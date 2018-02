Obsah

1. Standardní dialogy v knihovně PySide

V dnešním článku se seznámíme s dalšími možnostmi nabízenými knihovnou PySide. Podobně, jako je tomu i v dalších frameworcích určených pro tvorbu aplikací s grafickým uživatelským rozhraním, nabízí i knihovna PySide programátorům několik typů standardních dialogů. Tyto dialogy jsou navrženy takovým způsobem, aby svým vzhledem i chováním odpovídaly chování aplikací na dané platformě. Současná verze knihovny PySide nabízí tyto dialogy (jejich třídy jsou odvozeny od obecného dialogu QDialog):

Třída Stručný popis QMessageBox zobrazení zprávy uživateli QErrorMessage zobrazení chybové zprávy popř. průběžně se doplňujících informací QInputDialog vyžádání vstupu od uživatele QColorDialog výběr barvy QFontDialog výběr fontu QFileDialog výběr souboru nebo adresáře QAbstractPrintDialog základní implementace dialogu pro konfiguraci tiskáren QPrintDialog ucelený dialog pro výběr a konfiguraci tiskárny QAbstractPageSetupDialog základní implementace dialogu pro nastavení tisku dokumentu QPageSetupDialog nastavení tisku dokumentu QWizard dialog sestavený ze sekvence „stránek“, které uživatel postupně vyplňuje QProgressDialog zobrazení průběhu déletrvající operace QPrintPreviewDialog dialog pro náhled na dokument, který se má vytisknout + pro nastavení tiskových stran atd.

Všechny tyto typy dialogů si postupně popíšeme.

2. Dialog pro zobrazení zprávy uživateli

Nejjednodušším dialogem podporovaným knihovnou PySide je dialog určený pro zobrazení zprávy uživateli. V tomto dialogu je možné kromě vlastní jednořádkové či víceřádkové zprávy specifikovat i ikonu zobrazenou uživateli a popř. upravit počet a význam tlačítek. Podívejme se, jak se tento dialog zobrazí. Není to nic složitého:

def showMessageBox(self): msgBox = QtGui.QMessageBox() msgBox.setText(u'Zpráva') msgBox.exec_()

Obrázek 1: Dialog s ikonou QMessageBox.Information.

Ikonu vkládanou do dialogu je možné nakonfigurovat dvěma způsoby. Buď lze použít metodu setIconPixmap(), které se předá libovolná pixmapa, což je sice řešení flexibilní, ovšem bude složité vybrat takovou ikonu, která zapadne do L&F celého desktopového prostředí. Pokud se jedná o nějakou zprávu se standardním významem, je výhodnější namísto setIconPixmap() zavolat metodu nazvanou setIcon(), které se předá jedna z následujících konstant:

Ikona QMessageBox.NoIcon QMessageBox.Question QMessageBox.Information QMessageBox.Warning QMessageBox.Critical

Obrázek 2: Dialog s ikonou QMessageBox.Question.

Vytvoření dialogu tedy může vypadat následovně:

def showMessageBox(self): msgBox = QtGui.QMessageBox() msgBox.setText(u'Zpráva') msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information) msgBox.exec_()

Obrázek 3: Dialog s ikonou QMessageBox.Warning.

Dialog lze konfigurovat i dalšími způsoby, například do něj je možné přidávat další tlačítka. S těmito způsoby se seznámíme v závěrečné části tohoto článku.

Obrázek 4: Dialog s ikonou QMessageBox.Critical.

3. První demonstrační příklad: jednoduchý dialog s ikonou a textovou zprávou

V dnešním prvním demonstračním příkladu je ukázán způsob zobrazení jednoduchého dialogu, v němž je umístěna informační ikona a taktéž zpráva. Ta může být jednořádková či víceřádková. Tento dialog zobrazíte po výběru tlačítka „Message Box“, jehož stisk zavolá handler showMessageBox (kód této funkce byl ukázán v předchozí kapitole):

