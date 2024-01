Staňte se linuxákem, síťařem a hackerem, úřad práce vám na to přispěje

Máme začátek roku a možná přemýšlíte, že by to chtělo letos nějakou změnu. Někam se posunout. Něco nového se naučit. Ale školení jsou tak drahá a vy i letos chcete jet na dovolenou.

Nahlédněte do Databáze kurzů digitálního vzdělávání od MPSV a vyberte si IT kurz, který vás posune ve vašich digitálních dovednostech. Nabídka kurzů je dostupná komukoliv, kdo má zájem se vzdělávat.

Může se jednat o nezaměstnané osoby registrované úřadem práce, podnikatele, zaměstnané osoby, ekonomicky neaktivní osoby, jako například rodiče na rodičovské dovolené, nebo studenty.





Nejlepší je, že úřad práce vám uhradí až 82 % z ceny kurzu. Přihlaste se na jeden či více kurzů dalšího vzdělávání, které pro vás tým Root.cz připravil:

Kurz práce s Linuxem: Spadla na vás povinnost starat se o linuxové stroje nebo to po vás čím dál častěji požadují zákazníci? Na našich čtyřech kurzech se naučíte pracovat s Linuxem od úplného začátku. Zjistíte, jak systém vypadá uvnitř, jak se ovládá a spravuje, jak do něj dostat software, spravovat systémové služby a třeba taky nastavit firewall a nakonfigurovat síť. To vše tak, aby to bylo funkční, efektivní a zároveň bezpečné.





Linux: Správa počítačové sítě: Pochopíte principy správy počítačových sítí, naučíte se konfigurovat směrování, firewall, DHCP, DNS a diagnostikovat problémy v síti. Školení je určeno pro správce, kteří chtějí nasadit Linux ve svém síťovém prostředí.

Hacking v praxi 1: Jakým způsobem nejjednodušeji hacknout banku? Je vše, co vypadá jako obyčejná USB flashka opravdu jen USB flashka? Jak nejsnáze získat heslo? Lze zfalšovat telefonní číslo volajícího? Jak zmapovat síť a vybrat svůj cíl? Jak nenápadně kompromitovat Windows stanici a postupně eskalovat svá privilegia až na úroveň vládce celé sítě – doménového administrátora? Jsou podnikové WiFi sítě zabezpečenější než ty domácí?

Hacking v praxi 2: Jak zmapovat síť a vyhlédnout vhodné cíle? Jak identifikovat zranitelnosti v serverových službách a jak skrze ně získat přístup na server? Jak dále eskalovat privilegia? Jak kompromitovat uživatelskou stanici s MS Windows? A jak tomu zabránit? Jaké jsou nejzávažnější zranitelnosti webových aplikací?