 »   »  Souborový systém Btrfs: zprovoznění na počítači

/dev/diskX /data /mnt/btrfsbackup btrfs defaults 0 0

Možno je uvést i různé parametry připojení. Některých se zmíním v dalších článcích. Kompletní výčet s popisem je v dokumentaci souborového systému Btrfs.

Konverze souborového systému EXT

Kdo nemá volný disk/oddíl, pro toho asi bude zajímavou volbou možnost konverze existujícího souborového systému. Je možné konvertovat souborový systémy EXT2/3/4 a ReiserFS. Doporučený postup je však vytvářet souborový systém nový.

Předpokládejme, že oddíl, který chcete konvertovat, je v tomto stavu:

# df -hP /data Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda1 9.8G 37M 9.2G 1% /data

Je potřeba odpojit existují souborový systém, který chcete konvertovat. Příkazem: # umount /data Použijte utilitu fsck pro kontrolu integrity souborového systému. Příkazem: # fsck /dev/sda1 Úspěšná bezproblémová kontrola integrity může vypadat např takto:



# fsck from util-linux 2.23.2 e2fsck 1.42.9 (28-Dec-2013) /dev/sda: clean, 11/655360 files, 83137/2621440 blocks Použijete utilitu btrfs-convert , která Váš EXT souborový systém konvertuje na souborový systém Btrfs. # btrfs-convert /dev/sda1 Úspěšné konvertovaní a informace o provedení může vypadat např. takto:



create btrfs filesystem: blocksize: 4096 nodesize: 16384 features: extref, skinny-metadata (default) creating ext2 image file creating btrfs metadatacopy inodes [o] [ 2/ 11] conversion complete Upravte soubor /etc/fstab , kde změníte typ souborového systému z původního EXT na Btrfs. /dev/sda1 /data btrfs defaults 0 0 Nyní můžete připojit oddíl, na kterém již je souborový systém Btrfs. Následujícím příkazem ho připojíte do původního místa: # mount /dev/sda1 Informace o připojených souborových systémech můžete vypsat příkazem mount a zkontrolovat tak parametry připojení.

Stav souborového systému Btrfs

Standardní příkazem df můžete zjistit základní informace, které se týkají všech aktuálně používaných souborových systémů. Konkrétně: jaký oddíl je kam připojen, jak je velký a kolik místa na něm již je zabráno.

Poznámka: Dříve příkaz df ukazoval obsazení místa na souborovém systému Btrfs nesprávně, ale dneska už zabrané místo souhlasí.

Vzhledem ke specifikům souborového systému Btrfs se vám bude občas hodit nahlédnout i na podrobnější informace o stavu vašeho oddílu, k čemuž existují další příkazy.

Pro zjištění podobnějších informací slouží následující příkaz:

# btrfs filesystem df /mnt/btrfsbackup/

Zkrácená verze:

# btrfs fi df /mnt/btrfsbackup/

Výpis informací, pak může vypadat například takto:

Data, single: total=203.34GiB, used=183.37GiB System, single: total=4.00MiB, used=48.00KiB Metadata, single: total=3.01GiB, used=1.48GiB GlobalReserve, single: total=275.30MiB, used=0.00B

Z výpisu je vidět, kolik místa zabírají data, metadata a systémové informace. Všechny tyto informace jsou na disku uloženy v módu single, což znamená, že nejsou nijak zdvojené.

Další podrobnosti k tomuto tématu si řekneme v pokračování seriálu.

Kvůli komplikovanosti souborový systému Btrfs v počátcích příkaz df neukazoval pravdivé informace o volném/zaplněném místě, což bylo matoucí. Dneska tomu je už jinak, ale tenkrát se pro získaní informací o kompletním obsazeném (volném) místě dal použít pro výpis smysluplných údajů pouze následující příkaz.Jako parametr je potřeba uvést cestu k disku:

# btrfs filesystem show /dev/sda2 Label: 'systembtrfs' uuid: 525820fd-b8a6-4927-b943-4dca26452333 Total devices 1 FS bytes used 368.79GiB devid 1 size 441.41GiB used 441.41GiB path /dev/sda2

Krom zaplnění jsou vidět i další podrobnosti úložiště. Vidíme pojmenovávání disku, jeho UUID a cestu k zařízení. Pokud by byl souborový systém roztažen přes více disků, byly by vypsány také.

Následujícím příkazem můžete zjistit, zdali při práci se souborovým systémem nebyly zaznamenány nějaké chyby:

# btrfs device stats /

Výstup může vypadat takto:

[/dev/sda2].write_io_errs 0 [/dev/sda2].read_io_errs 0 [/dev/sda2].flush_io_errs 0 [/dev/sda2].corruption_errs 0 [/dev/sda2].generation_errs 0

Pokud by například na disku docházelo ke skryté degradaci dat, tak právě zde byste se to dozvěděli. Podrobnosti o konkrétním problému pak můžete dohledat v systémovém logu.

Pro pravidelné zasílání tohoto výpisu si můžete vytvořit cronjob, který vám bude tyto informace pravidelně zasílat na e-mail. Konfigurace pro cron:

MAILTO=admin@example.com @hourly /sbin/btrfs device stats /data | grep -vE ' 0$'

Takovéto automatické zasílaní využijete nejvíce na linuxovém serveru, kde chce mít disky a stav souborového systému pod automatickým dohledem.

První použití

Právě díky tomu, že Btrfs souborový systém je Copy On Write, dostal do vínku i efektivní kopírování souborů. Soubory mezi sebou totiž mohou sdílet bloky. Tímto příkazem provedete kopii souboru, takže nový a původní soubor sdílí datové bloky:

# cp -ar --reflink soubor souborCopy

Toto chování příkazu cp už je nastaveno jako výchozí. Takže bez jakékoli vaší snahy už automaticky dochází k využívaní této funkce. Výhoda je, že kopírování je pak rychlé a zároveň šetříte místo.

Používáte nebo jste začali používat souborový systém Btrfs? Napište svoje zkušenosti do diskuze. V pokračování se dozvíte jak používat snapshoty.