#!/usr/bin/env python # vim: set fileencoding=utf-8 import sys # import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI from PySide import QtCore from PySide import QtGui # nový widget bude odvozen od obecného widgetu class MainWindowContent(QtGui.QWidget): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindowContent, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): quitButton = self.prepareQuitButton() messageBoxButton = self.prepareMessageBoxButton() # vytvoření správce geometrie topLayout = QtGui.QVBoxLayout() # umístění widgetů do okna topLayout.addWidget(messageBoxButton) topLayout.addWidget(quitButton) # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna self.setLayout(topLayout) def prepareMessageBoxButton(self): # tlačítko messageBoxButton = QtGui.QPushButton('Message Box', self) messageBoxButton.resize(messageBoxButton.sizeHint()) # navázání akce na signál messageBoxButton.clicked.connect(self.showMessageBox) return messageBoxButton def prepareQuitButton(self): # tlačítko quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self) quitButton.resize(quitButton.sizeHint()) # navázání akce na signál quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit) return quitButton def showMessageBox(self): msgBox = QtGui.QMessageBox() msgBox.setText(u'Zpráva') msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information) msgBox.exec_() # nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna class MainWindow(QtGui.QMainWindow): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindow, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): # velikost není potřeba specifikovat # self.resize(320, 240) self.setWindowTitle("QMessageBox") # vložení komponenty do okna self.setCentralWidget(MainWindowContent()) def run(self, app): # zobrazení okna na obrazovce self.show() # vstup do smyčky událostí (event loop) app.exec_() def main(): app = QtGui.QApplication(sys.argv) MainWindow().run(app) if __name__ == '__main__': main()

4. Dialog pro zobrazení chybové zprávy

Druhým typem dialogu, s nímž se v dnešním článku setkáme, je dialog sloužící pro zobrazení chybové zprávy popř. pro doplnění dalších informací o chybě. Tento dialog je reprezentován třídou QErrorMessage popř. potomky této třídy. Jedním z podstatných rozdílů mezi tímto dialogem a výše popsaným dialogem QMessageBox je fakt, že u chybového dialogu je možné s využitím zobrazeného zatrhávacího tlačítka (checkboxu) zajistit, aby se již podobné typy zpráv uživateli nezobrazovaly. Nejprve se však podívejme na tu nejjednodušší variantu dialogu se zobrazením chybové zprávy. Ten se nakonfiguruje následujícím způsobem:

def showErrorMessage(self): msgBox = QtGui.QErrorMessage() msgBox.showMessage(u'Chybová zpráva') msgBox.exec_()

Obrázek 5: Dialog se zobrazením chybové zprávy a taktéž se zatrhávacím tlačítkem, pomocí něhož lze pozastavit výpis podobných typů zpráv.

5. Druhý demonstrační příklad: zobrazení chybové zprávy

Zobrazení jednoduché chybové zprávy v chybovém dialogu, prozatím ovšem bez naprogramování reakce na nastavení checkboxu uživatelem, je ukázán v dnešním druhém demonstračním příkladu, jehož zdrojový kód je zobrazen pod tímto odstavcem:

#!/usr/bin/env python # vim: set fileencoding=utf-8 import sys # import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI from PySide import QtCore from PySide import QtGui # nový widget bude odvozen od obecného widgetu class MainWindowContent(QtGui.QWidget): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindowContent, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): quitButton = self.prepareQuitButton() errorMessageButton = self.prepareErrorMessageButton() # vytvoření správce geometrie topLayout = QtGui.QVBoxLayout() # umístění widgetů do okna topLayout.addWidget(errorMessageButton) topLayout.addWidget(quitButton) # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna self.setLayout(topLayout) def prepareErrorMessageButton(self): # tlačítko errorMessageButton = QtGui.QPushButton('Error Message', self) errorMessageButton.resize(errorMessageButton.sizeHint()) # navázání akce na signál errorMessageButton.clicked.connect(self.showErrorMessage) return errorMessageButton def prepareQuitButton(self): # tlačítko quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self) quitButton.resize(quitButton.sizeHint()) # navázání akce na signál quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit) return quitButton def showErrorMessage(self): msgBox = QtGui.QErrorMessage() msgBox.showMessage(u'Chybová zpráva') msgBox.exec_() # nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna class MainWindow(QtGui.QMainWindow): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindow, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): # velikost není potřeba specifikovat # self.resize(320, 240) self.setWindowTitle("QErrorMessage") # vložení komponenty do okna self.setCentralWidget(MainWindowContent()) def run(self, app): # zobrazení okna na obrazovce self.show() # vstup do smyčky událostí (event loop) app.exec_() def main(): app = QtGui.QApplication(sys.argv) MainWindow().run(app) if __name__ == '__main__': main()

6. Jednoduché dialogy pro vstup údajů

V případě, že budeme od uživatele vyžadovat zadání nějakých údajů popř. výběr prvků z nějakého seznamu, máme k dispozici tři možnosti:

Použít běžné ovládací prvky (widgety) určené pro vstup údajů a zabudovat tyto widgety přímo do oken aplikace. S většinou těchto widgetů jsme se již setkali, další si popíšeme v navazujících částech tohoto seriálu. Naprogramovat si vlastní vstupní dialogy, ať již modální či nemodální. Využít standardní typ dialogu představovaný třídouQInputDialog. Možnosti nabízené touto třídou jsou sice na jednu stranu omezené (vždy jen jeden typ vstupu), na stranu druhou je však použití standardních dialogů velmi jednoduché – většinou se jedná o pouhých několik řádků v programu.

