme volat nepřímo přes asyncio.run:

import asyncio import time async def task(): print("task started") await asyncio.sleep(5) print("task finished") async def main(): task1 = asyncio.create_task(task()) print("task created") await task1 print("done") asyncio.run(main())

Nyní by již výsledek měl odpovídat očekávání:

task created task started task finished done

11. Vytvoření a spuštění dvou korutin s čekáním na jejich dokončení

Ve druhém příkladu je ukázáno, jak se vytvoří a ihned spustí dvě korutiny, které simulují činnost synchronním voláním sleep. Na dokončení obou korutin se čeká v konstrukci await (přesněji řečeno se čeká na dokončení první korutiny a teprve poté na dokončení korutiny druhé):

import asyncio import time async def task(name): print(f"{name} task started") await asyncio.sleep(5) print(f"{name} task finished") async def main(): task1 = asyncio.create_task(task("first")) print("first task created") task2 = asyncio.create_task(task("second")) print("second task created") await task1 await task2 print("done") asyncio.run(main())

Výsledek získaný po spuštění:

first task created second task created first task started second task started first task finished second task finished done

12. Získání výsledků z korutin

Konstrukci await lze použít pro získání (přečtení) výsledků z korutin, což je hodnota/hodnoty vrácené přes return. Opět si ukažme velmi jednoduchý způsob použití:

import asyncio import time async def task(name): print(f"{name} task started") await asyncio.sleep(5) print(f"{name} task finished") return name[::-1] async def main(): task1 = asyncio.create_task(task("first")) print("first task created") task2 = asyncio.create_task(task("second")) print("second task created") task3 = asyncio.create_task(task("third")) print("third task created") print("result of task #1:", await task1) print("result of task #2:", await task2) print("result of task #3:", await task3) print("done") asyncio.run(main())

Jednotlivé korutiny po určité době vrátí své jméno, ovšem znaky jsou uvedeny v opačném pořadí:

first task created second task created third task created first task started second task started third task started first task finished second task finished third task finished result of task #1: tsrif result of task #2: dnoces result of task #3: driht done

13. Fronta jako komunikační kanál

I pro předávání dat mezi korutinami lze využít frontu, v tomto případě se ovšem jedná o instanci třídy asyncio.Queue. Všechny operace s touto frontou (tedy zejména operace put a get) se musí volat v konstrukci await, což je ukázáno v dalším (prozatím velmi jednoduchém) demonstračním příkladu:

import asyncio import time async def task(name, queue): while not queue.empty(): param = await queue.get() print(f"Task named {name} started with parameter {param}") await asyncio.sleep(5) print(f"{name} task finished") async def main(): queue = asyncio.Queue() for i in range(20): await queue.put(i) for n in range(1, 2): asyncio.create_task(task(f"{n}", queue)) asyncio.run(main())

Po spuštění se nejdříve do fronty vloží několik parametrů úloh a následně se tyto úlohy spustí, a to bez čekání na jejich dokončení!:

Task named 1 started with parameter 0

14. Postupné (synchronní) spouštění úloh

Při spouštění úloh má programátor plně pod kontrolou, zda se bude jednat o spuštění asynchronní či synchronní. V dalším příkladu si sice připravíme parametry pro deset úloh, ale všechny budou vykonány postupně ve smyčce, která bude načítat parametry z fronty v jediné korutině:

import asyncio import time async def task(name, queue): while not queue.empty(): param = await queue.get() print(f"Task named {name} started with parameter {param}") await asyncio.sleep(5) print(f"{name} task finished") async def main(): queue = asyncio.Queue() for i in range(10): await queue.put(i) for n in range(1, 3): await asyncio.gather(asyncio.create_task(task(f"{n}", queue))) asyncio.run(main())

Po spuštění tohoto příkladu by se měly vypsat informace o tom, že veškerou práci ve skutečnosti vykonala první korutina (druhá již měla k dispozici pouze prázdnou frontu):

