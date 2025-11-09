Stařičké Direct3D 7 nad Vulkanem, pro stejné API pak HDR v Mesa

Týden v KDE: virtuální plochy pouze na hlavní obrazovce
Věc, o kterou mnoho uživatelů KDE žádalo delší dobu, míří do Plasmy 6.6.0. Kristen McWilliam implementovala podporu nastavení, kdy virtuální plochy jsou omezeny pouze na primární displej.
Plasma 6.6.0 přinese také vylepšení widgetu sítí, kde je nyní malé tlačítko pro připojení k síti za použití QR kódu s Orca aplikací. Systém pro reportování pádů stavějící na DrKonqi nyní umí sbírat data o pádech i u aplikací, které nepocházejí z KDE.
Vylepšení UI se tentokrát už netýkají řady Plasma 6.4, jedna drobnost míří do vydání Plasma 6.5.3, vše ostatní pak už do Plasmy 6.6.0. Jde například o vylepšení nástroje výběru barev, kde nabrané RGB hodnoty jsou opravdu ony, nikoli ovlivnění Nočním světlem či použitím posunutého ICC profilu. Mírně vyladěn je i Breeze vzhled GTK aplikací (okraje oken). Efekt rohů obrazovky s aktivací funguje nově na všech obrazovkách (lze vypnout).
Opravy též už míří jen od pětkové a šestkové řady Plasmy 6. V Plasmě 6.5.2 je opravena regrese v systému widgetů, kdy nebylo možné vytvořit nový widget kliknutím na něj (oproti jeho přetažení jinam). Výběr wallpaperů do slideshow už neotravuje s ikonou informující o existenci tmavé i světlé verze. Další opravy míří do Plasmy 6.5.3, například další oprava padání Plasmy při odebírání widgetů, jeden scénář padání Discoveru při instalaci Flatpak aplikace, problém u HDR obrazovek, kdy někdy HDR obraz táhl do zelena atd.
Další opravy už míří do Plasmy 6.6.0, případně Frameworks 6.20 a Nate Graham v přehledu tohoto týdne také zmiňuje opravu v Electron 40. Celkově pak přetrvává počet čtyř chyb s vysokou prioritou. Plasma také v jednotlivých verzích (6.5.2, 6.5.3 a 6.6.0) dostává některá dílčí vylepšení výkonu či zlepšení v oblasti spotřeby paměti pro běh.
Týden v GNOME #224: konec X11 v Mutteru
O jedné z novinek, které přináší 224. shrnutí jsme už psali. GNOME Wayland kompozitor Mutter a související GNOME Shell přišel o zbytky podpory běhu GNOME na X11, aplikace dosud využívající kupříkladu X.Org Server tak budou odteď v GNOME odkázány čistě na vrstvu XWayland. Klíčová změna, kdy GNOME vůbec poprvé ve své historii nepoběží na X11, přijde s vydáním GNOME 50. Celkově si tímto projekt GNOME odlehčil o zhruba 27 tisíc řádků kódu.
Jinak je aplikacím GTK k dispozici nové nastavení přístupnosti: reduced motion. Nastavení je zde, aby uživatelům, které ruší či jim ztěžuje až znemožňuje používání GNOME jeho forma animovaných prvků, bylo možné nabídnout omezenou formu animací. Vše bude aplikacím dostupné standardní cestou skrze portály, a to od vývojové verze GTK 4.21 s ostrým vydáním ve stabilní verzi GTK 4.22.
Přehled dále zmiňuje některé novinky v aplikacích třetích stran.
D7VK alias Direct3D 7 nad API Vulkan
Parádní jízda na flexibilitě API Vulkan dále pokračuje. Po mnoha předchozích verzích API Direct3D běží nově i projekt implementující nad Vulkanem i Direct3D 7, verzi z roku 1999, zrozenou v éře Windows 98 / ME a Windows 2000. Verzi pochopitelně dávno zastaralou, avšak využívanou řadou dobových her, včetně legend jako původní Unreal Tournament.
D7VK je forkem projektu DKVK, který je srdcem Steam Proton, implementující běh pro Direct3D 9, 10, 11 a nejnověji také 8. D7VK je vyvíjeno nezávisle na DKVK, za pomoci kódu z DXVK. A aby toho vrstvení vzájemně překládaných API nebylo málo, D7VK je de facto Direct3D 7 nad Direct3D 9 (což už umí DKVK, tedy což už umíme na Vulkanu rozběhat dávno).
Autor této rané implementace v tuto chvíli doporučuje: pokud hra podporuje 3Dfx Glide či OpenGL, využívejte raději tyto cesty, s D7VK není zaručeno, že daná hra v tuto chvíli poběží.
Mesa dostává opravy chyb v HDR na Vulkanu
Vývojová větev balíku Mesa, tedy verze 26.0-devel, už obsahuje potřebné opravy na chyby související s podporou HDR zobrazení při používání API Vulkan. Očekává se, že vše zamíří ve formě backportů i do současných verzí balíku.
Opravy například zavádí aktivaci HDR režimu i pro Vulkan klienty, kteří nevolají
vkSetHdrMetadataEXT(), jen chtějí použít HDR barevný prostor pro swapchain. Mesa také dostává podporu akceptace HDR metadat s hodnotou jasu 0 nitů (cd/m²), standard pro video. V neposlední řadě pak funguje obnova SDR zobrazení po ukončení HDR.
Qt nasazuje podporu Wayland protokolu color-management-v1
Toolkit Qt nově obsahuje podporu Wayland protokolu
color-management-v1, kterým nahrazuje dosud používaný protokol
xx-color-management-v4. Změna již byla začleněna do vývojové verze Qt 6.11, současně je připraven backport pro řadu Qt 6.10 (očekávat ji tedy můžeme v aktualizační verzi Qt 6.10.1). Samotné Qt tak povyšuje podporu HDR zobrazení na Waylandu na jeho aktuální implementaci, která byla finalizována začátkem tohoto roku.