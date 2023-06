Squarespace a Google se dohodly, Firefox dostane Pipewire webcam

Týden v KDE: nejen Plasma 6

Mnohé zajímavé novinky ve vývoji KDE Plasmy 6 si Nate Graham nechává na další blogpost, aby nezanikly jiné novinky, které popisuje nyní. Například vylepšené workflow kolem digitálních podpisů a Okularu, kde přibyla podpora pro některé další kousky metadat jako „důvod“, „místo“ a také podpora pro přidání obrázku na pozadí. Dově také akce digitálního podepsání dokumentu je schována v hamburger menu pro rychlejší přístup.

Ve správci souborů Dolphin lze nově dvojklikem na záložku vytvořit její kopii. Hudební přehrávač Elisa umí při přepínání album art z jednoho obrázku na další plynulejší animaci (zmizelo otravné problikávání). Všechny dialogy v Monitoru systému byly portovány do podoby nejnovějších dialogů typu Kirigami, což je za prvé dobrá příprava pro Plasmu 6.0 a současně zlepšení vizuálního vzhledu těchto dialogů.

Zlepšuje se i odezva při tažení prvků v kategoriích v Kickoff menu. Položky adresářů ve vyhledávání v systémových nastaveních nyní zobrazují aktuální ikonu. Když nastane při ukládání souboru kolize s již existujícím názvem, po upozornění se kurzor navrátí zpět do pole názvu tohoto souboru (úprava přijde s KDE Frameworks 5.107).





Opraveny jsou různé další chyby, zčásti se opět týkají běhu na Waylandu. Opraveno je ale i například náhodné větší vytěžování CPU při tažení okna v rámci Plasmy (oprava, jako i řada jiných, přijde už do Plasmy 5.27.6). Celkově bylo za poslední týden opraveno 99 chyb.

Experimentální podpora webkamerky přes PipeWire míří do Firefoxu 116





Ještě ne pro běžné použití, ale stošestnáctá “ohnivá liška” přinese podporu pro PipeWire kameru, hlásí Jan Grulich z Red Hatu. Potřebný kód už prochází začleněním do vývojové větve. Výhledově se tak uživatelům Firefoxu zpříjemní práce s webkamerkou, mimo jiné i u Flatpakové verze prohlížeče.

Hi-end GPU na Ubuntu 23.04 s Waylandem vs X.Org

Phoronix se jal přeměřit, jak si aktuálně vedou grafické karty obou hlavních výrobců při běhu na Ubuntu 23.04 s GNOME, tu na X.Org, tu na Waylandu. Porovnal přitom výkon Radeonu RX 7900 XTX a GeForce RTX 4080, tedy výkonných herních karet na stroji s AMD Ryzenem 9 7950X a monitorem s rozlišením 3840×2160.

Pomineme-li, že mezi oběma kartami je zhruba 8000Kč rozdíl v ceně a zaměříme se hlavně na jejich vlastní srovnání běhu na X.Org × Waylandu, pak lze z výsledků konstatovat, že s výjimkou jediného dílčího testu, jsou výkon víceméně shodné, tu o procento či dvě ve prospěch Waylandu, tu naopak. Wayland je tedy už prověřeným řešením, ostatně kdo kdy hrál nějakou Windows hru přes Steam/Proton na Linuxu, ví, že to typicky funguje. Jediný problém byl s Dirt Rally 2.0, kde se výkon Radeonu na Waylandu propadl zhruba na půlku výkonu při běhu na X.Org.

Squarespace kupuje doménový byznys od Googlu

Společnost Squarespace oznamuje, že dosáhla dohody s Googlem na odkoupení aktiv Google Domains. Po přechodném období tak pod Squarespace spadne tato část Googlu, včetně zhruba 10 miliónů hostovaných domén, používaných milióny zákazníků po celém světě.

Google zajistí stávajícím zákazníkům bezproblémový přechod pod Squarespace v nadcházejících měsících, během kterých budou začleněni do struktur Squarespace. Společnost Squarespace se prozměnu zavazuje, že po dobu 12 měsíců bude ctít dohodnuté ceny zákazníků ještě s Googlem a následně zákazníkům poskytne vhodné nabídky pro přechod pod Squarespace. Také jakožto přeprodejce Google Workspace poskytne zákazníkům exkluzivně domény k předplatnému Workspace, a to minimálně pod dobu tří let. Očekává se, že celý obchod bude dokončen letos na podzim.

Lisa Su potvrzuje zaměření AMD na ROCm

V diskusi s výojářem Georgem Hotzem z Tiny Corp vychází jasné potvrzení z úst šéfky AMD: ROCm podporujeme, nebojte se pro něj vyvíjet. George Hotz se totiž nechal hlasitě slyšet, že kolem AMD ROCm není natolik jasno, aby jeho podpoře v rámci vyvíjených systémů neuronových sítí věnoval úsilí, pokud to nemá budoucnost. A jelikož zatím historická zkušenost je taková, že co Lisa Su řekne, to je pravda, pak to berme jako holý fakt. AMD je tu, věnuje podpoře svých GPU stále rostoucí úsilí stále rostoucího počtu vývojářů a platí to i pro výpočetní vrstvy.