Task named 1 started with parameter 0 1 task finished Task named 1 started with parameter 1 1 task finished Task named 1 started with parameter 2 1 task finished Task named 1 started with parameter 3 1 task finished Task named 1 started with parameter 4 1 task finished Task named 1 started with parameter 5 1 task finished Task named 1 started with parameter 6 1 task finished Task named 1 started with parameter 7 1 task finished Task named 1 started with parameter 8 1 task finished Task named 1 started with parameter 9 1 task finished

15. Asynchronní spouštění úloh ve čtyřech korutinách

Pro spuštění více korutin s čekáním na jejich dokončení je možné použít funkci nazvanou asyncio.gather, které se předají jednotlivé úlohy (tedy korutiny). Příklad použití čtyř korutin zpracovávajících dvacet parametrů získávaných z jediné fronty, může vypadat takto:

import asyncio import time async def task(name, queue): while not queue.empty(): param = await queue.get() print(f"Task named {name} started with parameter {param}") await asyncio.sleep(5) print(f"{name} task finished") async def main(): queue = asyncio.Queue() for i in range(20): await queue.put(i) await asyncio.gather( asyncio.create_task(task(1, queue)), asyncio.create_task(task(2, queue)), asyncio.create_task(task(3, queue)), asyncio.create_task(task(4, queue))) asyncio.run(main())

Příklad rozdělení úloh do čtyřech korutin:

Task named 1 started with parameter 0 Task named 2 started with parameter 1 Task named 3 started with parameter 2 Task named 4 started with parameter 3 1 task finished Task named 1 started with parameter 4 2 task finished Task named 2 started with parameter 5 3 task finished Task named 3 started with parameter 6 4 task finished Task named 4 started with parameter 7 1 task finished Task named 1 started with parameter 8 2 task finished Task named 2 started with parameter 9 3 task finished Task named 3 started with parameter 10 4 task finished Task named 4 started with parameter 11 1 task finished Task named 1 started with parameter 12 2 task finished Task named 2 started with parameter 13 3 task finished Task named 3 started with parameter 14 4 task finished Task named 4 started with parameter 15 1 task finished Task named 1 started with parameter 16 2 task finished Task named 2 started with parameter 17 3 task finished Task named 3 started with parameter 18 4 task finished Task named 4 started with parameter 19 1 task finished 2 task finished 3 task finished 4 task finished

16. Knihovna aiohttp – asynchronní operace přes protokol HTTP

V závěrečné části dnešního článku se zmíníme o knihovně aiohttp. Tato knihovna podporuje asynchronní operace (GET, PUT atd.) prováděné přes protokol HTTP a může tak sloužit jako alternativa ke známé knihovně Requests. Knihovnu aiohttp samozřejmě musíme před prvním použitím nainstalovat:

$ pip3 install --user aiohttp Collecting aiohttp Downloading aiohttp-3.8.1-cp38-cp38-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (1.3 MB) |████████████████████████████████| 1.3 MB 834 kB/s Collecting frozenlist>=1.1.1 Downloading frozenlist-1.3.0-cp38-cp38-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (158 kB) |████████████████████████████████| 158 kB 936 kB/s Collecting multidict<7.0,>=4.5 Downloading multidict-6.0.2-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (121 kB) |████████████████████████████████| 121 kB 953 kB/s Collecting yarl<2.0,>=1.0 Downloading yarl-1.7.2-cp38-cp38-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (308 kB) |████████████████████████████████| 308 kB 987 kB/s Collecting charset-normalizer<3.0,>=2.0 Downloading charset_normalizer-2.0.12-py3-none-any.whl (39 kB) Collecting attrs>=17.3.0 Downloading attrs-21.4.0-py2.py3-none-any.whl (60 kB) |████████████████████████████████| 60 kB 817 kB/s Collecting aiosignal>=1.1.2 Downloading aiosignal-1.2.0-py3-none-any.whl (8.2 kB) Collecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 Downloading async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB) Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp) (2.8) Installing collected packages: multidict, frozenlist, yarl, charset-normalizer, attrs, async-timeout, aiosignal, aiohttp Successfully installed aiohttp-3.8.1 aiosignal-1.2.0 async-timeout-4.0.2 attrs-21.4.0 charset-normalizer-2.0.12 frozenlist-1.3.0 multidict-6.0.2 yarl-1.7.2

