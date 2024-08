Obsah

1. Standardní grafické režimy karty VGA

2. Grafický režim 12H s rozlišením 640×480 pixelů se 16 barvami

3. Grafický režim 13H s rozlišením 320×200 pixelů s 256 barvami





4. Tabulka se všemi standardními grafickými režimy podporovanými BIOSem

5. Všechny standardní grafické režimy z pohledu programátora

6. První demonstrační příklad: přepnutí do režimu 12H a vykreslení vzorků na obrazovku

7. Druhý demonstrační příklad: vyplnění obrazovky v režimu 13H

8. Barvová paleta v režimu 12H (640×480)

9. Třetí demonstrační příklad: změna celé barvové palety v režimu 12H

10. DAC – číslicově-analogový převodník

11. Dvojí mapování barev v režimu 12H

12. Korektní změna zobrazení barev v režimu 12H

13. Demonstrační příklad: korektní změna zobrazení barev

14. Vykreslení jednotlivých pixelů v režimu 12H

15. Demonstrační příklad: vykreslení pixelů v režimu 12H

16. Vykreslení jednotlivých pixelů v režimu 13H: krátká nebo rychlá varianta?

17. Demonstrační příklad: vykreslení pixelů s využitím operace aritmetických posunů (bez násobení)

18. Dnešní poslední demonstrační příklad: náhrada násobení za vyhledávací tabulku

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Standardní i nestandardní grafické režimy karty VGA

V předchozím článku jsme si řekli, že grafická karta VGA je zpětně kompatibilní s kartami MDA, CGA i EGA. Týká se to samozřejmě i grafických režimů, což znamená, že řídicí registry karty VGA umožňovaly takové nastavení, které vedlo k emulaci všech grafických režimů nabízených kartami CGA i EGA, samozřejmě včetně struktury video paměti (režim sudá/lichá u karty CGA, bitové roviny karty EGA, 64barevná paleta této karty atd.).

Navíc je možné pomocí služeb VGA BIOSu nastavit dva nové standardní grafické režimy, které budou popsány v navazujících kapitolách. I přes tyto stejné znaky však karta VGA používala odlišný konektor pro připojení monitorů i odlišné signály. Například barvonosné signály již byly analogové, což konektoru VGA umožnilo „přežít“ až do dnešní doby.

Obrázek 1: Klasický dungeon Ishar využívající grafický režim s rozlišením 320×200 pixelů a 256 barev.

Poznámka: kromě toho lze ovšem vytvořit i prakticky nepřeberné množství režimů neoficiálních, ovšem nebude zaručena 100% funkcionalita na všech klonech VGA i na všech monitorech, protože například přímo společnost IBM poměrně dlouho po vydání VGA prodávala monitory s fixním časováním; takzvané multisync monitory byly většinou nabízeny jinými firmami. Nicméně ty režimy, které dodržují časování původních režimů a jsou tedy kompatibilní s IBM monitory, jsou většinou bezproblémové. To se ostatně týká i slavného X-mode (i když je možná dosti typické, že první článek o X-mode tento koncept nedodržoval a mnoho uživatelů mělo při hraní si s tímto režimem problémy).

Obrázek 2: Slavná hra Master of Orion (první a podle mého názoru nejlepší díl) taktéž využívá režim 320×200×256.

2. Grafický režim 12H s rozlišením 640×480 pixelů se 16 barvami

První z oficiálně podporovaných grafických režimů karty VGA nabízí rozlišení 640×480 pixelů při možnosti zobrazení maximálně šestnácti barev. V podstatě se jedná o rozšíření grafického režimu karty EGA s rozlišením 640×350 pixelů, protože „pouze“ došlo ke zvýšení vertikálního rozlišení, které je umožněno vyššími frekvencemi krystalů, které generují jak oba synchronizační signály (horizontální i vertikální), tak i hodinový signál použitý při přístupu do obrazové paměti (pixel clock), který je v případě tohoto režimu roven 25,175 MHz.

Obrázek 3: Mnoho aplikací i některé hry využívaly šestnáctibarevný režim s rozlišením 640×480 pixelů. Například Incredible Machines (ve skutečnosti byl u této hry režim částečně modifikován, takže neměl přesně 480 obrazových řádků, ovšem základem je standardní BIOSovský režim).

Podobně jako u karty EGA, i v grafickém režimu VGA 640×480×16 je obrazová paměť rozdělena do čtyř bitových rovin mapovaných z hlediska mikroprocesoru (přesněji řečeno mikroprocesoru běžícího v reálném režimu) do segmentu 0×a000:0000 až 0×a000:ffff. Čtení či zápis dat do bitových rovin není prováděn přímo, protože mezi mikroprocesor a obrazovou paměť jsou vloženy takzvané záchytné registry (latch) řízené pomocí několika konfiguračních registrů.

Obrázek 4: Další hra pracující v režimu 640×480×16 (zde bylo vertikální rozlišení sníženo úpravou HW registrů VGA).

Existuje několik navzájem odlišných režimů práce těchto registrů, z nichž pravděpodobně nejpoužívanějším režimem je čtení či zápis dat vždy pouze do jedné bitové roviny. Při zápisu je však možné data současně zapisovat do libovolné kombinace bitových rovin, takže například vymazání obrazovky lze v praxi provést pouze zápisem 640×480/8=38400 bajtů (zápis do všech čtyř bitových rovin současně) namísto skutečně přemazaných 640×480/2=153600 bajtů. Tento grafický režim má ještě jedno prvenství – jedná se o první oficiální grafický režim počítačů IBM PC, jehož pixely měly čtvercový tvar, což umožnilo zjednodušit některé algoritmy (například vykreslení kružnice Bresenhamovým algoritmem není nutné modifikovat s ohledem na nečtvercové pixely).

Obrázek 5: Do třetice grafický režim 640×480×16 – hra Warlords II (pozdější vydaná verze Warlords II Deluxe již do jisté míry podporovala grafické karty SVGA a 256 barev).