V navazujících kapitolách si ukážeme pět různých podob dialogů podporovaných třídou QInputDialog

Dialog pro vstup textu

Dialog pro vstup celočíselné hodnoty

Dialog pro vstup reálné hodnoty

Dialog pro výběr prvku s využitím kombo boxu

Dialog pro výběr prvku ze seznamu

7. Vstupní dialog nakonfigurovaný pro zadání běžného textu

První typ dialogu, který očekává vstup od uživatele, je dialog určený pro zápis běžného jednořádkového textu. Pokud budete chtít tento dialog v aplikaci použít, postačuje vytvořit instanci třídy QInputDialog, nastavit typ vstupu na hodnotu QInputDialog.TextInput a po uzavření dialogu zjistit, jaký text byl uživatelem zapsán, pomocí metody QInputDialog.textValue():

def textInputDialogHandler(self): # vytvoření a konfigurace vstupního dialogu dialog = QtGui.QInputDialog(self) dialog.setInputMode(QtGui.QInputDialog.TextInput) # zobrazení dialogu a čekání na uživatelský vstup result = dialog.exec_() # zpracování výsledků return dialog.textValue()

Při práci s tímto typem dialogu můžeme použít několik metod pro jeho další konfiguraci:

Metoda Význam setLabelText výzva, která je zobrazena nad nebo vedle vstupního textového pole setTextValue výchozí text, který je do pole zapsán ve chvíli zobrazení dialogu setOkButtonText text zobrazený na tlačítku [Ok] setCancelButtonText text zobrazený na tlačítku [Storno] setEchoMode nastavení zpětné vazby mezi zapisovaným textem a obsahem textového pole (modifikováno u zápisu hesla atd.)

Samotné vstupní textové pole se ovládá naprosto stejně jako již popsaný widget QLineEdit.

Většinou je nutné rozlišit, zda bylo stlačeno tlačítko [Ok] nebo [Storno]. Pro tento účel je nutné otestovat návratovou hodnotu metody QInputDialog.exec_(), například takto:

def textInputDialogHandler(self): # vytvoření a konfigurace vstupního dialogu dialog = QtGui.QInputDialog(self) dialog.setInputMode(QtGui.QInputDialog.TextInput) dialog.setLabelText("Text input:") dialog.setTextValue("default text") # zobrazení dialogu a čekání na uživatelský vstup result = dialog.exec_() # zpracování a zobrazení výsledků text = dialog.textValue() message = "Entered text: '{t}'

Clicked on: {c}".format( t=text, c="Ok" if result == 1 else "Cancel") self.showMessageBox(message)

Obrázek 6: Dialog pro vstup běžného jednořádkového textu.

8. Třetí demonstrační příklad: dialog pro zadání jednořádkového textu

V dnešním třetím demonstračním příkladu je ukázán jak způsob zobrazení dialogu určeného pro zadání jednořádkového textu, tak i otestování, zda uživatel po zadání textu vybral tlačítko [Ok] nebo [Storno], což je důležité, protože i při stisku tlačítka [Storno] se vrátí vyplněná hodnota textového políčka a nikoli (například) prázdný řetězec či None. Podívejme se nyní na zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu:

#!/usr/bin/env python # vim: set fileencoding=utf-8 import sys # import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI from PySide import QtCore from PySide import QtGui # nový widget bude odvozen od obecného widgetu class MainWindowContent(QtGui.QWidget): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindowContent, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): quitButton = self.prepareQuitButton() textInputDialogButton = self.prepareButton( "Text Input", self.textInputDialogHandler) # vytvoření správce geometrie topLayout = QtGui.QVBoxLayout() # umístění widgetů do okna topLayout.addWidget(textInputDialogButton) topLayout.addWidget(quitButton) # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna self.setLayout(topLayout) def textInputDialogHandler(self): # vytvoření a konfigurace vstupního dialogu dialog = QtGui.QInputDialog(self) dialog.setInputMode(QtGui.QInputDialog.TextInput) dialog.setLabelText("Text input:") dialog.setTextValue("default text") # zobrazení dialogu a čekání na uživatelský vstup result = dialog.exec_() # zpracování a zobrazení výsledků text = dialog.textValue() message = "Entered text: '{t}'

