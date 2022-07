Staré X11 desktopy přes XWayland, možná první notebook s RISC-V

Rootfull změny pro XWayland

Připomeňme, že projekt XWayland se kvůli potřebě rychlejšího vývoje než jaký drží skomírající X.Org před časem vyčlenil z X.Org. Vývojáři na něm nadále pilně pracují (neb nelze očekávat, že by ty statisíce X-kových aplikací za poslední desítky let všechny do jedné někdo přepsal pro Wayland).

Jednou z významných novinek, které do projektu nyní zamířily, jsou patche zprovozňující tzv. rootfull běh (X-kové aplikace na Waylandu běží přes XWayland jako root-less). Půjde-li vše hladce, již brzy bude možné na strojích s Waylandem provozovat nejen X-kové aplikace, ale přímo X-ková desktopová prostředí, která už nikdy nikdo pro Wayland nepřepíše. Jako dobrý příklad jistě může nyní posloužit třeba LXDE.

Věcí se poslední týdny zabývali zejména vývojáři Red Hatu Olivier Fourdan a Adam Jackson. Změny jsou již součástí Gitu projektu X.Org Serveru a v běhu je požadavek na začlenění.





Wayland 1.21 přináší High Resolution Scroll Event

Když už jsme u Waylandu, tak se sluší zmínit novou verzi 1.21, která po několika měsících přináší klíčové vylepšení: podporu události high-resolution scroll (plus samozřejmě další menší vylepšení či opravy chyb). Hi-res scrolling kolečka myši známe jak z Windows či Linuxu od verze jádra 5.0, tak třeba X.Org, podporován je i v ovladačích, jen ve Waylandu zatím chyběl.

Od nové verze je zde možné využívat parametr ve tvaru wl_pointer.axis_v120 , kde je vyhodnocován zlomek či násobek čísla 120 z hlediska rychlosti scrollování. 120 je zvoleno proto, aby chování odpovídalo Windows, tedy uživatelská zkušenost byla pokud možno konzistentní i s majoritním OS.

OpenGL slaví 30 let

Už je tomu 30 let od vydání první verze rozhraní OpenGL. Jeho éra je sice víceméně u konce, avšak díky knihovnám jako Zink a díky skutečnosti, že spoustu aplikací jejich autoři už na nic novějšího typu Vulkan nepřepíší, tu s námi bude OpenGL asi tak nějak napořád, byť jeho éra již skončila.

Wine 7.12, tentokrát bez PE

Několik málo novinek a několik málo opravených chyb přináší nové vydání vývojové verze Wine. Tentokrát tvůrci vynechali převod nějaké knihovny do formátu Portable Executable, zato tedy přibyla podpora témat vzhledu pro Qt5 aplikace, balík je dodáván s vkd3d verze 1.4, vylepšena je podpora efektů u Direct2D a opraveno je 13 chyb.

Nejstarší chyba čekala na uzavření jen dva roky, nejrychleji byla za vyřešenou označena chyba už po 10 dnech.

První notebook s RISC-V CPU ?

RISC-V International informuje, že čínské DeepComputing a Xcalibyte spustily předobjednávky prvního laptopu postaveného na RISC-V. Vývojová platforma nese čtyřjádrový RISC-V procesor (12nm či 28nm; s GPU a NPU akcelerátory) doprovázený až 16 GB LPDDR4/LPDDR4X RAM a až 256GB úložištěm a předpokládá se, že fungovat bude s libovolnou linuxovou distribucí poskytující RISC-V build.

Informace od výrobců zatím působí spíše jako chaotické PR, Phoronix dodává, že moc z dalších parametrů vlastně neznáme, chybí i cena a termín dostupnosti. Nemluvě o fotkách stroje. Berme tedy dostupné informace prozatím s rezervou. Velkou rezervou.