Poznámka: striktně řečeno ještě existuje režim 11H se stejným rozlišením, ale jen 2 barvami, který vyžaduje jedinou bitovou rovinu. Byl určen pro VGA karty s 64 kB video RAM, ovšem záhy se začaly všechny VGA prodávat s celými 256 kB, takže tento režim můžeme do značné míry ignorovat.

3. Grafický režim 13H s rozlišením 320×200 pixelů s 256 barvami

Druhý standardní grafický režim karty VGA, který je známý též pod jménem „mód 13H“ nabízel programátorům i uživatelům rozlišení 320×200 pixelů, ovšem počet současně zobrazitelných barev byl roven 256 z celkového počtu 218=262144 dostupných barevných odstínů. Tento grafický režim vznikl zvláštním „ohnutím“ HW karty VGA, konkrétně takzvaným zřetězením (chaining) všech čtyř bitových rovin tak, že barva prvního pixelu (osm bitů) je zapsána do první bitové roviny (první bajt), barva druhého pixelu do druhé roviny (druhý bajt), třetí pixel (překvapivě) do třetí bitové roviny, čtvrtý pixel do poslední bitové roviny, barva pátého pixelu opět do první roviny (pátý bajt) atd. – viz též obrázek číslo 6, na kterém je naznačena jak kombinace bitových rovin, tak i metoda zobrazení pixelů na obrazovce.

Obrázek 6: Struktura obrazové paměti v grafickém režimu 13H.

Z pohledu programátora však zřetězení znamenalo, že pixely byly uloženy lineárně za sebou, což je ten nejjednodušší způsob organizace obrazové paměti (framebufferu), kterému lze velmi snadno porozumět a používat. Při zřetězení bitových rovin je totiž sice celých 75% obrazové paměti nevyužito, protože v každé bitové rovině je adresovatelný vždy každý čtvrtý bajt, ale z hlediska procesoru se celá obrazová paměť jeví jako pole 320×200=64000 bajtů, přičemž každý bajt představuje index barvy jednoho pixelu – v reálném režimu procesoru 80×86 si snad nelze představit jednodušší strukturu obrazové paměti :-), takže není divu, že se tento grafický režim stal velmi populární.

Obrázek 7: DOSová varianta slavné hry Civilizace taktéž dokáže využívat režim 320×200×256 (popř. i jen 16 barev na starších systémech).

Poznámka: na bázi grafického režimu 320×200×256 vzniklo i velké množství nestandardních grafických režimů, z nichž nejznámější je režim-X (mode-X, X-mode), jímž se budeme zabývat v následující části tohoto seriálu. Tyto režimy, jakmile byly „objeveny“ (nejedná se totiž o režimy dostupné přes BIOS), začaly být často používány ve hrách a demech.

Obrázek 8: Další screenshot slavné hry Civilizace.

4. Tabulka se všemi standardními grafickými režimy podporovanými BIOSem

Nyní si již můžeme doplnit tabulku se standardními textovými a grafickými režimy podporovanými BIOSem o další režimy karty VGA. Jedná se o finální verzi tabulky, protože se vznikem SVGA již firma IBM neměla takovou pozici, aby byly nové režimy zavedeny do standardního BIOSu a navíc byla diverzita nových režimů příliš velká a vývoj poměrně rychlý na standardizaci (víc viz v samostatném článku):

Číslo (AL) Karty Monitory Typ Rozlišení Barvy Segment 00 CGA, EGA kompozitní text 40×25 mono, 16 barev 0×b800 01 CGA, EGA kompozitní, RGBI, EGA text 40×25 mono, 16 barev 0×b800 02 CGA, EGA kompozitní text 80×25 mono, 16 barev 0×b800 03 CGA, EGA kompozitní, RGBI, EGA text 80×25 mono, 16 barev 0×b800 04 CGA, EGA kompozitní, RGBI, EGA grafika 320×200 4 0×b800 05 CGA, EGA kompozitní grafika 320×200 4 0×b800 06 CGA, EGA kompozitní, RGBI, EGA grafika 640×200 2 0×b800 07 MDA, EGA TTL mono (MDA) text 80×25 mono+intenzita 0×b000 N/A Hercules TTL mono (MDA) grafika 720×348 mono 0×b000 nebo 0×b800 0d EGA EGA grafika 320×200 16 0×a000 0e EGA EGA grafika 640×200 16 0×a000 0f EGA TTL mono (MDA), EGA grafika 640×350 3 (BW) 0×a000 10 EGA EGA grafika 640×350 4 nebo 16 0×a000 11 VGA VGA (analog) grafika 640×480 2 0×a000 12 VGA VGA (analog) grafika 640×480 16 0×a000 13 VGA VGA (analog) grafika 320×200 256 0×a000

Poznámka: režim 0×0f dokáže „vykouzlit“ grafiku i na původních MDA monitorech, podobně jako karta Hecules. Zde se akorát používají 3 stupně šedi.

5. Všechny standardní grafické režimy z pohledu programátora

Na všechny grafické režimy podporované BIOSem (+ režim Herculesu) se můžeme podívat i z pohledu programátora. Zajímat nás bude začátek obrazové paměti (segment), způsob prokládání obrazových řádků, formát pixelů (zda jsou hodnoty uloženy v po sobě jdoucích bitech, nebo „kolmo“ v bitových rovinách), počet bitových rovin a taktéž to, zda jsou bitové roviny zřetězeny či nikoli:

# Číslo (AL) Karty Rozlišení Barvy Segment Prokládání řádků Formát pixelů Bitových rovin Zřetězení 1 04 CGA, EGA 320×200 4 0×b800 2:1 packed 1 ne 2 05 CGA, EGA 320×200 4 0×b800 2:1 packed 1 ne 3 06 CGA, EGA 640×200 2 0×b800 2:1 packed 1 ne 4 N/A Hercules 720×348 mono 0×b000 nebo 0×b800 4:1 packed 1 ne 5 0d EGA 320×200 16 0×a000 1:1 planar 4 ne 6 0e EGA 640×200 16 0×a000 1:1 planar 4 ne 7 0f EGA 640×350 3 (BW) 0×a000 1:1 planar 2 ne 8 10 EGA 640×350 4 nebo 16 0×a000 1:1 planar 2 nebo 4 ne 9 11 VGA 640×480 2 0×a000 1:1 planar 1 ne 10 12 VGA 640×480 16 0×a000 1:1 planar 4 ne 11 13 VGA 320×200 256 0×a000 1:1 packed 4 ano

Poznámka: v tabulce nalezneme určitý řád, takže se nedá říci, že by každý z jedenácti režimů byl zcela odlišný. Na druhou stranu je podpora více režimů pro programátora do jisté míry „minové pole“ (a důvod, proč je PC pro programátory tak zajímavé).