17. Příklad použití knihovny aiohttp

V prvním příkladu, v němž je knihovna aiohttp použita, je ukázán způsob souběžného stahování (resp. přístupu) na několik webových stránek. Jedná se o typickou úlohu, v níž mají velký význam I/O operace (čekání na odpověď) a tedy je žádoucí, aby tyto operace probíhaly souběžně. V příkladu je pro naplánování úloh použita knihovna asyncio a pro komunikaci fronta reprezentovaná třídou asyncio.Queue. Samotný přístup k webovým stránkám zajišťuje knihovna aiohttp – nejprve se vytvoří sezení (session) a následně se zavolá metoda session.get pro přístup k webové stránce:

import asyncio import aiohttp import time async def download(name, queue): async with aiohttp.ClientSession() as session: while not queue.empty(): url = await queue.get() print(f"Task named {name} getting URL: {url}") async with session.get(url) as response: t = await response.text() print(f"Task named {name} downloaded {len(t)} characters") print(f"Task named {name} finished") async def main(): queue = asyncio.Queue() for url in ( "http://www.root.cz", "http://duckduckgo.com", "http://seznam.com", "https://www.root.cz/programovaci-jazyky/", "https://www.root.cz/clanky/soubezne-a-paralelne-bezici-ulohy-naprogramovane-v-pythonu/", "https://github.com/" ): await queue.put(url) await asyncio.gather( asyncio.create_task(download(1, queue)), asyncio.create_task(download(2, queue))) asyncio.run(main())

Ukázka souběžného přístupu ke dvěma stránkám po spuštění příkladu:

Task named 1 getting URL: http://www.root.cz Task named 2 getting URL: http://duckduckgo.com Task named 2 downloaded 5775 characters Task named 2 finished Task named 2 getting URL: http://seznam.com Task named 1 downloaded 249826 characters Task named 1 finished Task named 1 getting URL: https://www.root.cz/programovaci-jazyky/ Task named 1 downloaded 251068 characters Task named 1 finished Task named 1 getting URL: https://www.root.cz/clanky/soubezne-a-paralelne-bezici-ulohy-naprogramovane-v-pythonu/ Task named 2 downloaded 1555 characters Task named 2 finished Task named 2 getting URL: https://github.com/ Task named 2 downloaded 209166 characters Task named 2 finished Task named 1 downloaded 235800 characters Task named 1 finished

18. Doba trvání dotazů vs. celková doba běhu programu

Nepatrnou úpravou předchozího zdrojového kódu si můžeme nechat vypsat dobu trvání jednotlivých dotazů i celkovou dobu běhu demonstračního příkladu. Přitom budeme předpokládat, že celková doba běhu bude kratší než součet doby vyřízení jednotlivých dotazů (resp. doby mezi posláním dotazu a získáním odpovědi). Prozatím budeme vypočtené časy pouze vypisovat na standardní výstup:

import asyncio import aiohttp import time async def download(name, queue): async with aiohttp.ClientSession() as session: while not queue.empty(): url = await queue.get() t1 = time.time() print(f"Task named {name} getting URL: {url}") async with session.get(url) as response: t = await response.text() t2 = time.time() print(f"Task named {name} downloaded {len(t)} characters in {t2-t1} seconds") print(f"Task named {name} finished") async def main(): queue = asyncio.Queue() t1 = time.time() for url in ( "http://www.root.cz", "http://duckduckgo.com", "http://seznam.com", "https://www.root.cz/programovaci-jazyky/", "https://www.root.cz/clanky/soubezne-a-paralelne-bezici-ulohy-naprogramovane-v-pythonu/", "https://www.root.cz/clanky/pywebio-interaktivni-webove-dialogy-a-formulare-v-cistem-pythonu/", "https://streamlit.io/", "https://pglet.io/", "https://www.root.cz/serialy/graficke-uzivatelske-rozhrani-v-pythonu/", "https://github.com/" ): await queue.put(url) await asyncio.gather( asyncio.create_task(download(1, queue)), asyncio.create_task(download(2, queue)), asyncio.create_task(download(3, queue))) t2 = time.time() print(f"Total time: {t2-t1} seconds") asyncio.run(main())