Clicked on: {c}".format( t=text, c="Ok" if result == 1 else "Cancel") self.showMessageBox(message) def prepareButton(self, label, handler): # tlačítko button = QtGui.QPushButton(label, self) button.resize(button.sizeHint()) # navázání akce na signál button.clicked.connect(handler) return button def prepareQuitButton(self): # tlačítko quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self) quitButton.resize(quitButton.sizeHint()) # navázání akce na signál quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit) return quitButton def showMessageBox(self, text): msgBox = QtGui.QMessageBox() msgBox.setText(text) msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information) msgBox.exec_() # nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna class MainWindow(QtGui.QMainWindow): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindow, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): # velikost není potřeba specifikovat # self.resize(320, 240) self.setWindowTitle("QInputDialog") # vložení komponenty do okna self.setCentralWidget(MainWindowContent()) def run(self, app): # zobrazení okna na obrazovce self.show() # vstup do smyčky událostí (event loop) app.exec_() def main(): app = QtGui.QApplication(sys.argv) MainWindow().run(app) if __name__ == '__main__': main()

9. Vstupní dialog nakonfigurovaný pro zadání celého čísla

Vstupní dialog QInputDialog je možné nakonfigurovat takovým způsobem, aby namísto libovolného textu bylo možné zadat pouze celočíselnou hodnotu, navíc v předem známém rozsahu. Vedle vstupního pole se zobrazí pomocná tlačítka „nahoru“ a „dolů“, kterými lze číselné hodnoty přetáčet (stejně bude fungovat i kolečko myši). Aby se skutečně povolil vstup celočíselných údajů, je nutné specifikovat vstupní režim, a to takto:

dialog.setInputMode(QtGui.QInputDialog.IntInput)

Dialog se zobrazí metodou exec_(), s níž jsme se již setkali v předchozích kapitolách. Po uzavření dialogu se přečtení hodnoty ze vstupního pole provádí metodou intValue() a nikoli textValue():

def integerInputDialogHandler(self): # vytvoření a konfigurace vstupního dialogu dialog = QtGui.QInputDialog(self) dialog.setInputMode(QtGui.QInputDialog.IntInput) # zobrazení dialogu a čekání na uživatelský vstup result = dialog.exec_() # zpracování výsledků return dialog.intValue()

Obrázek 7: Dialog pro vstup celočíselné hodnoty ze zadaného rozsahu.

Kromě již zmíněných metod je ještě možné nastavit další parametry pole pro vstup celočíselných údajů a tím do jisté míry omezit další programové kontroly prováděné po uzavření dialogu (implicitně je možné zadávat jen hodnoty do 99):

Metoda Význam setIntValue výchozí číselná hodnota zobrazená společně s dialogem setIntMinimum minimální povolená číselná hodnota setIntMaximum maximální povolená číselná hodnota setIntRange kombinace obou předchozích metod (předávají se dvě hodnoty min a max) setIntStep krok při použití kolečka myši nebo tlačítek „nahoru“ a „dolů“

Výše uvedené metody se použijí takto:

def integerInputDialogHandler(self): # vytvoření a konfigurace vstupního dialogu dialog = QtGui.QInputDialog(self) dialog.setInputMode(QtGui.QInputDialog.IntInput) dialog.setLabelText("Integer input:") dialog.setIntValue(15) dialog.setIntMinimum(10) dialog.setIntMaximum(20) # zobrazení dialogu a čekání na uživatelský vstup result = dialog.exec_() # zpracování a zobrazení výsledků value = dialog.intValue() message = "Entered value: '{v}'

Clicked on: {c}".format( v=value, c="Ok" if result == 1 else "Cancel")

10. Čtvrtý demonstrační příklad: dialog pro specifikaci celého čísla

Použití standardního dialogu, který po svém zobrazení očekává zadání celého čísla od uživatele, je ukázáno v dnešním čtvrtém demonstračním příkladu, jehož zdrojový kód je zobrazen pod tímto odstavcem:

#!/usr/bin/env python # vim: set fileencoding=utf-8 import sys # import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI from PySide import QtCore from PySide import QtGui # nový widget bude odvozen od obecného widgetu class MainWindowContent(QtGui.QWidget): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindowContent, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): quitButton = self.prepareQuitButton() integerInputDialogButton = self.prepareButton( "Integer value input", self.integerInputDialogHandler) # vytvoření správce geometrie topLayout = QtGui.QVBoxLayout() # umístění widgetů do okna topLayout.addWidget(integerInputDialogButton) topLayout.addWidget(quitButton) # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna self.setLayout(topLayout) def integerInputDialogHandler(self): # vytvoření a konfigurace vstupního dialogu dialog = QtGui.QInputDialog(self) dialog.setInputMode(QtGui.QInputDialog.IntInput) dialog.setLabelText("Integer input:") dialog.setIntMinimum(10) dialog.setIntMaximum(20) # zobrazení dialogu a čekání na uživatelský vstup result = dialog.exec_() # zpracování a zobrazení výsledků value = dialog.intValue() message = "Entered value: '{v}'

Clicked on: {c}".format( v=value, c="Ok" if result == 1 else "Cancel") self.showMessageBox(message) def prepareButton(self, label, handler): # tlačítko button = QtGui.QPushButton(label, self) button.resize(button.sizeHint()) # navázání akce na signál button.clicked.connect(handler) return button def prepareQuitButton(self): # tlačítko quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self) quitButton.resize(quitButton.sizeHint()) # navázání akce na signál quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit) return quitButton def showMessageBox(self, text): msgBox = QtGui.QMessageBox() msgBox.setText(text) msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information) msgBox.exec_() # nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna class MainWindow(QtGui.QMainWindow): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindow, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): # velikost není potřeba specifikovat # self.resize(320, 240) self.setWindowTitle("QInputDialog") # vložení komponenty do okna self.setCentralWidget(MainWindowContent()) def run(self, app): # zobrazení okna na obrazovce self.show() # vstup do smyčky událostí (event loop) app.exec_() def main(): app = QtGui.QApplication(sys.argv) MainWindow().run(app) if __name__ == '__main__': main()

11. Vstupní dialog nakonfigurovaný pro zadání reálného čísla

Jen nepatrnou úpravou je možné zajistit, aby vstupní dialog akceptoval reálná čísla a nikoli jen čísla celá:

dialog.setInputMode(QtGui.QInputDialog.DoubleInput)

U tohoto typu vstupu je opět možné nastavit minimální a maximální akceptovatelné hodnoty, navíc je ovšem možné specifikovat, kolik desetinných míst se implicitně zobrazí:

Metoda Význam setDoubleValue výchozí číselná hodnota zobrazená společně s dialogem setDoubleMinimum minimální povolená číselná hodnota setDoubleMaximum maximální povolená číselná hodnota setDoubleRange kombinace obou předchozích metod (předávají se dvě hodnoty min a max) setDoubleStep krok při použití kolečka myši nebo tlačítek „nahoru“ a „dolů“ setDoubleDecimals počet zobrazených desetinných míst

Příklad použití dialogu pro zadání reálného čísla:

def doubleInputDialogHandler(self): # vytvoření a konfigurace vstupního dialogu dialog = QtGui.QInputDialog(self) dialog.setInputMode(QtGui.QInputDialog.DoubleInput) dialog.setLabelText("Double value input:") dialog.setDoubleRange(0.0, 7.5) dialog.setDoubleDecimals(2) # zobrazení dialogu a čekání na uživatelský vstup result = dialog.exec_() # zpracování a zobrazení výsledků value = dialog.doubleValue() message = "Entered value: '{v}'

Clicked on: {c}".format( v=value, c="Ok" if result == 1 else "Cancel") self.showMessageBox(message)

Obrázek 8: Dialog pro vstup reálné hodnoty ze zadaného rozsahu.

12. Pátý demonstrační příklad: dialog pro specifikaci reálného čísla

Opět se podívejme na to, jakým způsobem lze nakonfigurovat dialog určený pro specifikaci reálného čísla uživatelem. Používáme přitom metody popsané v předchozí kapitole. Následuje výpis zdrojového kódu demonstračního příkladu:

#!/usr/bin/env python # vim: set fileencoding=utf-8 import sys # import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI from PySide import QtCore from PySide import QtGui # nový widget bude odvozen od obecného widgetu class MainWindowContent(QtGui.QWidget): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindowContent, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): quitButton = self.prepareQuitButton() doubleInputDialogButton = self.prepareButton( "Double value input", self.doubleInputDialogHandler) # vytvoření správce geometrie topLayout = QtGui.QVBoxLayout() # umístění widgetů do okna topLayout.addWidget(doubleInputDialogButton) topLayout.addWidget(quitButton) # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna self.setLayout(topLayout) def doubleInputDialogHandler(self): # vytvoření a konfigurace vstupního dialogu dialog = QtGui.QInputDialog(self) dialog.setInputMode(QtGui.QInputDialog.DoubleInput) dialog.setLabelText("Double value input:") dialog.setDoubleRange(0.0, 7.5) dialog.setDoubleDecimals(2) # zobrazení dialogu a čekání na uživatelský vstup result = dialog.exec_() # zpracování a zobrazení výsledků value = dialog.doubleValue() message = "Entered value: '{v}'