6. První demonstrační příklad: přepnutí do režimu 12H a vykreslení vzorků na obrazovku

Dnešní první demonstrační příklad ukazuje základní způsob použití režimu 640×480 se šestnácti barvami. Tento režim se ovládá naprosto stejně jako režim 640×350×16 karty EGA, pouze se zvýšil počet obrazových řádek a obsazená kapacita každé bitové roviny je rovna 38400 bajtům.

Obrázek 9: Výsledek běhu prvního demonstračního příkladu.

Úplný zdrojový kód prvního demonstračního příkladu:

; Graficky rezim karty VGA s rozlisenim 640x480 pixelu. ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o vga.com vga_gfx_mode_640x480.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o vga.com vga_gfx_mode_640x480.asm ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 mov ah, 0x4c int 0x21 %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 %endmacro ; nastaveni grafickeho rezimu %macro gfx_mode 1 mov ah, 0 mov al, %1 int 0x10 %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: gfx_mode 0x12 ; nastaveni rezimu 640x480 se sestnacti barvami mov ax, 0xa000 ; video RAM v textovem rezimu mov es, ax mov di, 0 ; nyni ES:DI obsahuje adresu prvniho pixelu ve video RAM mov cx, 640*480/8 ; pocet zapisovanych pixelu (ovsem pocitano v bajtech) mov al, 0 ; kod pixelu opak: stosb ; zapis vzorku inc al ; dalsi pixel loop opak ; opakujeme CX-krat wait_key ; cekani na klavesu exit ; navrat do DOSu

7. Druhý demonstrační příklad: vyplnění obrazovky v režimu 13H

V režimu 13H je vše snadné díky linearitě obrazové paměti a faktu, že každý pixel je uložen přesně v jednom bajtu. Vyplnění 320×200=64000 pixelů různými barvami lze tedy realizovat například takto:

mov ax, 0xa000 ; video RAM v textovem rezimu mov es, ax mov di, 0 ; nyni ES:DI obsahuje adresu prvniho pixelu ve video RAM mov cx, 320*200 ; pocet zapisovanych pixelu (pixel==bajt) mov al, 0 ; kod pixelu opak: stosb ; zapis barvy pixelu inc al ; dalsi pixel loop opak ; opakujeme CX-krat

Obrázek 10: Výsledek běhu druhého demonstračního příkladu.

Úplný zdrojový kód druhého demonstračního příkladu vypadá následovně:

; Graficky rezim karty VGA s rozlisenim 320x200 pixelu. ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o vga.com vga_gfx_mode_320x200.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o vga.com vga_gfx_mode_320x200.asm ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 mov ah, 0x4c int 0x21 %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 %endmacro ; nastaveni grafickeho rezimu %macro gfx_mode 1 mov ah, 0 mov al, %1 int 0x10 %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: gfx_mode 0x13 ; nastaveni rezimu 320x200 s 256 barvami mov ax, 0xa000 ; video RAM v textovem rezimu mov es, ax mov di, 0 ; nyni ES:DI obsahuje adresu prvniho pixelu ve video RAM mov cx, 320*200 ; pocet zapisovanych pixelu (pixel==bajt) mov al, 0 ; kod pixelu opak: stosb ; zapis barvy pixelu inc al ; dalsi pixel loop opak ; opakujeme CX-krat wait_key ; cekani na klavesu exit ; navrat do DOSu

8. Barvová paleta v režimu 12H (640×480)

Grafická karta VGA sice podporuje 262144 barvových odstínů, ovšem na druhou stranu zachovává kompatibilitu s kartou EGA, která nabízela 64 barvových odstínů. To je patrné i z toho, jak se nastavuje barvová paleta v režimu 12H, tedy v režimu s rozlišením 640×480 pixelů se 16 barvami. Tento grafický režim je totiž do značné míry považován za pouhé „vylepšení“ EGA režimu 640×200 nebo 640×350 pixelů, taktéž se 16 barvami.

Pokusme se tedy o změnu barvové palety s využitím původní funkce EGA BIOSu, který akceptoval barvy ze škály 64 barvových odstínů:

Obrázek 11: Barevné pruhy před změnou barvové palety.

Obrázek 12: Barevné pruhy po změně barvové palety.

Použijeme funkci 0×10 a podfunkci 0×02 EGA/VGA BIOSu, které předáme tabulku s barvami:

mov ax, cs mov es, ax mov dx, palette ; ES:BX obsahuje adresu barvove palety mov ax, 0x1002 ; cislo sluzby a podsluzby BIOSu int 0x10 ; volani sluzby BIOSu

Samotná tabulka obsahuje 17 barev (16 barev pro kreslení, navíc včetně barvy okrajů obrazovky), přičemž každá barvová složka R, G, B je uložena ve dvou bitech (povolení 1/3 intenzity a povolení 2/3 intenzity dané složky):

palette: ; barvova paleta i s barvou okraje db 0b000000 ; cerna (pozadi) db 0b111000 ; tmave seda db 0b000111 ; svetle seda db 0b111111 ; bila db 0b010000 ; tmave zelena db 0b000010 ; stredne zelena db 0b010010 ; svetle zelena db 0b100000 ; tmave cervena db 0b000100 ; stredne cervena db 0b100100 ; svetle cervena db 0b001000 ; tmave modra db 0b000001 ; stredne modra db 0b001001 ; svetle modra db 0b110000 ; tmave hneda db 0b000110 ; svetle hneda db 0b110110 ; zluta db 0b111111 ; okraj