A takto může vypadat výsledek:

Task named 1 getting URL: http://www.root.cz Task named 2 getting URL: http://duckduckgo.com Task named 3 getting URL: http://seznam.com Task named 2 downloaded 5775 characters in 0.3052408695220947 seconds Task named 2 finished Task named 2 getting URL: https://www.root.cz/programovaci-jazyky/ Task named 1 downloaded 249910 characters in 0.4537777900695801 seconds Task named 1 finished Task named 1 getting URL: https://www.root.cz/clanky/soubezne-a-paralelne-bezici-ulohy-naprogramovane-v-pythonu/ Task named 3 downloaded 1555 characters in 0.4831697940826416 seconds Task named 3 finished Task named 3 getting URL: https://www.root.cz/clanky/pywebio-interaktivni-webove-dialogy-a-formulare-v-cistem-pythonu/ Task named 2 downloaded 251382 characters in 0.5078389644622803 seconds Task named 2 finished Task named 2 getting URL: https://streamlit.io/ Task named 1 downloaded 236297 characters in 0.4007532596588135 seconds Task named 1 finished Task named 1 getting URL: https://pglet.io/ Task named 3 downloaded 236033 characters in 0.4225172996520996 seconds Task named 3 finished Task named 3 getting URL: https://www.root.cz/serialy/graficke-uzivatelske-rozhrani-v-pythonu/ Task named 2 downloaded 444341 characters in 0.42142748832702637 seconds Task named 2 finished Task named 2 getting URL: https://github.com/ Task named 1 downloaded 10145 characters in 0.5715913772583008 seconds Task named 1 finished Task named 3 downloaded 263715 characters in 0.521721601486206 seconds Task named 3 finished Task named 2 downloaded 209167 characters in 0.22428131103515625 seconds Task named 2 finished Total time: 1.4610064029693604 seconds

Poznámka: vidíme, že celková doba běhu je rovna 1,46 sekund, zatímco je evidentní, že součet času mezi jednotlivými dotazy a odpovědmi je mnohem větší.

Na závěr si ukažme ještě jednu úpravu tohoto příkladu. Nyní budeme časy mezi dotazem a odpovědí jednotlivých korutin ukládat do fronty results, což nám na závěr umožní vypočítat součet všech časů dotaz-odpověď:

import asyncio import aiohttp import time async def download(name, queue, results): async with aiohttp.ClientSession() as session: while not queue.empty(): url = await queue.get() t1 = time.time() print(f"Task named {name} getting URL: {url}") async with session.get(url) as response: t = await response.text() t2 = time.time() print(f"Task named {name} downloaded {len(t)} characters in {t2-t1} seconds") await results.put(t2-t1) print(f"Task named {name} finished") async def main(): queue = asyncio.Queue() results = asyncio.Queue() t1 = time.time() for url in ( "http://www.root.cz", "http://duckduckgo.com", "http://seznam.com", "https://www.root.cz/programovaci-jazyky/", "https://www.root.cz/clanky/soubezne-a-paralelne-bezici-ulohy-naprogramovane-v-pythonu/", "https://www.root.cz/clanky/pywebio-interaktivni-webove-dialogy-a-formulare-v-cistem-pythonu/", "https://streamlit.io/", "https://pglet.io/", "https://www.root.cz/serialy/graficke-uzivatelske-rozhrani-v-pythonu/", "https://github.com/" ): await queue.put(url) await asyncio.gather( asyncio.create_task(download(1, queue, results)), asyncio.create_task(download(2, queue, results)), asyncio.create_task(download(3, queue, results))) process_time = 0 while not results.empty(): process_time += await results.get() print(f"Process time: {process_time} seconds") t2 = time.time() print(f"Total time: {t2-t1} seconds") asyncio.run(main())

Výsledky:

Task named 1 getting URL: http://www.root.cz Task named 2 getting URL: http://duckduckgo.com Task named 3 getting URL: http://seznam.com Task named 2 downloaded 5775 characters in 0.31725001335144043 seconds Task named 2 finished Task named 2 getting URL: https://www.root.cz/programovaci-jazyky/ Task named 3 downloaded 1555 characters in 0.43852806091308594 seconds Task named 3 finished Task named 3 getting URL: https://www.root.cz/clanky/soubezne-a-paralelne-bezici-ulohy-naprogramovane-v-pythonu/ Task named 1 downloaded 249707 characters in 0.535081148147583 seconds Task named 1 finished Task named 1 getting URL: https://www.root.cz/clanky/pywebio-interaktivni-webove-dialogy-a-formulare-v-cistem-pythonu/ Task named 2 downloaded 251515 characters in 0.3788483142852783 seconds Task named 2 finished Task named 2 getting URL: https://streamlit.io/ Task named 1 downloaded 235679 characters in 0.2868804931640625 seconds Task named 1 finished Task named 1 getting URL: https://pglet.io/ Task named 3 downloaded 236045 characters in 0.41786885261535645 seconds Task named 3 finished Task named 3 getting URL: https://www.root.cz/serialy/graficke-uzivatelske-rozhrani-v-pythonu/ Task named 2 downloaded 444341 characters in 0.3120858669281006 seconds Task named 2 finished Task named 2 getting URL: https://github.com/ Task named 1 downloaded 10145 characters in 0.21546196937561035 seconds Task named 1 finished Task named 3 downloaded 263683 characters in 0.29593372344970703 seconds Task named 3 finished Task named 2 downloaded 209173 characters in 0.28455424308776855 seconds Task named 2 finished Process time: 3.482492685317993 seconds Total time: 1.2949903011322021 seconds

Poznámka: nyní je z vypsaných výsledků zcela zřejmé, že namísto cca 3,5 sekundy se nám díky korutinám podařilo celkovou dobu běhu programu snížit na cca 1,3 sekundy. Je však možné i další snížení celkového času, a to zvětšením počtu korutin, například na deset:

Task named 1 getting URL: http://www.root.cz Task named 2 getting URL: http://duckduckgo.com Task named 3 getting URL: http://seznam.com Task named 4 getting URL: https://www.root.cz/programovaci-jazyky/ Task named 5 getting URL: https://www.root.cz/clanky/soubezne-a-paralelne-bezici-ulohy-naprogramovane-v-pythonu/ Task named 6 getting URL: https://www.root.cz/clanky/pywebio-interaktivni-webove-dialogy-a-formulare-v-cistem-pythonu/ Task named 7 getting URL: https://streamlit.io/ Task named 8 getting URL: https://pglet.io/ Task named 9 getting URL: https://www.root.cz/serialy/graficke-uzivatelske-rozhrani-v-pythonu/ Task named 10 getting URL: https://github.com/ Task named 8 downloaded 10145 characters in 0.2201550006866455 seconds Task named 8 finished Task named 10 downloaded 209167 characters in 0.26105284690856934 seconds Task named 10 finished Task named 7 downloaded 444341 characters in 0.31197690963745117 seconds Task named 7 finished Task named 2 downloaded 5775 characters in 0.3665473461151123 seconds Task named 2 finished Task named 4 downloaded 252883 characters in 0.41240453720092773 seconds Task named 4 finished Task named 9 downloaded 265455 characters in 0.41875481605529785 seconds Task named 9 finished Task named 3 downloaded 1555 characters in 0.46982383728027344 seconds Task named 3 finished Task named 6 downloaded 235728 characters in 0.4692232608795166 seconds Task named 6 finished Task named 1 downloaded 250629 characters in 0.4968068599700928 seconds Task named 1 finished Task named 5 downloaded 236190 characters in 0.5269002914428711 seconds Task named 5 finished Process time: 3.953645706176758 seconds Total time: 0.529677152633667 seconds

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech minule i dnes popsaných demonstračních příkladů určených pro programovací jazyk Python 3 byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má velikost zhruba několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

20. Odkazy na Internetu