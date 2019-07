 »   »  Stavíme privátní datový sál: teplo je třeba uchladit

Venkovní teploty sice poněkud opadly, ale i tak bude myslím ideální, když dnešní díl seriálu o budování privátního sálu pojedná o jeho chlazení. Technologie v datovém centru totiž generují obrovské množství tepla (my kalkulujeme s řádově desítkami kW) a bez chlazení, nebo při jeho výpadku, se za pár minut „upečou“. Myšleno v nadsázce.

Dnes to již neplatí. Všechny technologie, které budeme v privátním sále provozovat, se při případném přehřátí automaticky vypnou, což dává vlastně stejný výsledek, protože služby na nich přestanou běžet. A výpadky chlazení se opravdu stávají. Ve své praxi jsem je zažil několikrát a často přispěly i ke změně provozovatele datového centra.

V předcházejícím dílu seriálu jsem psal, že máme v privátním sále opravdu hodně vysoko do stropu a že budeme používat racky o výšce 52U, mimo jiné i kvůli získání dalšího prostoru pro naše technologie. Dnes dodávám, že v privátním sále nebudeme mít, oproti tomu stávajícímu zdvojenou podlahu. Nebude ani zapotřebí, protože pro chlazení budeme používat jiný způsob distribuce chlazeného vzduchu.

Oproti často používané distribuci pod zmíněnou zdvojenou podlahou je v našem případě použito chlazení tzv. „záplavou“. V obou případech je chladný vzduch nasáván ze studené uličky přes perforované dveře a vyfukován, potom co projde chlazenými technologiemi, do uličky teplé. Dodávky studeného vzduchu na našem privátním sále zajistíme pomocí dvou nadrackových (máme opravdu vysoko do stropu) klimatizačních jednotek Conteg CoolTop (každá se třemi EC ventilátory), čtyř vnějších jednotek a dvou zvlhčovačů. Obě vnitřní jednotky budou v provozu maximálně na 50 % výkonu v redundanci 1+1. Při výpadku jedné jednotky najede druhá jednotka do plného výkonu.

Distribuce chladného vzduchu z CoolTop jednotky je velice plynulá, protože máme přístup vzduchu rovnoměrný před všechny racky ve studené uličce. CoolTop má jednu obrovskou výhodu, tj. velký průtok vzduchu. Jen pro zajímavost, pokud bude v chodu jeden CoolTop na 100 %, vzduch se ve studené uličce vymění za šest sekund, což je výkonově více než dostatečné.

Ohledně sání teplého vzduchu do jednotky je z pohledu projektu uděláno maximum, tj. nad i kolem jednotek je dostatek volného prostoru pro sání vzduchu z druhé poloviny sálu. Z fyzikálního principu, kdy teplo stoupá vzhůru ke stropu, si jednotky Cool Top tento teplý vzduch dokáží nasát i z protilehlé teplé uličky. Níže je několik fotek, kdy byla instalace chlazení ještě v běhu a například ještě nebyla zakrytována studená ulička. Na poslední z fotek jsou výše zmíněné zvlhčovače, které doplňují vlhkost v sále, aby neklesla pod 20 %. Pak se totiž zvyšuje riziko statického výboje.

Nadrackovým jednotkám jsme zpočátku poněkud nedůvěřovali. Provozovateli DC Tower nám ale byla názorně předvedena již delší dobu provozovaná podobná instalace, přičemž po exkurzi přímo u výrobce jsme přišli i o poslední pochybnosti. Měli jsme obavy zejména z možného průsaku kondenzátu, který se při chlazení vytváří, ale tomuto je zabráněno instalací kovové vany s aktivním odčerpáním a záložním pasivním odtokem.

Instalace privátního sálu má menší zpoždění. Ke dnešku máme osazeny vstupní dveře, plní se klimatizace, dnes se instaluje slaboproud (kamery, zabezpečovačka, čidla, atp.), PDU v racích jsou již pod napětím, probíhá instalace potřebných propojů, finalizuje se instalace vzduchotechniky a zvlhčovačů. Dnes dojde k zakrytování studené uličky, kontrole funkčnosti čidel a k drobným stavebním dodělávkám.

Čekáme dále na dokončení systému hašení, kde schází instalace přetlakových klapek a trysek s tlumiči. Do konce týdne by ale mělo dojít i k úklidu a připraví se provozní testy. Během příštího týdne by mělo dojít k zaškolení našich lidí, možná i k předání sálu k našemu využívání. Pak začneme s instalací našich technologií.

(Původně napsáno pro blog CZ.NIC.)