9. Třetí demonstrační příklad: změna celé barvové palety v režimu 12H

Úplný zdrojový kód demonstračního příkladu popsaného v předchozí kapitole vypadá následovně:

; Graficky rezim karty VGA s rozlisenim 640x480 pixelu. ; Zmena barvovych rovin, do kterych se zapisuje. ; Konfigurace barvove palety jedinym volanim prislusne sluzby. ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o vga.com vga_palette_4.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o vga.com vga_palette_4.asm ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karty EGA/VGA ega_controller equ 0x3c4 bitplane_selector equ 0x02 ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 mov ah, 0x4c int 0x21 %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 %endmacro ; nastaveni grafickeho rezimu %macro gfx_mode 1 mov ah, 0 mov al, %1 int 0x10 %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: gfx_mode 0x12 ; nastaveni rezimu 640x480 se sestnacti barvami mov ax, 0xa000 ; video RAM v textovem rezimu mov es, ax xor di, di ; nyni ES:DI obsahuje adresu prvniho pixelu ve video RAM xor al, al ; maska bitovych rovin mov cl, 16 ; pocitadlo barevnych pruhu opak: call draw_block_into_bitplanes loop opak wait_key ; cekani na klavesu mov ax, cs mov es, ax mov dx, palette ; ES:BX obsahuje adresu barvove palety mov ax, 0x1002 ; cislo sluzby a podsluzby BIOSu int 0x10 ; volani sluzby BIOSu wait_key ; cekani na klavesu exit ; navrat do DOSu palette: ; barvova paleta i s barvou okraje db 0b000000 ; cerna (pozadi) db 0b111000 ; tmave seda db 0b000111 ; svetle seda db 0b111111 ; bila db 0b010000 ; tmave zelena db 0b000010 ; stredne zelena db 0b010010 ; svetle zelena db 0b100000 ; tmave cervena db 0b000100 ; stredne cervena db 0b100100 ; svetle cervena db 0b001000 ; tmave modra db 0b000001 ; stredne modra db 0b001001 ; svetle modra db 0b110000 ; tmave hneda db 0b000110 ; svetle hneda db 0b110110 ; zluta db 0b111111 ; okraj select_bitplane: mov dx, ega_controller mov ah, bitplane_selector xchg ah, al out dx, ax ; vyber registru sekvenceru ; a zapis masky bitovych rovin ret ; hotovo draw_block_into_bitplanes: push ax push cx call select_bitplane; maska bitovych rovin call draw_block add di, 640*4/8 ; posun o nekolik radku nize pop cx pop ax inc al ; zmena masky ret ; hotovo draw_block: mov cx, 640*12/4 ; pocet zapisovanych pixelu (ovsem pocitano v bajtech) mov al, 0xff ; kod pixelu rep stosb ret

10. DAC – číslicově-analogový převodník

Grafická karta VGA na výstupu (tedy pravděpodobně ještě před výstupními zesilovači) obsahuje obvod DAC neboli číslicově-analogový převodník. Signály R, G, B, které jsou posílány do monitoru, jsou totiž na VGA analogové, což umožnilo i s využitím konektoru s relativně malým počtem pinů (DE-15) posílat informace o 262144 barvových odstínech a později i plné true color (samozřejmě je ale signál zašumněn, frekvenčně omezen atd., takže například na 48bitovou barvovou hloubku a rozlišení QUXGA spíše zapomeňme).

DAC interně obsahuje paměť s organizací 256×18 bitů. Na vstupu je tedy osmibitová hodnota (adresa), na výstupu pak 18 bitů – pro každou barvovou složku 6 bitů. Z toho plyne právě oněch 262144 barvových odstínů: 26×26×26=218=262144. Přeprogramováním této paměti je tedy možné zajistit toho, že VGA monitor zobrazí libovolnou barvu z této škály.

DAC lze naprogramovat buď přes příslušné HW porty, nebo jednodušeji přes BIOS, konkrétně službou 0×10, podslužbou 0×10:

mov ax, 0x1010 ; služba a podslužba VGA BIOSu mov ch, xxx ; hodnota zelené složky 0..63 mov cl, xxx ; hodnota modré složky 0..63 mov dh, xxx ; hodnota zelené složky 0..63 int 0x10 ; modifikace mapovani v DAC

Poznámka: omezení na 6 bitů pro složku je podle mého názoru v době vzniku VGA uměle omezené, klidně se mohl zachovat plný osmibitový rozsah, přičemž spodní 2 bity by byly na VGA ignorovány.

11. Dvojí mapování barev v režimu 12H

V 16barevných režimech se interně provádí dvojí mapování barvy. Index barvy (0..15) je převeden nám již známým způsobem na šestibitovou hodnotu. A tato hodnota vstupuje do DAC, kde je přemapována na jednu barvu z 262144 odstínů. To znamená, že pouhé přeprogramování DAC beze změny palety nedá na výstupu očekávaný výsledek.

Pokusme se například změnit konfiguraci tak, aby se zobrazilo 16 pruhů ve stupních šedi. Pokud pouze změníme DAC (všechny tři složky budou totožné a budou růst od 0 do 63), bude výsledek následující:

Obrázek 13: Pruhy s výchozím nastavením VGA.

Obrázek 14: Výsledek pokusu o zobrazení pruhů ve stupních šedi.

Problém spočívá v tom, že například změna barvy na indexu 10 v DAC nemění barvu číslo 10 v obrázku. Protože tato barva je přemapována jinam ještě před vstupem do DAC.