Clicked on: {c}".format( v=value, c="Ok" if result == 1 else "Cancel") self.showMessageBox(message) def prepareButton(self, label, handler): # tlačítko button = QtGui.QPushButton(label, self) button.resize(button.sizeHint()) # navázání akce na signál button.clicked.connect(handler) return button def prepareQuitButton(self): # tlačítko quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self) quitButton.resize(quitButton.sizeHint()) # navázání akce na signál quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit) return quitButton def showMessageBox(self, text): msgBox = QtGui.QMessageBox() msgBox.setText(text) msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information) msgBox.exec_() # nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna class MainWindow(QtGui.QMainWindow): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindow, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): # velikost není potřeba specifikovat # self.resize(320, 240) self.setWindowTitle("QInputDialog") # vložení komponenty do okna self.setCentralWidget(MainWindowContent()) def run(self, app): # zobrazení okna na obrazovce self.show() # vstup do smyčky událostí (event loop) app.exec_() def main(): app = QtGui.QApplication(sys.argv) MainWindow().run(app) if __name__ == '__main__': main()

13. Dialog s výběrem prvku ze seznamu nebo kombo boxu

Poslední možností, kterou nám QInputDialog nabízí, je výběr prvku z předem zadaného seznamu. Tento seznam se zobrazí buď pomocí kombo boxu (což šetří místo na úkor přehlednosti) nebo klasickým seznamem. Použití kombo boxu se provede následovně:

def textInputDialogHandler(self): # vytvoření a konfigurace vstupního dialogu dialog = QtGui.QInputDialog(self) dialog.setLabelText("Your choice:") dialog.setComboBoxItems(["Assembler", "Bash", "C", "C++", "Clojure", "Python"]) # zobrazení dialogu a čekání na uživatelský vstup result = dialog.exec_() # zpracování výsledků return dialog.textValue()

Obrázek 9: Výběr prvku s využitím kombo boxu.

Pokud preferujete klasický seznam, je funkci zapotřebí nepatrně upravit:

def textInputDialogHandler(self): # vytvoření a konfigurace vstupního dialogu dialog = QtGui.QInputDialog(self) dialog.setLabelText("Your choice:") dialog.setOption(QtGui.QInputDialog.UseListViewForComboBoxItems, True) dialog.setComboBoxItems(["Assembler", "Bash", "C", "C++", "Clojure", "Python"]) # zobrazení dialogu a čekání na uživatelský vstup result = dialog.exec_() # zpracování výsledků return dialog.textValue()

14. Šestý demonstrační příklad: výběr prvku z kombo boxu

Zobrazení dialogu, který si od uživatele vyžádá výběr prvku z kombo boxu, je implementováno v dnešním šestém demonstračním příkladu, jehož zdrojový kód je zobrazen pod tímto odstavcem:

#!/usr/bin/env python # vim: set fileencoding=utf-8 import sys # import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI from PySide import QtCore from PySide import QtGui # nový widget bude odvozen od obecného widgetu class MainWindowContent(QtGui.QWidget): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindowContent, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): quitButton = self.prepareQuitButton() textInputDialogButton = self.prepareButton( "Text Input", self.textInputDialogHandler) # vytvoření správce geometrie topLayout = QtGui.QVBoxLayout() # umístění widgetů do okna topLayout.addWidget(textInputDialogButton) topLayout.addWidget(quitButton) # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna self.setLayout(topLayout) def textInputDialogHandler(self): # vytvoření a konfigurace vstupního dialogu dialog = QtGui.QInputDialog(self) dialog.setLabelText("Your choice:") dialog.setComboBoxItems(["Assembler", "Bash", "C", "C++", "Clojure", "Python"]) # zobrazení dialogu a čekání na uživatelský vstup result = dialog.exec_() # zpracování a zobrazení výsledků text = dialog.textValue() message = "Entered text: '{t}'

