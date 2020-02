 »   »  Stavíme privátní datový sál: opouštíme původní klec v datacentru

Testovací prostředí

Testovací prostředí máme celkem tři – větší pro testování nových funkcionalit registru FRED, webů a služby MojeID, menší pro systémové administrátory a síťové pro network administrátory. Nejnáročnější bylo přestěhovat právě to větší prostředí čítající dvacet 1U serverů a jeden 2U router. Je to zkrátka hodně těžkého železa. Odstávku celého prostředí jsme předem domluvili s našimi testery na takový termín, aby jim to co nejméně zasáhlo do jejich naplánovaných činností.

Pro tyto servery jsme zvolili jeden z racků o šířce 600 mm, do kterého nelze umístit oblíbené vertikální 2U vyvazovací panely pro metalickou a optickou kabeláž. Použili jsme tedy alespoň tzv. „hřeben“, za který se veškerá kabeláž vyváže.

Tento rack jsme zaplnili z jedné poloviny, ale v letošním roce plánujeme i tuto část infrastruktury maximálně virtualizovat. Následně očekáváme, že rack obsadíme servery přibližně do velikosti 5U.

Všechny servery (vyjma routeru) jsou připojeny jen jedním uplinkem (modrý a šedý metalický patchcord) a samozřejmě červeným patchcordem pro IPMI management. Současně jsme použili jen jeden access switch a jeden management switch. Servery tedy nemají nastaven ether-channel. V rámci virtualizace a umístění nových serverů doplníme i druhý access switch dle našeho standardu.



Pohled na router a většinu serverů z teplé uličky

Většina zařízení jsou tak trochu muzejní kousky, jak ukazují následující dvě fotografie, ale pro testovací účely ještě slouží dobře.

Servery pro systémové a síťové prvky pro network administrátory jsme museli dočasně umístit do vedlejšího racku, abychom rovnoměrně rozložili zatížení napájecí soustavy. Jakmile dokončíme již zmiňovanou virtualizaci, přesuneme i tuto část testovací infrastruktury do jednoho racku. Také tam umístíme pro účely testování i původní HW router z druhé pražské lokality, který máme zatím uložený ve skladu.

Optické propoje a interní systémy

Po přestěhování všech testovacích prostředí ještě zůstal v původní kleci optický propoj do našich kanceláří a optický propoj mezi oběma pražskými datacentry. V obou případech jsme přepojení provedli bez viditelného výpadku, neboť pro kanceláře máme ještě záložní linku a pražská datacentra jsou mezi sebou propojena dvěma nezávislými trasami v ether-channelu.

Dále jsme přesunuli časový server ntp.nic.cz, pro který jsme museli nechat připravit nový koaxiální kabel, na střechu k GPS anténě. Nebyla to úplně jednoduchá akce, správce datacentra natahoval kabel o délce 110 metrů a všechny prostupy ve zdech musel protipožárně ochránit.

Jako úplně poslední jsme přestěhovali několik serverů s interními systémy.

Úklid a předání původní klece

V průběhu ledna nastala ta nejméně oblíbená činnost, tj. odkabelovat všechny racky, propoje mezi nimi a do kabelovny a odvést poslední zařízení do skladu, která v kleci zůstala.