Příklad, který vykreslil obrázky 13 a 14, vypadá následovně:

; Graficky rezim karty VGA s rozlisenim 640x480 pixelu. ; Zmena barvovych rovin, do kterych se zapisuje. ; Zmena hodnot ulozenych v DAC. ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o vga.com vga_gfx_mode_dac_1.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o vga.com vga_gfx_mode_dac_1.asm ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karty EGA/VGA ega_controller equ 0x3c4 bitplane_selector equ 0x02 ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 mov ah, 0x4c int 0x21 %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 %endmacro ; nastaveni grafickeho rezimu %macro gfx_mode 1 mov ah, 0 mov al, %1 int 0x10 %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: gfx_mode 0x12 ; nastaveni rezimu 640x480 se sestnacti barvami mov ax, 0xa000 ; video RAM v textovem rezimu mov es, ax xor di, di ; nyni ES:DI obsahuje adresu prvniho pixelu ve video RAM xor al, al ; maska bitovych rovin mov cl, 16 ; pocitadlo barevnych pruhu opak: call draw_block_into_bitplanes loop opak wait_key ; cekani na klavesu xor bx, bx ; index barvy v DAC mov ax, 0x1010 next_dac: mov ch, bl shl ch, 1 shl ch, 1 ; index (0-15)*4 -> 0..60 mov cl, ch ; nastavit i ostatni slozky mov dh, ch ; nastavit i ostatni slozky int 0x10 ; modifikace mapovani v DAC inc bl ; zvysit index v DAC cmp bl, 16 jnz next_dac wait_key ; cekani na klavesu exit ; navrat do DOSu select_bitplane: mov dx, ega_controller mov ah, bitplane_selector xchg ah, al out dx, ax ; vyber registru sekvenceru ; a zapis masky bitovych rovin ret ; hotovo draw_block_into_bitplanes: push ax push cx call select_bitplane; maska bitovych rovin call draw_block add di, 640*4/8 ; posun o nekolik radku nize pop cx pop ax inc al ; zmena masky ret ; hotovo draw_block: mov cx, 640*12/4 ; pocet zapisovanych pixelu (ovsem pocitano v bajtech) mov al, 0xff ; kod pixelu rep stosb ret

12. Korektní změna zobrazení barev v režimu 12H

Dvojímu mapování barev, které způsobilo výše zmíněné problémy, lze zamezit buď konfigurací VGA nebo úpravou barvové palety (16 barev) tak, aby obsahovala barvy zakódované ho hodnot 0b000000 až 0b001111, a to bez ohledu na to, jak tato barva vypadá na EGA – ihned totiž tyto barvy pozměníme přímo v DACu. Celý postup ukazuje následující trojice snímků:

Obrázek 15: Výchozí paleta šestnácti barev kompatibilní s CGA, EGA i VGA.

Obrázek 16: Změna palety tak, aby kódy barev 0×rrggbb byly v rozsahu 0×000000 až 0×001111, což si ukáže „divné“ barvy, ty ovšem budou v DAC směřovat do prvních šestnácti míst tabulky.

Obrázek 17: Následuje přímá modifikace paměti DAC, takže získáme stupně šedi tak, jak to vyžadujeme.

Oproti předchozímu demonstračnímu příkladu tedy pouze pozměníme barvovou paletu, to je vše:

xor bl, bl ; index barvy next_color: mov bh, bl ; hodnota barvy stejna jako index mov ax, 0x1000 ; cislo sluzby a podsluzby BIOSu int 0x10 ; volani sluzby BIOSu pro zmenu jedne barvy inc bl ; zvysit index barvy cmp bl, 16 ; cela paleta? jnz next_color ; ne? tak opakujeme

13. Demonstrační příklad: korektní změna zobrazení barev

Úplný demonstrační příklad, který korektně zobrazí pruhy vyvedené ve stupních šedi, vypadá následovně:

; Graficky rezim karty VGA s rozlisenim 640x480 pixelu. ; Zmena barvovych rovin, do kterych se zapisuje. ; Konfigurace barvove palety jedinym volanim prislusne sluzby. ; Zmena hodnot ulozenych v DAC a korektnim mapovanim barev. ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o vga.com vga_gfx_mode_dac_2.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o vga.com vga_gfx_mode_dac_2.asm ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karty EGA/VGA ega_controller equ 0x3c4 bitplane_selector equ 0x02 ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 mov ah, 0x4c int 0x21 %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 %endmacro ; nastaveni grafickeho rezimu %macro gfx_mode 1 mov ah, 0 mov al, %1 int 0x10 %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: gfx_mode 0x12 ; nastaveni rezimu 640x480 se sestnacti barvami mov ax, 0xa000 ; video RAM v textovem rezimu mov es, ax xor di, di ; nyni ES:DI obsahuje adresu prvniho pixelu ve video RAM xor al, al ; maska bitovych rovin mov cl, 16 ; pocitadlo barevnych pruhu opak: call draw_block_into_bitplanes loop opak wait_key ; cekani na klavesu xor bl, bl ; index barvy next_color: mov bh, bl ; hodnota barvy stejna jako index mov ax, 0x1000 ; cislo sluzby a podsluzby BIOSu int 0x10 ; volani sluzby BIOSu pro zmenu jedne barvy inc bl ; zvysit index barvy cmp bl, 16 ; cela paleta? jnz next_color ; ne? tak opakujeme wait_key ; cekani na klavesu xor bx, bx ; index barvy v DAC mov ax, 0x1010 next_dac: mov ch, bl shl ch, 1 shl ch, 1 ; index (0-15)*4 -> 0..60 mov cl, ch ; nastavit i ostatni slozky mov dh, ch ; nastavit i ostatni slozky int 0x10 ; modifikace mapovani v DAC inc bl ; zvysit index v DAC cmp bl, 16 jnz next_dac wait_key ; cekani na klavesu exit ; navrat do DOSu select_bitplane: mov dx, ega_controller mov ah, bitplane_selector xchg ah, al out dx, ax ; vyber registru sekvenceru ; a zapis masky bitovych rovin ret ; hotovo draw_block_into_bitplanes: push ax push cx call select_bitplane; maska bitovych rovin call draw_block add di, 640*4/8 ; posun o nekolik radku nize pop cx pop ax inc al ; zmena masky ret ; hotovo draw_block: mov cx, 640*12/4 ; pocet zapisovanych pixelu (ovsem pocitano v bajtech) mov al, 0xff ; kod pixelu rep stosb ret