Clicked on: {c}".format( t=text, c="Ok" if result == 1 else "Cancel") self.showMessageBox(message) def prepareButton(self, label, handler): # tlačítko button = QtGui.QPushButton(label, self) button.resize(button.sizeHint()) # navázání akce na signál button.clicked.connect(handler) return button def prepareQuitButton(self): # tlačítko quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self) quitButton.resize(quitButton.sizeHint()) # navázání akce na signál quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit) return quitButton def showMessageBox(self, text): msgBox = QtGui.QMessageBox() msgBox.setText(text) msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information) msgBox.exec_() # nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna class MainWindow(QtGui.QMainWindow): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindow, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): # velikost není potřeba specifikovat # self.resize(320, 240) self.setWindowTitle("QInputDialog") # vložení komponenty do okna self.setCentralWidget(MainWindowContent()) def run(self, app): # zobrazení okna na obrazovce self.show() # vstup do smyčky událostí (event loop) app.exec_() def main(): app = QtGui.QApplication(sys.argv) MainWindow().run(app) if __name__ == '__main__': main()

15. Sedmý demonstrační příklad: výběr prvku ze seznamu

Sedmý demonstrační příklad se od příkladu předchozího odlišuje pouze v jediném řádku:

dialog.setOption(QtGui.QInputDialog.UseListViewForComboBoxItems, True)

Tímto řádkem se specifikuje použití klasického list boxu namísto kombo boxu. Navíc si povšimněte, že implicitně není vybrán žádný prvek a tudíž dialog zobrazí tlačítko [Ok] šedou barvou a nebude ho možné stisknout do té doby, dokud uživatel nějaký prvek explicitně nevybere:

Obrázek 10: Screenshot dialogu ze sedmého demonstračního příkladu.

Opět následuje výpis zdrojového kódu tohoto příkladu:

#!/usr/bin/env python # vim: set fileencoding=utf-8 import sys # import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI from PySide import QtCore from PySide import QtGui # nový widget bude odvozen od obecného widgetu class MainWindowContent(QtGui.QWidget): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindowContent, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): quitButton = self.prepareQuitButton() textInputDialogButton = self.prepareButton( "Text Input", self.textInputDialogHandler) # vytvoření správce geometrie topLayout = QtGui.QVBoxLayout() # umístění widgetů do okna topLayout.addWidget(textInputDialogButton) topLayout.addWidget(quitButton) # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna self.setLayout(topLayout) def textInputDialogHandler(self): # vytvoření a konfigurace vstupního dialogu dialog = QtGui.QInputDialog(self) dialog.setLabelText("Your choice:") dialog.setOption(QtGui.QInputDialog.UseListViewForComboBoxItems, True) dialog.setComboBoxItems(["Assembler", "Bash", "C", "C++", "Clojure", "Python"]) # zobrazení dialogu a čekání na uživatelský vstup result = dialog.exec_() # zpracování a zobrazení výsledků text = dialog.textValue() message = "Entered text: '{t}'

Clicked on: {c}".format( t=text, c="Ok" if result == 1 else "Cancel") self.showMessageBox(message) def prepareButton(self, label, handler): # tlačítko button = QtGui.QPushButton(label, self) button.resize(button.sizeHint()) # navázání akce na signál button.clicked.connect(handler) return button def prepareQuitButton(self): # tlačítko quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self) quitButton.resize(quitButton.sizeHint()) # navázání akce na signál quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit) return quitButton def showMessageBox(self, text): msgBox = QtGui.QMessageBox() msgBox.setText(text) msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information) msgBox.exec_() # nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna class MainWindow(QtGui.QMainWindow): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindow, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): # velikost není potřeba specifikovat # self.resize(320, 240) self.setWindowTitle("QInputDialog") # vložení komponenty do okna self.setCentralWidget(MainWindowContent()) def run(self, app): # zobrazení okna na obrazovce self.show() # vstup do smyčky událostí (event loop) app.exec_() def main(): app = QtGui.QApplication(sys.argv) MainWindow().run(app) if __name__ == '__main__': main()

16. Standardní dialog pro výběr barvy z palety

Poslední typ standardního dialogu, s nímž se dnes setkáme, slouží pro výběr barvy z barvové palety. Tento dialog je představován třídou QColorDialog a zobrazit je ho snadné:

def showColorDialog(self): colorDialog = QtGui.QColorDialog() result = colorDialog.exec_() selected = colorDialog.selectedColor()

Před zobrazením tohoto dialogu je možné přednastavit barvu, a to s využitím metody setCurrentColor(), které se předá instanci třídy QColor:

def showColorDialog(self): colorDialog = QtGui.QColorDialog() colorDialog.setCurrentColor(QtGui.QColor("#aabbcc")) result = colorDialog.exec_() selected = colorDialog.selectedColor()