14. Vykreslení jednotlivých pixelů v režimu 12H

Jak již víme z předchozího textu, režim 12H (640×480×16) je až na rozdílný počet obrazových řádků prakticky shodný režimem karty EGA 640×350×16. To znamená, že naši subrutinu (podprogram) pro vykreslení pixelů vlastně vůbec nemusíme měnit, protože jsme do ní nezahrnuli test na nejmenší a největší možné souřadnice. Subrutina nejdříve vybere vhodnou bitovou rovinu či roviny pro zápis na základě předané barvy a následně v každé z těchto rovin změní jediný bit – což je pomalá operace, neboť vyžaduje čtení (pomalé a s novými CPU ještě pomalejší operace) a následný zápis. Celkově zabere vykreslení jediného pixelu stovky taktů CPU; přesný počet závisí nejenom na použitém CPU (8088, 80186, …), ale i na rychlosti konkrétní karty VGA – zejména se to týká již zmíněné operace čtení:

select_bitplane: mov dx, ega_controller mov ah, bitplane_selector xchg ah, al out dx, ax ; vyber registru sekvenceru ; a zapis masky bitovych rovin ret ; hotovo ; Vykresleni pixelu ; AX - x-ova souradnice ; BX - y-ova souradnice ; CL - barva putpixel: push ax mov al, cl ; vyber bitove roviny nebo bitovych rovin call select_bitplane pop ax mov dx, 0xa000 ; zacatek stranky video RAM mov es, dx ; nyni obsahuje ES stranku video RAM mov cl, al and cl, 7 ; pouze spodni 3 bity x-ove souradnice shr ax, 1 shr ax, 1 shr ax, 1 ; x/8 mov di, ax ; horizontalni posun pocitany v bajtech mov ax, bx ; y-ova souradnice shl ax, 1 ; y*2 shl ax, 1 ; y*4 shl ax, 1 ; y*8 shl ax, 1 ; y*16 add di, ax ; pricist cast y-oveho posunu shl ax, 1 ; y*32 shl ax, 1 ; y*64 add di, ax ; pricist zbytek y-oveho posunu ; -> y*16 + y*64 = y*80 mov al, 0x80 ; vypocitat masku pixelu shr al, cl or [es:di], al ; vlastni vykresleni pixelu ret

Výsledná obrazovka může vypadat následovně:

Obrázek 18: Sada pixelů vykreslených v grafickém režimu 640×480×16.

15. Demonstrační příklad: vykreslení pixelů v režimu 12H

Úplný demonstrační příklad, který vykreslí sadu pixelů v režimu 12H, vypadá následovně (a opět – příliš se neliší od kódů, které jsme si již podrobně popsali):

; Graficky rezim karty VGA s rozlisenim 640x480 pixelu. ; Zmena barvovych rovin, do kterych se zapisuje. ; Vykresleni barevnych usecek. ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o vga.com vga_640x480_putpixel.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o vga.com vga_640x480_putpixel.asm ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karty EGA/VGA ega_controller equ 0x3c4 bitplane_selector equ 0x02 ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 mov ah, 0x4c int 0x21 %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 %endmacro ; nastaveni grafickeho rezimu %macro gfx_mode 1 mov ah, 0 mov al, %1 int 0x10 %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: gfx_mode 0x12 ; nastaveni rezimu 640x480 se sestnacti barvami mov ax, 0xa000 ; video RAM v textovem rezimu mov es, ax xor di, di ; nyni ES:DI obsahuje adresu prvniho pixelu ve video RAM mov ax, 0 opak: mov bx, ax ; y-ová souřadnice push ax mov cl, 10 ; barva call putpixel ; vykreslení pixelu pop ax push ax mov cl, 11 ; barva add ax, 10 ; horizontalni posun useky call putpixel ; vykreslení pixelu pop ax push ax mov cl, 12 ; barva add ax, 20 ; horizontalni posun useky call putpixel ; vykreslení pixelu pop ax inc ax ; pusun x+=1, y+=1 cmp ax, 480 ; hranice obrazovky? jne opak ; ne-opakujeme wait_key ; cekani na klavesu exit ; navrat do DOSu select_bitplane: mov dx, ega_controller mov ah, bitplane_selector xchg ah, al out dx, ax ; vyber registru sekvenceru ; a zapis masky bitovych rovin ret ; hotovo ; Vykresleni pixelu ; AX - x-ova souradnice ; BX - y-ova souradnice ; CL - barva putpixel: push ax mov al, cl ; vyber bitove roviny nebo bitovych rovin call select_bitplane pop ax mov dx, 0xa000 ; zacatek stranky video RAM mov es, dx ; nyni obsahuje ES stranku video RAM mov cl, al and cl, 7 ; pouze spodni 3 bity x-ove souradnice shr ax, 1 shr ax, 1 shr ax, 1 ; x/8 mov di, ax ; horizontalni posun pocitany v bajtech mov ax, bx ; y-ova souradnice shl ax, 1 ; y*2 shl ax, 1 ; y*4 shl ax, 1 ; y*8 shl ax, 1 ; y*16 add di, ax ; pricist cast y-oveho posunu shl ax, 1 ; y*32 shl ax, 1 ; y*64 add di, ax ; pricist zbytek y-oveho posunu ; -> y*16 + y*64 = y*80 mov al, 0x80 ; vypocitat masku pixelu shr al, cl or [es:di], al ; vlastni vykresleni pixelu ret

16. Vykreslení jednotlivých pixelů v režimu 13H: krátká nebo rychlá varianta?

Postup při vykreslení pixelu v grafickém režimu 13H, tedy v rozlišení 320×200 s 256 barvami, je prakticky velmi jednoduchý, mnohem jednodušší (a rychlejší), než v 16barevných režimech:

Do segmentového registru ES se vloží segment video RAM, tedy 0×a0000 Do adresového registru DI se vloží výsledek operace x + y × 320 Na adresu [ES:DI] se uloží barva pixelu (v našem případě předaná v registru CL)

Zbývá nám vyřešit druhý bod, protože násobení je pomalá operace, konkrétně trvá 118–133 taktů na Intelu 8088 a teprve na Intelu 80286 se snižuje na rozumných 21 taktů. Násobení nahradíme bitovým posunem a nejrychlejší na Intelu 8088 opět vychází posun o jednotlivé bity:

mov ax, bx ; y-ova souradnice shl ax, 1 ; y*2 shl ax, 1 ; y*4 shl ax, 1 ; y*8 shl ax, 1 ; y*16 shl ax, 1 ; y*32 shl ax, 1 ; y*64 add di, ax ; pricist cast y-oveho posunu shl ax, 1 ; y*128 shl ax, 1 ; y*256

Operace MOV trvá dva cykly, operace ADD tři cykly a SHL dva cykly (vše na 8088), takže tento výpočet bude trvat: 9×2+3=21 cyklů.

Celý podprogram pro vykreslení pixelu je velmi krátký v porovnání s předchozími řešeními:

; Vykresleni pixelu ; AX - x-ova souradnice ; BX - y-ova souradnice (staci len BL) ; CL - barva putpixel: mov dx, 0xa000 ; zacatek stranky video RAM mov es, dx ; nyni obsahuje ES stranku video RAM mov di, ax ; horizontalni posun pocitany v bajtech mov ax, bx ; y-ova souradnice shl ax, 1 ; y*2 shl ax, 1 ; y*4 shl ax, 1 ; y*8 shl ax, 1 ; y*16 shl ax, 1 ; y*32 shl ax, 1 ; y*64 add di, ax ; pricist cast y-oveho posunu shl ax, 1 ; y*128 shl ax, 1 ; y*256 add di, ax ; pricist zbytek y-oveho posunu ; -> y*64 + y*256 = y*320 mov [es:di], cl ; vlastni vykresleni pixelu ret

Pro zajímavost si porovnejme vykreslení v pixelu v režimu 12H a 13H:

; Vykresleni pixelu ; Vykresleni pixelu ; AX - x-ova souradnice ; AX - x-ova souradnice ; BX - y-ova souradnice | ; BX - y-ova souradnice (staci len BL) ; CL - barva ; CL - barva putpixel: putpixel: push ax < mov al, cl < call select_bitplane < pop ax < < mov dx, 0xa000 mov dx, 0xa000 mov es, dx mov es, dx mov cl, al < and cl, 7 < < shr ax, 1 < shr ax, 1 < shr ax, 1 < mov di, ax mov di, ax mov ax, bx mov ax, bx shl ax, 1 shl ax, 1 shl ax, 1 shl ax, 1 shl ax, 1 shl ax, 1 shl ax, 1 shl ax, 1 > shl ax, 1 > shl ax, 1 add di, ax add di, ax shl ax, 1 shl ax, 1 shl ax, 1 shl ax, 1 add di, ax add di, ax mov al, 0x80 | mov [es:di], cl shr al, cl < or [es:di], al < ret ret

Ovšem celou operaci se můžeme pokusit ještě více urychlit, v tomto případě za cenu vyšší spotřeby operační paměti. Násobky 320 si totiž můžeme uložit do předpočítané tabulky, která bude mít 200 hodnot. Každá hodnota je uložena ve dvou bajtech, takže budeme potřebovat 400 bajtů operační paměti. Ovšem vlastní výpočet se „scvrkne“ na zdvojnásobení hodnoty registru BX (tři cykly) a načtení offsetu z tabulky (2+12+8 cyklů), celkem je tedy namísto násobení potřeba 25 cyklů na mikroprocesoru 8088. To je více, než v předchozím případě, ovšem již na 80816 se situace změní, protože posledních 8 cyklů není zapotřebí (výpočet efektivní adresy probíhá paralelně). A na 80286 je výpočet ještě kratší, k tomu se však ještě vrátíme. Poučení: optimalizace pro jeden typ procesoru mnohdy na platformě 8086 znamená zhoršení výsledku na jiném typu mikroprocesoru:

; Vykresleni pixelu ; AX - x-ova souradnice ; BX - y-ova souradnice (staci len BL) ; CL - barva putpixel: mov dx, 0xa000 ; zacatek stranky video RAM mov es, dx ; nyni obsahuje ES stranku video RAM mov di, ax ; horizontalni posun pocitany v bajtech add bx, bx ; adresujeme slova, ne bajty mov si, offsets mov ax, [si+bx] ; nacist y-ovy posun z tabulky add di, ax ; pricist y-ovy posun mov [es:di], cl ; vlastni vykresleni pixelu ret

17. Demonstrační příklad: vykreslení pixelů s využitím operace aritmetických posunů (bez násobení)

Ukažme si nyní pro úplnost celý kód demonstračního příkladu, který po svém překladu a spuštění (na reálném HW nebo v DOSBoxu) vykreslí sadu pixelů v grafickém režimu 320×200 pixelů. Adresy pixelů jsou přitom vypočteny bez použití operace násobení; namísto něho se využívají bitové posuny. Obrazovka by měla vypadat následovně:

Obrázek 19: Sada pixelů vykreslených v grafickém režimu 320×200×256.

Zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

; Graficky rezim karty VGA s rozlisenim 320x200 pixelu. ; Vykresleni barevnych usecek. ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o vga.com vga_320x200_putpixel_1.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o vga.com vga_320x200_putpixel_1.asm ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 mov ah, 0x4c int 0x21 %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 %endmacro ; nastaveni grafickeho rezimu %macro gfx_mode 1 mov ah, 0 mov al, %1 int 0x10 %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: gfx_mode 0x13 ; nastaveni rezimu 320x200 se sestnacti barvami mov ax, 0xa000 ; video RAM v textovem rezimu mov es, ax xor di, di ; nyni ES:DI obsahuje adresu prvniho pixelu ve video RAM mov ax, 0 opak: mov bx, ax ; y-ová souřadnice push ax mov cl, al ; barva call putpixel ; vykreslení pixelu pop ax push ax mov cl, al ; barva add ax, 10 ; horizontalni posun useky call putpixel ; vykreslení pixelu pop ax push ax mov cl, al ; barva add ax, 20 ; horizontalni posun useky call putpixel ; vykreslení pixelu pop ax inc ax ; pusun x+=1, y+=1 cmp ax, 200 ; hranice obrazovky? jne opak ; ne-opakujeme wait_key ; cekani na klavesu exit ; navrat do DOSu ; Vykresleni pixelu ; AX - x-ova souradnice ; BX - y-ova souradnice (staci len BL) ; CL - barva putpixel: mov dx, 0xa000 ; zacatek stranky video RAM mov es, dx ; nyni obsahuje ES stranku video RAM mov di, ax ; horizontalni posun pocitany v bajtech mov ax, bx ; y-ova souradnice shl ax, 1 ; y*2 shl ax, 1 ; y*4 shl ax, 1 ; y*8 shl ax, 1 ; y*16 shl ax, 1 ; y*32 shl ax, 1 ; y*64 add di, ax ; pricist cast y-oveho posunu shl ax, 1 ; y*128 shl ax, 1 ; y*256 add di, ax ; pricist zbytek y-oveho posunu ; -> y*64 + y*256 = y*320 mov [es:di], cl ; vlastni vykresleni pixelu ret

18. Dnešní poslední demonstrační příklad: náhrada násobení za vyhledávací tabulku

V dnešním posledním demonstračním příkladu nahradíme operaci násobení (resp. sekvenci aritmetických posunů) za přečtení hodnoty offsetu z vyhledávací tabulky na základě předané y-ové souřadnice. Výsledek by měl být zcela totožný s předchozím demonstračním příkladem a měl by vypadat takto:

Obrázek 20: Sada pixelů vykreslená novým algoritmem založeným na vyhledávací tabulce.

Úplný zdrojový kód dnešního posledního demonstračního příkladu vypadá následovně:

; Graficky rezim karty VGA s rozlisenim 320x200 pixelu. ; Pouziti predpocitane tabulky. ; Vykresleni barevnych usecek. ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o vga.com vga_320x200_putpixel_2.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o vga.com vga_320x200_putpixel_2.asm ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 mov ah, 0x4c int 0x21 %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 %endmacro ; nastaveni grafickeho rezimu %macro gfx_mode 1 mov ah, 0 mov al, %1 int 0x10 %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: gfx_mode 0x13 ; nastaveni rezimu 320x200 se sestnacti barvami mov ax, 0xa000 ; video RAM v textovem rezimu mov es, ax xor di, di ; nyni ES:DI obsahuje adresu prvniho pixelu ve video RAM mov ax, 0 opak: mov bx, ax ; y-ová souřadnice push ax push bx mov cl, al ; barva call putpixel ; vykreslení pixelu pop bx pop ax push ax push bx mov cl, al ; barva add ax, 10 ; horizontalni posun useky call putpixel ; vykreslení pixelu pop bx pop ax inc ax ; pusun x+=1, y+=1 cmp ax, 200 ; hranice obrazovky? jne opak ; ne-opakujeme wait_key ; cekani na klavesu exit ; navrat do DOSu ; Vykresleni pixelu ; AX - x-ova souradnice ; BX - y-ova souradnice (staci len BL) ; CL - barva putpixel: mov dx, 0xa000 ; zacatek stranky video RAM mov es, dx ; nyni obsahuje ES stranku video RAM mov di, ax ; horizontalni posun pocitany v bajtech add bx, bx ; adresujeme slova, ne bajty mov si, offsets mov ax, [si+bx] ; nacist y-ovy posun z tabulky add di, ax ; pricist y-ovy posun mov [es:di], cl ; vlastni vykresleni pixelu ret offsets: dw 0, 320,640,960,1280,1600,1920,2240,2560,2880,3200,3520,3840,4160,4480,4800,5120, dw 5440,5760,6080,6400,6720,7040,7360,7680,8000,8320,8640,8960,9280,9600,9920,10240, dw 10560,10880,11200,11520,11840,12160,12480,12800,13120,13440,13760,14080,14400,14720,15040,15360, dw 15680,16000,16320,16640,16960,17280,17600,17920,18240,18560,18880,19200,19520,19840,20160,20480, dw 20800,21120,21440,21760,22080,22400,22720,23040,23360,23680,24000,24320,24640,24960,25280,25600, dw 25920,26240,26560,26880,27200,27520,27840,28160,28480,28800,29120,29440,29760,30080,30400,30720, dw 31040,31360,31680,32000,32320,32640,32960,33280,33600,33920,34240,34560,34880,35200,35520,35840, dw 36160,36480,36800,37120,37440,37760,38080,38400,38720,39040,39360,39680,40000,40320,40640,40960, dw 41280,41600,41920,42240,42560,42880,43200,43520,43840,44160,44480,44800,45120,45440,45760,46080, dw 46400,46720,47040,47360,47680,48000,48320,48640,48960,49280,49600,49920,50240,50560,50880,51200, dw 51520,51840,52160,52480,52800,53120,53440,53760,54080,54400,54720,55040,55360,55680,56000,56320, dw 56640,56960,57280,57600,57920,58240,58560,58880,59200,59520,59840,60160,60480,60800,61120,61440, dw 61760,62080,62400,62720,63040,63360,63680,

19. Repositář s demonstračními příklady

Demonstrační příklady napsané v assembleru, které jsou určené pro překlad pomocí assembleru NASM, byly uložen do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame. Jednotlivé demonstrační příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý (dnes již poměrně rozsáhlý) repositář:

20. Odkazy na Internetu