Pokud budete chtít zjistit, jakou barvu uživatel vybral, stačí po zobrazení dialogu zavolat metodu selectedColor() a z navrácené hodnoty pak metodami red(), green() a blue() získat jednotlivé barvové složky:

def showColorDialog(self): colorDialog = QtGui.QColorDialog() colorDialog.setCurrentColor(QtGui.QColor("#aabbcc")) result = colorDialog.exec_() selected = colorDialog.selectedColor() message = "Selected color: {r} {g} {b}

Clicked on: {c}".format( r=selected.red(), g=selected.green(), b=selected.blue(), c="Ok" if result == 1 else "Cancel") self.showMessageBox(message)

Obrázek 11: Standardní dialog pro výběr barvy.

17. Osmý demonstrační příklad: dialog pro výběr barvy

V osmém demonstračním příkladu si ukážeme, jakým způsobem je možné použít standardní dialog určený pro výběr barvy. Základní postup pro použití tohoto typu dialogu jsme si již vysvětlili v předchozí kapitole, takže zde jen pro úplnost dialog zabudujeme do naší testovací aplikace:

#!/usr/bin/env python # vim: set fileencoding=utf-8 import sys # import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI from PySide import QtCore from PySide import QtGui # nový widget bude odvozen od obecného widgetu class MainWindowContent(QtGui.QWidget): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindowContent, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): quitButton = self.prepareQuitButton() colorDialogButton = self.prepareColorDialogButton() # vytvoření správce geometrie topLayout = QtGui.QVBoxLayout() # umístění widgetů do okna topLayout.addWidget(colorDialogButton) topLayout.addWidget(quitButton) # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna self.setLayout(topLayout) def prepareColorDialogButton(self): # tlačítko colorDialogButton = QtGui.QPushButton('Select color', self) colorDialogButton.resize(colorDialogButton.sizeHint()) # navázání akce na signál colorDialogButton.clicked.connect(self.showColorDialog) return colorDialogButton def prepareQuitButton(self): # tlačítko quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self) quitButton.resize(quitButton.sizeHint()) # navázání akce na signál quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit) return quitButton def showColorDialog(self): colorDialog = QtGui.QColorDialog() colorDialog.setCurrentColor(QtGui.QColor("#aabbcc")) result = colorDialog.exec_() selected = colorDialog.selectedColor() message = "Selected color: {r} {g} {b}

Clicked on: {c}".format( r=selected.red(), g=selected.green(), b=selected.blue(), c="Ok" if result == 1 else "Cancel") self.showMessageBox(message) def showMessageBox(self, text): msgBox = QtGui.QMessageBox() msgBox.setText(text) msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information) msgBox.exec_() # nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna class MainWindow(QtGui.QMainWindow): def __init__(self): # zavoláme konstruktor předka super(MainWindow, self).__init__() # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna self.prepareGUI() def prepareGUI(self): # velikost není potřeba specifikovat # self.resize(320, 240) self.setWindowTitle("QColorDialog") # vložení komponenty do okna self.setCentralWidget(MainWindowContent()) def run(self, app): # zobrazení okna na obrazovce self.show() # vstup do smyčky událostí (event loop) app.exec_() def main(): app = QtGui.QApplication(sys.argv) MainWindow().run(app) if __name__ == '__main__': main()

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech osmi dnes popsaných demonstračních příkladů byly opět, podobně jako tomu bylo i v předchozích článcích, uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/pre­sentations. Pokud nechcete klonovat celý repositář, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Adresa 1 118_message_box.py https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/Pyt­hon_GUI/PySide/118_message_box­.py 2 119_error_message.py https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/Pyt­hon_GUI/PySide/119_error_mes­sage.py 3 120_text_input_dialog.py https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/Pyt­hon_GUI/PySide/120_text_in­put_dialog.py 4 121_integer_value_input_dialog.py https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/Pyt­hon_GUI/PySide/121_integer_va­lue_input_dialog.py 5 122_double_value_input_dialog.py https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/Pyt­hon_GUI/PySide/122_double_va­lue_input_dialog.py 6 123_dialog_with_combo_box.py https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/Pyt­hon_GUI/PySide/123_dialog_wit­h_combo_box.py 7 124_dialog_with_listbox.py https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/Pyt­hon_GUI/PySide/124_dialog_wit­h_listbox.py 8 125_color_dialog.py https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/Pyt­hon_GUI/PySide/125_color_di­alog.py

